Badesul prospecta R$ 183 milhões em propostas de financiamento durante a ExpoAgro Cotricampo

O Badesul, vinculado ao governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), concluiu sua participação na ExpoAgro Cotric...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/03/2026 às 14h17
-

O Badesul, vinculado ao governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), concluiu sua participação na ExpoAgro Cotricampo com R$ 183 milhões solicitados em financiamentos por produtores rurais e empreendedores do setor. A feira ocorreu de 25 a 28 de fevereiro, em Campo Novo. Durante a décima edição do evento, a agência de fomento disponibilizou condições especiais de crédito para facilitar investimentos e impulsionar o agronegócio na região noroeste do Estado.

“O resultado alcançado pelo Badesul, na ExpoAgro Cotricampo, demonstra a força do agronegócio gaúcho e a confiança dos produtores e empresários nas políticas de fomento do Estado. O governo do Rio Grande do Sul, por meio da agência, reafirma seu compromisso em apoiar iniciativas que impulsionem o desenvolvimento regional e fortaleçam a economia do nosso Estado”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt.

A armazenagem liderou a procura por financiamentos, seguida da busca por recursos para investimentos em correção de solo e irrigação. “As linhas de crédito do Badesul atendem a essas necessidades, possibilitando aos produtores rurais levar tecnologia ao campo e expandir seus negócios”, afirmou o vice-presidente do Badesul, Flavio Lammel.

Segundo o dirigente, além da oferta de produtos financeiros, os visitantes contaram com isenção nas taxas de análise de crédito no caso de produtores rurais, cooperativas agroindustriais e cerealistas. Já os empresários tiveram 25% de desconto nessas taxas.

Impulso na economia

A expectativa é de que ao menos 50% das solicitações de financiamento sejam convertidas em negócios. “A feira está se consolidando como um dos principais eventos do setor no cenário estadual, sendo também uma excelente oportunidade para instituições como o Badesul ampliarem sua carteira de clientes que acreditam e apostam no agronegócio, um dos principais alavancadores da economia do Rio Grande do Sul”, descreveu Lammel.

O Badesul também firmou uma parceria com a Cotricampo durante a feira. No sábado (28/2), foi assinado um contrato de financiamento de R$ 5 milhões com a cooperativa. Com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Souza e do vice-presidente do Badesul, Flavio Lammel, foi formalizado o termo que permitirá à cooperativa adquirir equipamentos e modernizar o sistema de armazenagem de grãos.

Texto: Ascom Badesul
Edição: Secom

