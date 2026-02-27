Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
Podcasts sobre histórias de vida atraem mais ouvintes

Conteúdos que trazem reflexões sobre a vida, motivação, espiritualidade, saúde mental e luto estão entre os mais ouvidos.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/02/2026 às 15h08
Podcasts sobre histórias de vida atraem mais ouvintes
Crédito Grupo Zelo

Em 2025, o videocast Bucket List, lançado pelo Grupo Zelo, trouxe uma nova abordagem ao tratar a vida e a finitude de outra perspectiva. Apresentado pelo montanhista e aventureiro Gustavo Ziller, o espaço recebe convidados com histórias que abordam vida, amadurecimento e fé.

A iniciativa está inserida em um cenário que vem se consolidando no Brasil, tanto em relação à forma de consumir conteúdo quanto ao tipo de assunto de maior interesse do público. O país figura entre os principais mercados de podcast no mundo. O Brasil é líder de audiência mundial quando se trata de podcast. De acordo com pesquisa da Statista Consumer Insights, 51% da população ouve este tipo de conteúdo, pelo menos ocasionalmente. E, de acordo com informações divulgadas pelas plataformas, entre os assuntos mais buscados estão justamente religião/espiritualidade, desenvolvimento pessoal, histórias de vida e atualidades.

Com cerca de 30 episódios disponíveis, o Bucket List já recebeu convidados como Monja Cohen, Ana Cláudia Quintana Arantes, Carla Madeira, Mia Couto, Tamara Klink, Lenine, Rogério Flausino e Andreas Kisser.

Segundo Alessandro Oliveira, diretor comercial e de marketing do Grupo Zelo, a proposta do projeto é promover conversas sobre temas relacionados a comportamento, espiritualidade e legado. "O Bucket List nasceu com a proposta de abrir espaço para diálogos aprofundados, com linguagem contemporânea", afirma.

Com episódios quinzenais disponíveis nas principais plataformas de streaming, o Bucket List integra uma frente de produção de conteúdo lançada pelo Grupo Zelo em 2025, ao lado da série audiovisual "Brasil tem Zelo" e do portal "Além da Perda".

Números

O desempenho multiplataforma do projeto reforça seu alcance e sua capacidade de engajamento:

  • - 1 milhão de visualizações no YouTube
  • - 10,6 milhões de views no Instagram
  • - Mais de 500 mil reproduções no Spotify
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
