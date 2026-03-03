Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novos casos de estupro por grupo de Copacabana são investigados no Rio

Investigação revela novos abusos envolvendo alunos do Colégio Pedro II

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/03/2026 às 18h17

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que investiga mais dois casos de estupro cometidos contra alunas adolescentes do Colégio Federal Pedro II e praticados por integrantes do mesmo grupo que estuprou uma estudante de 17 anos, em janeiro deste ano, em Copacabana.

Uma das denúncias envolve uma menina que tinha 14 anos à época e que agora está com 17.

À 12ª Delegacia de Copacabana, que investiga os casos, a segunda jovem disse, em depoimento, na segunda-feira (2), que os acusados sugeriram ter gravado imagens da violência, em 2023, como forma de chantageá-la a não denunciá-los.

A mãe dessa vítima ainda contou aos investigadores que, assim como a primeira vítima, a jovem conhecia um dos envolvidos, o único adolescente, da escola, o Colégio Pedro II.

O crime teria acontecido na casa de Matheus Veríssimo Zoel Martins, que se entregou à polícia civil nesta terça-feira (3), por ter participado do primeiro caso. Ele estava foragido.

"O que chamou a atenção da gente é que o modus operandi foi exatamente o mesmo: o adolescente infrator tinha a confiança da vítima, uma menina de 14 anos, à época, atraiu ela para um apartamento e lá, junto com ele estava o Matheus, preso aqui conosco, e mais uma terceira pessoa", revelou o delegado responsável pelo caso, Antônio Lages.

A polícia pretende solicitar análise telemática para recuperar dados de celulares dos denunciados.

Um terceiro caso foi descoberto nesta terça-feira. No depoimento à 12 Delegacia de Polícia, a mãe da vítima relatou que Vitor Hugo Oliveira Simonin teria estuprado a filha dela durante uma festa junina, em um salão de festas.

"Como está muito no começo das investigações ainda, não sei se o ato foi praticado pelo grupo inteiro ou por um deles apenas", esclareceu o delegado. Ele não deu mais detalhes sobre o local e a vítima.

O delegado reforça o pedido para que eventuais vítimas dos estupradores procurem a polícia para denunciar os fatos.

"A adolescente que foi vítima [em Copacabana] saiu do apartamento muito abalada, mas ela conseguiu contar para o irmão, para a mãe, e a mãe não teve dúvida, procurou a polícia". A corporação tentou fazer a prisão em flagrante, mas não encontrou os rapazes no dia.

Lages disse que, nesse caso, o depoimento da vítima coincidiu com as lesões identificadas pelo exame de corpo de delito, o que acendeu o alerta da polícia para a gravidade do caso. "Ela tinha lesões no órgão sexual, nas costas, nas nádegas, inclusive, uma suspeita de fratura da costela, isso foi constatado pelo legista", disse o delegado, sobre o estado em que a menina foi deixada.

Acusados

A previsão de Lages é que os dois envolvidos que ainda não se entregaram se apresentem à polícia entre esta terça e quarta-feira (4).

" Dois já se entregaram e estamos em tratativas para que os demais se entreguem nas próximas horas ou, no máximo, amanhã". Todos eles, segundo as investigações, estão no país.

Vitor Simonin e Bruno Felipe dos Santos Allegretti são considerados foragidos. O primeiro, que está envolvido em pelo menos dois dos casos investigados, é filho do subsecretário de governança da Secretaria de Desenvolvimento e Direitos Humanos, José Carlos Simoni.

O governo do Estado disse que o subsecretário José Carlos Simonin será exonerado nesta terça-feira.

O adolescente infrator, que teria sido o responsável por atrair a vítima para emboscada, por conhecê-la no Pedro II, ainda não tem mandado de prisão expedido contra ele.

Já João Gabriel Xavier Bertho, reconhecido pela primeira vítima e réu, também se entregou .

Lages também ressalta a importância de os jovens, ao se relacionarem sexualmente, respeitarem os limites do outro. "O que deve ficar claro, principalmente para os meninos, é que não é não. Isso é fundamental. A vítima do primeiro caso deixou muito claro, a todo momento, que não se relacionaria com mais ninguém (além do adolescente) em vários momentos", destacou.

Os acusados dos crimes podem se apresentar em qualquer delegacia de polícia do estado.

A Agência Brasil não conseguiu contato com as defesas dos réus. O espaço fica aberto para acréscimo de posicionamentos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Reconstrução habitacional progride com investimentos superiores a R$ 400 milhões -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab
Habitação Há 4 horas

Governo do Estado inicia série de vistorias às obras do Programa A Casa é Sua - Calamidade

Dentro do programa de reconstrução habitacional do Rio Grande do Sul, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação Regularização Fundiá...

 Na reunião, Leite formalizou o decreto que cria os programas e ressaltou a abrangência estrutural das medidas. -Foto: Vitor Rosa/Secom
Planejamento Há 7 horas

Governador Eduardo Leite lança Progestão e Pró-Resiliência com recursos de US$ 415 milhões

O governador Eduardo Leite apresentou, nesta terça-feira (3/3), no Palácio Piratini, dois dos principais pilares da agenda de modernização e susten...

 (Foto: Guia Crissiumal)
Legislativo Há 9 horas

Câmara de Crissiumal analisa projeto que autoriza compra do Castelo do Bonotto

Proposta prevê investimento de R$ 3,9 milhões na aquisição do principal ponto turístico do município

 Grasiele Shmaltz e Everton Muniz, no centro da imagem, receberam reconhecimento pela bravura e presteza de sua conduta -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 11 horas

Policiais penais salvam mulher em risco de queda no 12º andar de prédio em Porto Alegre

A ação rápida de dois policiais penais, com apoio de um policial civil, evitou uma tragédia na tarde de segunda-feira (2/3), nas proximidades da Fu...

 Ato marca avanço na revitalização do Dirg, fortalece resiliência produtiva e impulsiona reestruturação logística -Foto: Vitor Rosa/Secom
Portos e hidrovias Há 11 horas

Governador assina protocolo de intenções para investimento de R$ 130 milhões no Distrito Industrial do Rio Grande

O governador Eduardo Leite assinou, nesta terça-feira (3/3), um protocolo de intenções que marca um novo avanço na modernização da infraestrutura l...

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.87 km/h Vento
73% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova departamento no CNJ para monitorar decisões internacionais sobre direitos humanos
Câmara Há 4 horas

Câmara premia cinco obras audiovisuais contra a violência doméstica
Economia Há 4 horas

Fim do 6x1: Lula propõe negociação entre patrões, empregados e governo
Economia Há 4 horas

Aposta do CE acerta dezenas da Mega e leva prêmio de R$ 158 milhões
Habitação Há 4 horas

Governo do Estado inicia série de vistorias às obras do Programa A Casa é Sua - Calamidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,41%
Euro
R$ 6,11 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,674,09 +0,80%
Ibovespa
183,104,88 pts -3.28%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias