Terça, 03 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Programa Monitora Milho SC aponta alta incidência de cigarrinhas-do-milho nas lavouras

Foto: Divulgação/EpagriO último levantamento publicado pelo Programa Monitora Milho SC indica forte incidência de cigarrinhas-do-milho no ambiente,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
02/03/2026 às 14h07
Programa Monitora Milho SC aponta alta incidência de cigarrinhas-do-milho nas lavouras
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Epagri

O último levantamento publicado pelo Programa Monitora Milho SC indica forte incidência de cigarrinhas-do-milho no ambiente, com uma média estadual de 120 insetos por armadilha. A pesquisadora da Epagri/Cepaf, Maria Cristina Canale, responsável pelo programa Monitora Milho SC, explica que este crescimento é esperado nesta época do ano, em razão de diversos fatores, como o avanço das lavouras para a fase vegetativa e as temperaturas mais elevadas, que favorecem a multiplicação de novos insetos.

As cidades com maiores índices de insetos por armadilha foram Porto União, no Planalto Norte, Xanxerê, Campo Erê, Irati, São Lourenço do Oeste e Tunápolis, no Oeste, além de Braço do Norte, no Sul do Estado. Maria Cristina salienta que é possível diminuir a população de cigarrinhas-do-milho nas lavouras por meio do manejo com produtos químicos. “É fundamental que os agricultores não negligenciem os plantios neste período crítico para a infecção das plantas”, afirma. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A pesquisadora destaca ainda que um dos diferenciais do programa Monitora Milho SC é a utilização do exame de PCR, capaz de identificar a presença de patógenos nos insetos coletados. Esse procedimento garante que o setor produtivo receba informações precisas sobre os riscos de transmissão de doenças às lavouras e o nível de ameaça às lavouras de cada região. As últimas semanas demonstraram um aumento progressivo da bactéria do fitoplasma do enfezamento-vermelho, além da presença frequente dos vírus do rayado-fino e do mosaico estriado.

A indicação, além do manejo químico nas fases iniciais da lavoura, é que os produtores que ainda não realizaram a colheita da primeira safra regulem corretamente o maquinário para evitar a perda de grãos que podem dar origem ao milho voluntário. 

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber
Assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99661-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Entre os encaminhamentos definidos está a criação de um grupo de trabalho para tratar das políticas de baixo carbono -Foto: Divulgação Seapi
Agricultura Há 10 horas

RS é destaque na agricultura de baixo carbono em encontro do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul

O Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) realizou, nesta segunda-feira (2/3), uma reunião técnica para discutir ações voltadas à ag...

 -
Agricultura Há 5 dias

Governo do Estado emite alerta sanitário para raiva dos herbívoros em Piratini e cidades vizinhas

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), emitiu nesta quinta-feira (26/2) um...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 5 dias

Com apoio da Epagri, vime transcende gerações, fomenta a economia e vira solução ambiental na Serra Catarinense

Fotos: Pablo Gomes/EpagriUma cultura centenária, que transcende gerações, continua fomentando a economia e garantindo o sustento de centenas de fam...

 Estado quer antecipar adoção da rastreabilidade individual prevista nacionalmente para 2033 -Foto: Divulgação/Ascom Seapi
Agricultura Há 5 dias

Projeto de rastreabilidade bovina do governo do Estado ganha protagonismo na Abertura da Colheita do Arroz

O ciclo de implementação da rastreabilidade bovina no Rio Grande do Sul e sua relevância para o fortalecimento da defesa sanitária e da competitivi...

 -
Agricultura Há 6 dias

Governo do Estado abre período de inscrições para o Fórum Estadual de Influenza Aviária, com foco na defesa sanitária animal

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), deu início ao período para inscriçõ...

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
20° Sensação
1.03 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Quarta
37° 18°
Quinta
38° 19°
Sexta
32° 19°
Sábado
29° 17°
Domingo
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 23 minutos

Telkomsel Expande Implantação da Capsyl Cloud com Synchronoss
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova regras para denominação de produtos lácteos e carnes
Câmara Há 4 horas

Aferição de idade é medida de maior impacto no ECA Digital, diz representante do governo
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova regras para funcionamento de farmácias dentro de supermercados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que define o crime de desaparecimento forçado de pessoa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 6,04 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,502,47 -2,01%
Ibovespa
189,307,02 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2978 (28/02/26)
06
09
13
20
42
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6965 (02/03/26)
07
12
26
68
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3625 (02/03/26)
01
04
08
09
10
13
15
16
17
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias