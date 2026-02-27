Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Embaixadores da Alegria abre o Desfile das Campeãs 2026 com inclusão no sábado

No Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí, Embaixadores da Alegria celebra 20 anos com 1.500 componentes e reforça a inclusão ao integrar Libra...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/02/2026 às 17h58
Embaixadores da Alegria abre o Desfile das Campeãs 2026 com inclusão no sábado
Foto: Aldo Lopes

A Embaixadores da Alegria abriu o Desfile das Campeãs no sábado (21), na Marquês de Sapucaí, mostrando seu papel na promoção da inclusão no carnaval brasileiro. Celebrando 20 anos de história, a escola levou para a Avenida um desfile marcado pela diversidade, reunindo 1.500 componentes com e sem deficiência (PcD e não PcD) em uma celebração da acessibilidade e do direito à cultura.

Neste ano, a apresentação contou com a parceria da ALL DUB ESTÚDIO, que levou três intérpretes de Libras para o desfile. A proposta foi integrar a Língua Brasileira de Sinais à evolução da escola, tornando o espetáculo ainda mais acessível e interativo.

Uma das intérpretes, Valnisia Lima, apelidada de Katita, acompanhou os puxadores de samba durante todo o percurso, traduzindo o samba-enredo em tempo real. As outras duas profissionais, Allyne de Assis e Renata Gusmão, se misturaram às alas, sambando junto aos componentes e levando a Libras para a plateia e para os integrantes surdos da escola, promovendo uma experiência inclusiva dentro e fora da avenida.

O samba-enredo, de autoria de Pretinho da Serrinha, exaltou a temática da inclusão, reforçando a mensagem de respeito às diferenças e valorização da diversidade como essência do carnaval.

Para Ana Motta, CEO da ALL DUB ESTÚDIO, a presença dos intérpretes na Avenida representa mais do que uma ação pontual. "A acessibilidade garante o direito democrático das pessoas com deficiência de participarem plenamente do carnaval — não apenas como espectadoras, mas como protagonistas dessa grande festa popular", afirma.

"Com duas décadas de atuação, a Embaixadores da Alegria reafirma, a cada desfile, que o carnaval pode e deve ser para todos. A abertura do Desfile das Campeãs 2026 foi, mais uma vez, um manifesto vibrante em favor da inclusão, mostrando que a Sapucaí é palco de diversidade, cidadania e transformação social", diz Ana Motta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação | Vaga Lume
Entretenimento Há 5 horas

Vaga Lume indica livros sobre crise climática infantil

ONG de Educação, que há mais de duas décadas atua na implementação de bibliotecas na Amazônia Legal, recomenda livros infantis para abordar questõe...

 Crédito Grupo Zelo
Entretenimento Há 6 horas

Podcasts sobre histórias de vida atraem mais ouvintes

Conteúdos que trazem reflexões sobre a vida, motivação, espiritualidade, saúde mental e luto estão entre os mais ouvidos.

 Divulgação cancelou.com
Entretenimento Há 8 horas

Cancelou.com passa a antecipar sentenças em novos segmentos

Além das aéreas, cancelou.com passa a atender bancos, seguradoras, telefonia e planos de saúde.

 Imagem do Freepik
Entretenimento Há 9 horas

Uso da creatina cresce e derruba mitos sobre riscos à saúde

Thais Figueredo, farmacêutica e responsável técnica da Quantum Nutrition, explica os benefícios, a segurança e a importância do uso consciente do s...

 Imagem do Freepik
Entretenimento Há 1 dia

Consumo de creatina avança além de esportes e musculação

Suplemento de efeito cumulativo, a creatina vai além da estética e pode trazer ganhos para a qualidade de vida de idosos, explica Thais Figueredo, ...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
23° Sensação
2.39 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Economia Há 28 minutos

Governo prepara plano para socorrer setores afetados por tarifaço
Esportes Há 58 minutos

Jéssica Lima é bronze no 1º dia do Grand Slam de judô no Uzbequistão
Política Há 58 minutos

Lula critica Zema por não usar R$ 3,5 bi em obras de prevenção à chuva
Economia Há 2 horas

Contas de luz seguem com bandeira tarifária verde em março
Geral Há 2 horas

"Perdi quase 20 pessoas da família”, diz moradora de Juiz de Fora

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 -0,01%
Euro
R$ 6,07 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 358,676,86 -2,25%
Ibovespa
188,786,98 pts -1.16%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias