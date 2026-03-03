Cidade de Rio Grande emite alerta epidemiológico para gripe aviária

A Prefeitura do Rio Grande, por meio da Vigilância em Saúde, emitiu um aviso epidemiológico preventivop, reforçando o alerta para os principais sinais clínicos associados à influenza aviária, tanto em animais quanto em humanos, e orienta a população a buscar atendimento médico em caso de suspeita.

Nos animais, os indícios mais frequentes incluem dificuldade para respirar, secreção nasal, desorientação, alterações motoras e episódios de diarreia. Já em humanos, o quadro pode se manifestar de forma semelhante ao de uma gripe comum, com febre acima de 38 °C, dor de garganta, mal-estar e dores musculares.

A recomendação é que qualquer pessoa que apresente esses sintomas após contato com aves ou outros animais possivelmente infectados procure uma unidade de saúde para avaliação.

O comunicado leva em conta o cenário regional, marcado por registros recentes da doença em países vizinhos, como Argentina, Uruguai e Chile. A circulação do vírus nesses locais tem sido associada às rotas de aves migratórias, que atravessam o continente.

Em 2023, o litoral do Rio Grande do Sul registrou episódios de mortalidade de aves e mamíferos marinhos, o que levou à abertura de investigações sanitárias e ao reforço das ações de monitoramento na região.

