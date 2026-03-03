Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Policiais penais salvam mulher em risco de queda no 12º andar de prédio em Porto Alegre

A ação rápida de dois policiais penais, com apoio de um policial civil, evitou uma tragédia na tarde de segunda-feira (2/3), nas proximidades da Fu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/03/2026 às 17h18
Policiais penais salvam mulher em risco de queda no 12º andar de prédio em Porto Alegre
Grasiele Shmaltz e Everton Muniz, no centro da imagem, receberam reconhecimento pela bravura e presteza de sua conduta -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

A ação rápida de dois policiais penais, com apoio de um policial civil, evitou uma tragédia na tarde de segunda-feira (2/3), nas proximidades da Fundação Patronato Lima Drummond, unidade penitenciária de regimes aberto e semiaberto localizada no bairro Teresópolis, na zona sul da Capital. O salvamento exigiu que um dos servidores ingressasse pela janela do 12º andar de prédio do edifício residencial para impedir que uma mulher de 56 anos, que estaria em crise por suposta psicopatologia, caísse pela janela do apartamento.

Na tarde desta terça-feira (3/3), o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, e o superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, encontraram-se com os dois policiais penais, que receberam, em mãos, um Ato de Elogio do secretário e do superintendente, uma forma oficial de reconhecimento de virtudes, conduta exemplar, dedicação ou bravura na atuação profissional.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h, quando os policiais penais Everton Muniz e Grasiele Shmaltz ouviram gritos de socorro vindos de um prédio próximo à unidade. Imediatamente, a dupla deslocou-se até o endereço para averiguar a situação e, juntamente com o inspetor da Polícia Civil Guilherme Moraes Machado, que mora nas proximidades, realizaram o salvamento.

Tensão e alívio

No local, moradores informaram que a mulher estava na janela do apartamento, em risco iminente de queda. Com o apoio dos residentes, os policiais conseguiram acessar o imóvel vizinho. Pela parte externa do edifício, o policial penal Muniz subiu pela janela e avançou pela marquise onde estão instalados os aparelhos de ar-condicionado, deslocando-se com cautela até alcançar o apartamento da vítima e ingressar na residência. “Foi um momento de muita tensão e preocupação, mas quando vi que ela estava salva, senti um alívio enorme e uma gratidão por ter dado tudo certo”, explicou Muniz.

Agentes descrevem ao secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo como se deu o salvamento -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Agentes descrevem ao secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo como se deu o salvamento -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

Simultaneamente, a policial penal Grasiele, com o auxílio de moradores, realizou o arrombamento da porta do imóvel, possibilitando a intervenção segura e a contenção da mulher até a chegada do atendimento especializado. “É um orgulho trabalhar na Polícia Penal e um orgulho poder prestar esse serviço quando a sociedade precisa de nós. Deu tudo certo”, celebrou a servidora.

"Além do cumprimento de seus deveres", apontou secretário

Para Pozzobom, as ações dos policiais superam o que é normalmente esperado ou exigido nas funções. “Estamos extremamente orgulhosos dos nossos policiais penais, que foram além do cumprimento de seus deveres para salvar uma vida. Suas ações servem de inspiração e modelo de conduta, refletindo-se em resultados indispensáveis para a sociedade”, declarou.

Dalcol avaliou que a atuação evidencia o comprometimento dos policiais penais, que, mesmo diante de uma ocorrência atípica à rotina prisional, não hesitaram em agir para preservar uma vida. “É uma atitude extremamente digna e honrosa dos nossos colegas que prontamente atuaram para salvar a vida de uma pessoa. Reflete dedicação e do compromisso dos nossos servidores com a sociedade”, pontuou.

Após o resgate, a vítima recebeu assistência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para avaliação médica.

Texto: Jonathan Silva/Polícia Penal
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Reconstrução habitacional progride com investimentos superiores a R$ 400 milhões -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab
Habitação Há 4 horas

Governo do Estado inicia série de vistorias às obras do Programa A Casa é Sua - Calamidade

Dentro do programa de reconstrução habitacional do Rio Grande do Sul, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação Regularização Fundiá...

 Na reunião, Leite formalizou o decreto que cria os programas e ressaltou a abrangência estrutural das medidas. -Foto: Vitor Rosa/Secom
Planejamento Há 7 horas

Governador Eduardo Leite lança Progestão e Pró-Resiliência com recursos de US$ 415 milhões

O governador Eduardo Leite apresentou, nesta terça-feira (3/3), no Palácio Piratini, dois dos principais pilares da agenda de modernização e susten...

 (Foto: Guia Crissiumal)
Legislativo Há 9 horas

Câmara de Crissiumal analisa projeto que autoriza compra do Castelo do Bonotto

Proposta prevê investimento de R$ 3,9 milhões na aquisição do principal ponto turístico do município
Geral Há 10 horas

Novos casos de estupro por grupo de Copacabana são investigados no Rio

Investigação revela novos abusos envolvendo alunos do Colégio Pedro II

 Ato marca avanço na revitalização do Dirg, fortalece resiliência produtiva e impulsiona reestruturação logística -Foto: Vitor Rosa/Secom
Portos e hidrovias Há 11 horas

Governador assina protocolo de intenções para investimento de R$ 130 milhões no Distrito Industrial do Rio Grande

O governador Eduardo Leite assinou, nesta terça-feira (3/3), um protocolo de intenções que marca um novo avanço na modernização da infraestrutura l...

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.87 km/h Vento
73% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova departamento no CNJ para monitorar decisões internacionais sobre direitos humanos
Câmara Há 4 horas

Câmara premia cinco obras audiovisuais contra a violência doméstica
Economia Há 4 horas

Fim do 6x1: Lula propõe negociação entre patrões, empregados e governo
Economia Há 4 horas

Aposta do CE acerta dezenas da Mega e leva prêmio de R$ 158 milhões
Habitação Há 4 horas

Governo do Estado inicia série de vistorias às obras do Programa A Casa é Sua - Calamidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,41%
Euro
R$ 6,11 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,674,09 +0,80%
Ibovespa
183,104,88 pts -3.28%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias