Policiais penais salvam mulher em risco de queda no 12º andar de prédio em Porto Alegre

A ação rápida de dois policiais penais, com apoio de um policial civil, evitou uma tragédia na tarde de segunda-feira (2/3), nas proximidades da Fundação Patronato Lima Drummond, unidade penitenciária de regimes aberto e semiaberto localizada no bairro Teresópolis, na zona sul da Capital. O salvamento exigiu que um dos servidores ingressasse pela janela do 12º andar de prédio do edifício residencial para impedir que uma mulher de 56 anos, que estaria em crise por suposta psicopatologia, caísse pela janela do apartamento.

Na tarde desta terça-feira (3/3), o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, e o superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, encontraram-se com os dois policiais penais, que receberam, em mãos, um Ato de Elogio do secretário e do superintendente, uma forma oficial de reconhecimento de virtudes, conduta exemplar, dedicação ou bravura na atuação profissional.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h, quando os policiais penais Everton Muniz e Grasiele Shmaltz ouviram gritos de socorro vindos de um prédio próximo à unidade. Imediatamente, a dupla deslocou-se até o endereço para averiguar a situação e, juntamente com o inspetor da Polícia Civil Guilherme Moraes Machado, que mora nas proximidades, realizaram o salvamento.

Tensão e alívio

No local, moradores informaram que a mulher estava na janela do apartamento, em risco iminente de queda. Com o apoio dos residentes, os policiais conseguiram acessar o imóvel vizinho. Pela parte externa do edifício, o policial penal Muniz subiu pela janela e avançou pela marquise onde estão instalados os aparelhos de ar-condicionado, deslocando-se com cautela até alcançar o apartamento da vítima e ingressar na residência. “Foi um momento de muita tensão e preocupação, mas quando vi que ela estava salva, senti um alívio enorme e uma gratidão por ter dado tudo certo”, explicou Muniz.

Agentes descrevem ao secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo como se deu o salvamento -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

Simultaneamente, a policial penal Grasiele, com o auxílio de moradores, realizou o arrombamento da porta do imóvel, possibilitando a intervenção segura e a contenção da mulher até a chegada do atendimento especializado. “É um orgulho trabalhar na Polícia Penal e um orgulho poder prestar esse serviço quando a sociedade precisa de nós. Deu tudo certo”, celebrou a servidora.

"Além do cumprimento de seus deveres", apontou secretário

Para Pozzobom, as ações dos policiais superam o que é normalmente esperado ou exigido nas funções. “Estamos extremamente orgulhosos dos nossos policiais penais, que foram além do cumprimento de seus deveres para salvar uma vida. Suas ações servem de inspiração e modelo de conduta, refletindo-se em resultados indispensáveis para a sociedade”, declarou.

Dalcol avaliou que a atuação evidencia o comprometimento dos policiais penais, que, mesmo diante de uma ocorrência atípica à rotina prisional, não hesitaram em agir para preservar uma vida. “É uma atitude extremamente digna e honrosa dos nossos colegas que prontamente atuaram para salvar a vida de uma pessoa. Reflete dedicação e do compromisso dos nossos servidores com a sociedade”, pontuou.

Após o resgate, a vítima recebeu assistência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para avaliação médica.