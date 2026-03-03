Quarta, 04 de Março de 2026
Governador assina protocolo de intenções para investimento de R$ 130 milhões no Distrito Industrial do Rio Grande

O governador Eduardo Leite assinou, nesta terça-feira (3/3), um protocolo de intenções que marca um novo avanço na modernização da infraestrutura l...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/03/2026 às 17h18
Governador assina protocolo de intenções para investimento de R$ 130 milhões no Distrito Industrial do Rio Grande
Ato marca avanço na revitalização do Dirg, fortalece resiliência produtiva e impulsiona reestruturação logística -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite assinou, nesta terça-feira (3/3), um protocolo de intenções que marca um novo avanço na modernização da infraestrutura logística e industrial gaúcha, com investimentos que superam os R$ 130 milhões destinados à requalificação do Distrito Industrial do Rio Grande (Dirg). O ato consolida uma iniciativa estratégica voltada à retomada econômica, atração de novos empreendimentos e fortalecimento da resiliência produtiva do Rio Grande do Sul diante dos desafios climáticos e econômicos recentes.

O investimento integra o Programa de Retomada Industrial e Resiliência Produtiva no Dirg, iniciativa que posiciona o Porto do Rio Grande como elemento central na reorganização e no crescimento sustentável da economia estadual. Mais do que uma intervenção em infraestrutura, o projeto representa uma política pública estruturante, capaz de ampliar a competitividade logística, garantir maior segurança operacional às empresas e consolidar o complexo portuário-industrial como um dos principais vetores de desenvolvimento do sul do país.

Ações estratégicas

As ações previstas contemplam a reconstrução e ampliação de vias internas estratégicas do distrito industrial, qualificação dos acessos logísticos e implantação de sistemas de drenagem e pavimentação, preparados para suportar o tráfego industrial pesado e aumentar a capacidade. A execução das obras será realizada pela Portos RS, reforçando o papel da autoridade portuária não apenas como gestora da infraestrutura portuária, mas como agente ativo do desenvolvimento regional e da integração entre logística, indústria e comércio exterior.

Eduardo Leite ressalta salto na capacidade de investimento do porto e nova etapa de modernização -Foto: Vitor Rosa/Secom
Eduardo Leite ressalta salto na capacidade de investimento do porto e nova etapa de modernização -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador destacou a relevância estratégica do Porto do Rio Grande e do Dirg para todo o Estado, e reforçou a importância da qualificação da área para a criação de um ambiente favorável para a atração de investimentos. “Ao longo dos últimos anos tivemos uma evolução importante ao garantir que os recursos que o porto arrecada permanecessem no porto e não fossem mais utilizados para custear despesas correntes do Estado, como ocorria antes. Isso só foi possível graças ao equilíbrio das contas que promovemos, e significou um salto na capacidade de investimento e modernização do porto. Em 11 anos, ele foi capaz de investir R$ 30 milhões, já nos últimos cinco anos, foi capaz de investir R$ 500 milhões. Agora, damos um passo adicional. O Estado teria direito a avocar recursos do porto, mas vamos deixar esses valores lá para que sejam investidos no Dirg, transformando aquela estrutura e tornando-a mais atraente para novos investimentos privados capazes de alavancar o desenvolvimento regional”, enfatizou.

Em um cenário marcado pelos impactos das enchentes de 2024, que afetaram milhares de empresas e evidenciaram a vulnerabilidade de áreas produtivas localizadas em zonas de risco, o Dirg se apresenta como alternativa estratégica para a permanência e realocação segura de empreendimentos no Estado. Localizado fora das áreas críticas de inundação e conectado diretamente ao complexo portuário, o distrito reúne condições estruturais para garantir continuidade produtiva, previsibilidade operacional e expansão industrial sustentável.

Conexão com as cadeias produtivas

A Portos RS exerce função estratégica, conectando cadeias produtivas do agronegócio, da indústria química, energética e de fertilizantes aos mercados nacionais e internacionais. A eficiência operacional do porto depende diretamente da integração com seu entorno industrial, e a modernização do Dirg fortalece essa conexão, ampliando a fluidez logística e reduzindo custos operacionais.

O gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS, Fernando Estima, destacou o impacto positivo dos investimentos. “Vamos ter mais de 17 quilômetros de vias do Dirg reformados e qualificados para as demandas atuais e para o volume de carga que só vai crescer. Os recursos têm como objetivo aprimorar o local e abrir espaço para novos lotes. Além da obra, vamos implementar um novo sistema de gestão do local. A união da boa gestão pública com a iniciativa privada será transformadora”, disse.

Assinatura reforça compromisso do Estado com infraestrutura competitiva e resiliente -Foto: Vitor Rosa/Secom
Assinatura reforça compromisso do Estado com infraestrutura competitiva e resiliente -Foto: Vitor Rosa/Secom

A assinatura reafirma o compromisso do governo do Estado com a construção de um ambiente econômico moderno, resiliente e competitivo, baseado na modernização da infraestrutura pública e no fortalecimento da logística como motor do desenvolvimento, como destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “É uma iniciativa que vai gerar mais competitividade a partir da alavanca de desenvolvimento que é o Porto do Rio Grande e o Distrito Industrial, qualificando a logística para o escoamento da produção que é a riqueza do Rio Grande”, disse.

A composição do acordo está em estágio avançado e vai evoluir em breve para a assinatura de um termo de acordo, permitindo ao porto utilizar os recursos e iniciar a abertura de processo licitatório para a contratação da execução das obras.

Ao investir na integração entre indústria e porto, o Rio Grande do Sul consolida uma visão de longo prazo que transforma o Porto do Rio Grande em protagonista de um novo ciclo de crescimento, inovação e geração de empregos, como destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt.

“A modernização do Dirg é uma medida estruturante para o futuro da economia gaúcha. Ao qualificar a infraestrutura, ampliar a capacidade logística e preparar a área para suportar operações industriais de maior porte, o Estado cria condições reais de competitividade, segurança e previsibilidade para quem investe e produz”, disse Evaldt.

Texto: Ascom/Portos RS e Thamiris Mondin/Secom
Edução: Secom

