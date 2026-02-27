Podcasts sobre histórias de vida atraem mais ouvintes

Em 2025, o videocast Bucket List, lançado pelo Grupo Zelo, trouxe uma nova abordagem ao tratar a vida e a finitude de outra perspectiva. Apresentado pelo montanhista e aventureiro Gustavo Ziller, o espaço recebe convidados com histórias que abordam vida, amadurecimento e fé.

A iniciativa está inserida em um cenário que vem se consolidando no Brasil, tanto em relação à forma de consumir conteúdo quanto ao tipo de assunto de maior interesse do público. O país figura entre os principais mercados de podcast no mundo. O Brasil é líder de audiência mundial quando se trata de podcast. De acordo com pesquisa da Statista Consumer Insights, 51% da população ouve este tipo de conteúdo, pelo menos ocasionalmente. E, de acordo com informações divulgadas pelas plataformas, entre os assuntos mais buscados estão justamente religião/espiritualidade, desenvolvimento pessoal, histórias de vida e atualidades.

Com cerca de 30 episódios disponíveis, o Bucket List já recebeu convidados como Monja Cohen, Ana Cláudia Quintana Arantes, Carla Madeira, Mia Couto, Tamara Klink, Lenine, Rogério Flausino e Andreas Kisser.

Segundo Alessandro Oliveira, diretor comercial e de marketing do Grupo Zelo, a proposta do projeto é promover conversas sobre temas relacionados a comportamento, espiritualidade e legado. "O Bucket List nasceu com a proposta de abrir espaço para diálogos aprofundados, com linguagem contemporânea", afirma.

Com episódios quinzenais disponíveis nas principais plataformas de streaming, o Bucket List integra uma frente de produção de conteúdo lançada pelo Grupo Zelo em 2025, ao lado da série audiovisual "Brasil tem Zelo" e do portal "Além da Perda".

Números

O desempenho multiplataforma do projeto reforça seu alcance e sua capacidade de engajamento: