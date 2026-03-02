RS é destaque na agricultura de baixo carbono em encontro do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul

Entre os encaminhamentos definidos está a criação de um grupo de trabalho para tratar das políticas de baixo carbono -Foto: Divulgação Seapi

O Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) realizou, nesta segunda-feira (2/3), uma reunião técnica para discutir ações voltadas à agricultura de baixo carbono nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. O encontro, em formato híbrido, contou com a participação do coordenador do Comitê Gestor Estadual do Plano ABC+ RS e engenheiro florestal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Jackson Brilhante.

No encontro, Brilhante apresentou as diretrizes do Plano ABC+ RS do governo gaúcho, detalhando as metas previstas até 2030. O plano contempla oito tecnologias mitigadoras de emissões de carbono na agropecuária:

sistema plantio direto;

bioinsumos;

recuperação de pastagens degradadas;

terminação intensiva;

sistemas de integração;

florestas plantadas;

sistemas irrigados;

e manejo de resíduos da produção animal.

Segundo o coordenador, o plano consolidou-se como uma política pública de Estado, mantida ao longo de quatro governos até o momento. “Desde 2023, são realizadas reuniões anuais de apresentação e monitoramento das ações com os integrantes do comitê gestor (2020–2025). No período mais recente, o Estado já contabiliza a expansão de 1,5 milhão de hectares com práticas de baixo carbono”, ressaltou. Os dados são da Plataforma ABC e integram informações de todos os Estados.

A iniciativa reúne instituições parceiras na implementação de tecnologias voltadas à mitigação das emissões e à ampliação da fixação de carbono no campo, fortalecendo práticas sustentáveis e promovendo maior competitividade ao setor agropecuário das regiões Sul e Centro-Oeste.

O objetivo é promover a adaptação às mudanças climáticas e contribuir para o controle das emissões de gases de efeito estufa (GEE) no setor agropecuário gaúcho. A estratégia busca ampliar a eficiência e a resiliência dos sistemas produtivos, com base em uma gestão integrada da paisagem rural.

Continuidade

Na reunião, o secretário-executivo do Codesul no Paraná, Orlando Pessuti, destacou que os representantes dos quatro Estados deram continuidade às discussões sobre agricultura de baixo carbono com o objetivo de atuar de forma integrada no desenvolvimento regional – papel estratégico desempenhado pelo Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul.

Entre os encaminhamentos definidos está a criação de um grupo de trabalho (GT) específico para tratar das políticas de baixo carbono. “Após a elaboração da proposta, o documento será submetido à validação dos governadores dos quatro Estados – a exemplo de outros grupos já instituídos no âmbito do conselho, como o GT do Clima”, afirmou Pessuti. A temática já havia sido apresentada pelo Rio Grande do Sul em agosto do ano passado.