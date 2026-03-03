Quarta, 04 de Março de 2026
Epagri conquista 2º e 3º lugares no Prêmio ACI OCESC de Jornalismo

Epagri recebeu o 2º lugar na categoria Fotojornalismo e o 3º lugar na categoria Vídeo – Foto: Emanuel Vicenzi/EpagriA Epagri foi contemplada no 5º ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
03/03/2026 às 16h08
Foto: Reprodução/Secom SC

Epagri recebeu o 2º lugar na categoria Fotojornalismo e o 3º lugar na categoria Vídeo – Foto: Emanuel Vicenzi/Epagri

A Epagri foi contemplada no 5º Prêmio ACI OCESC de Jornalismo, promovido pela Associação Catarinense de Imprensa (ACI) em parceria com a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (OCESC). A empresa obteve o 2º lugar na categoria Fotojornalismo e o 3º lugar na categoria Vídeo.

A cerimônia ocorreu no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), na noite destra segunda-feira, 2, reunindo profissionais da comunicação e representantes de veículos de imprensa de todo o estado. O presidente da Epagri, Dirceu Leite, e a gerente estadual de comunicação e marketing, Adriana Tomazi Alves, também prestigiaram o evento.

Na categoria Vídeo, a equipe de TV representada por Eonir Teresinha Malgaresi foi premiada com o 3º lugar pelo documentário  Marias da Floresta:  resistência quilombola e saberes ancestrais”, exibido no programa de TV da Epagri, o SC Agricultura. A produção retrata a vida de mulheres quilombolas de São Francisco do Sul e evidencia a relação entre território, identidade cultural e saberes tradicionais, destacando a importância da valorização das comunidades rurais e da preservação ambiental.

Foto: Reprodução/Secom SC

Eonir ficou muito emocionada com a premiação. “Agradeço às mulheres que abriram suas casas, suas histórias e seus corações para que essa produção existisse e agradeço também à equipe que acreditou na sensibilidade da pauta e com dedicação e competência gravou e editou o vídeo. Que as ‘Marias da Floresta’ continuem inspirando outras mulheres e que a comunicação da Epagri siga sendo ponte e transformação!”, diz Eonir, responsável pelo roteiro e direção do documentário. A produção contou com imagens de Jonatan Jumes, edição de Tiago Ghizoni, arte de Leonardo Althoff Pellegrini e apoio de Estevam Orben.

Em Fotojornalismo, o jornalista bolsista da Fapesc Tiago Ghizoni conquistou o 2º lugar com a imagem  “Corrida da Soja – Produção cresce 93% em Santa Catarina”,  publicada no site da Epagri. A foto integra uma reportagem sobre o desempenho da safra no Planalto Norte e traduz a força da produção de grãos no estado.

Foto: Reprodução/Secom SC

Comunicação para dar transparência às ações da Epagri

Segundo a gerente Adriana, o reconhecimento reforça a qualidade técnica da produção da área de comunicação institucional. “A premiação comprova o profissionalismo da equipe e a importância da comunicação na divulgação das ações de pesquisa, extensão rural e ensino de nossa empresa”, diz ela.

Foto: Reprodução/Secom SC

O presidente Dirceu também ressaltou a relevância da conquista. “A comunicação é fundamental para dar transparência às ações da Epagri. Ao dar visibilidade às histórias do campo e aos resultados do trabalho da empresa, a comunicação institucional fortalece nossa missão de conectar pesquisa, extensão rural, ensino e sociedade, transformando informação em desenvolvimento. Parabenizamos os profissionais pelo reconhecimento estadual”.

O prêmio contemplou 21 trabalhos finalistas, distribuídos em sete categorias, com avaliação de um corpo de jurados formado por jornalistas, professores e pesquisadores de diferentes regiões do país.

Mais informações e entrevistas: Eonir Teresinha Malgaresi (TV Epagri), (48) 3665-3550

Informações para a imprensa:
Isabela Schwengber
Assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99661-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
