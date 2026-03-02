Celesc reúne 300 operadoras e reforça responsabilidade sobre cabos de telecom nos postes

Foto: Divulgação /Celesc

Diante do grande número de ocorrências envolvendo cabos soltos de telecomunicações (internet e telefonia) nos postes em Santa Catarina — situação que tem gerado insegurança à população e risco de acidentes — a Celesc realizou, na última sexta-feira, dia 27, uma reunião com cerca de 300 representantes de operadoras que possuem contrato de compartilhamento de postes com a companhia.

O encontro, que ocorreu de forma online, teve como objetivo reforçar a responsabilidade de cada parte na organização da rede compartilhada e na retirada de cabos irregulares ou em desuso.

Participaram da reunião o diretor de Engenharia e Obras da Celesc, Cláudio Varella, o gerente do Departamento de Segurança, Saúde e Bem-Estar, Helton Julio Perraro, e o gerente do Departamento de Telecomunicações e Compartilhamento, Carlos Eduardo Marcussi. Representantes da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) em Santa Catarina, Juliano Slongo Romão (Gerente da Unidade Operacional) e Stevan Grubisic (Coordenador de Processo de Fiscalização), também participaram.

Durante o encontro, Helton apresentou orientações técnicas e reforçou protocolos de segurança para evitar acidentes envolvendo trabalhadores das empresas e a população.

Responsabilidades

A Celesc é responsável pela estrutura do poste e pela rede de energia elétrica. Já as operadoras de telecomunicações são integralmente responsáveis pela qualidade da instalação, pela correta fixação e tracionamento dos cabos, pela manutenção permanente da rede instalada e pela retirada de cabos em desuso.

Cabe às empresas garantir que os cabos estejam devidamente organizados, sem risco de desconexão, rompimento ou instalação irregular.

O compartilhamento da infraestrutura é regulamentado e exige o cumprimento de normas técnicas e de segurança. A Celesc atua na inspeção e fiscalização do uso da infraestrutura, e, quando irregularidades são constatadas, notifica formalmente a empresa responsável para que realize a regularização dentro do prazo estabelecido.

“A Celesc cumpre seu papel fiscalizador e tem intensificado as notificações. Mas é fundamental que cada operadora assuma sua responsabilidade na organização, manutenção e retirada de cabos irregulares. Estamos falando de segurança para trabalhadores e para toda a população”, afirmou Varella.

Fiscalização intensificada em 2025

A Celesc destacou que vem intensificando as notificações e a fiscalização das irregularidades em todo o Estado. Em 2025, já foram emitidas 13.028 notificações formais às operadoras. Essas notificações correspondem a 51.933 postes onde foram identificados cabos soltos, rompidos, em desuso ou fora dos padrões técnicos.

Em 2025, mais de 150 toneladas de fios foram retiradas dos postes em ações conjuntas realizadas entre Celesc, operadoras e prefeituras municipais. As iniciativas têm como foco a limpeza da fiação excedente, retirada de cabos abandonados e organização da rede compartilhada.

A companhia reforça que continuará ampliando a fiscalização e cobrando providências das empresas responsáveis, com o objetivo de garantir mais segurança para pedestres, motoristas e profissionais que atuam nas vias públicas.