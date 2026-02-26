Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
Governo do Estado emite alerta sanitário para raiva dos herbívoros em Piratini e cidades vizinhas

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), emitiu nesta quinta-feira (26/2) um...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/02/2026 às 16h08
Governo do Estado emite alerta sanitário para raiva dos herbívoros em Piratini e cidades vizinhas
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), emitiu nesta quinta-feira (26/2) um alerta sanitário para a raiva dos herbívoros para o município de Piratini e as cidades vizinhas de Herval, Pedro Osório, Cerrito, Pinheiro Machado e Canguçu.

O comunicado ocorre após o registro de focos de raiva herbívora em Piratini, considerando que há um grande número de agressões a animais nos municípios da região e que ainda não houve a localização e identificação dos refúgios dos morcegos hematófagos (ou morcegos-vampiros), transmissores da doença.

A prevenção contra a raiva se dá em duas frentes: com o controle dos morcegos hematófagos e com a vacinação dos rebanhos. “Por isso reiteramos a necessidade da vacinação e revacinação dos animais suscetíveis, além da identificação dos refúgios onde ficam os morcegos. Pedimos aos produtores que fiquem atentos a esses dois aspectos”, ressalta o coordenador do Programa de Controle da Raiva Herbívora da Seapi, Wilson Hoffmeister.

Comunicação deve ser imediata

A orientação para os produtores rurais é de que, ao localizarem novos refúgios de morcegos-vampiros, não tentem capturá-los por conta própria. Deve-se comunicar imediatamente a localização destes refúgios à Inspetoria ou ao Escritório de Defesa Agropecuária do seu município. Alguns esconderijos habituais dos morcegos transmissores da raiva, a espécieDesmodus rotundus, são troncos ocos de árvores, cavernas, fendas de rochas, furnas, túneis, casas abandonadas, entre outros.

A captura dos animais é realizada somente pelos Núcleos de Controle da Raiva do Estado, devidamente capacitados e vacinados contra a raiva. As equipes são acionadas pelas regionais da Secretaria da Agricultura sempre que houver laudo positivo para raiva em herbívoro ou se forem constatados altos índices de mordedura em animais de produção (como bovinos, equinos, ovinos e suínos) em determinada região.

Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

