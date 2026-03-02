Programa Monitora Milho SC aponta alta incidência de cigarrinhas-do-milho nas lavouras

Foto: Divulgação/Epagri

O último levantamento publicado pelo Programa Monitora Milho SC indica forte incidência de cigarrinhas-do-milho no ambiente, com uma média estadual de 120 insetos por armadilha. A pesquisadora da Epagri/Cepaf, Maria Cristina Canale, responsável pelo programa Monitora Milho SC, explica que este crescimento é esperado nesta época do ano, em razão de diversos fatores, como o avanço das lavouras para a fase vegetativa e as temperaturas mais elevadas, que favorecem a multiplicação de novos insetos.

As cidades com maiores índices de insetos por armadilha foram Porto União, no Planalto Norte, Xanxerê, Campo Erê, Irati, São Lourenço do Oeste e Tunápolis, no Oeste, além de Braço do Norte, no Sul do Estado. Maria Cristina salienta que é possível diminuir a população de cigarrinhas-do-milho nas lavouras por meio do manejo com produtos químicos. “É fundamental que os agricultores não negligenciem os plantios neste período crítico para a infecção das plantas”, afirma.

A pesquisadora destaca ainda que um dos diferenciais do programa Monitora Milho SC é a utilização do exame de PCR, capaz de identificar a presença de patógenos nos insetos coletados. Esse procedimento garante que o setor produtivo receba informações precisas sobre os riscos de transmissão de doenças às lavouras e o nível de ameaça às lavouras de cada região. As últimas semanas demonstraram um aumento progressivo da bactéria do fitoplasma do enfezamento-vermelho, além da presença frequente dos vírus do rayado-fino e do mosaico estriado.

A indicação, além do manejo químico nas fases iniciais da lavoura, é que os produtores que ainda não realizaram a colheita da primeira safra regulem corretamente o maquinário para evitar a perda de grãos que podem dar origem ao milho voluntário.

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

