Pós-folia revela impactos no corpo do folião

Depois de dias de esforço físico e pouco descanso, especialistas da BIO RITMO explicam como a recuperação muscular ajuda o corpo a se recompor e pr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/02/2026 às 11h13
Freepik

O Carnaval é um período de celebração que, muitas vezes, impõe sobrecarga física significativa, com horas em pé ou dançando, acompanhando blocos, noites mal dormidas e alimentação irregular. Para o corpo, a folia equivale a um esforço físico intenso — e os efeitos costumam surgir nos dias seguintes.

Profissionais da BIO RITMO, marca de academias high-end do grupo Smart Fit, explicam que esse cenário pode estar associado a dores musculares, inchaço, fadiga intensa e alterações na imunidade. Esse desconforto pós-folia está relacionado à falta de preparação e, principalmente, à recuperação inadequada. Isso ocorre porque o corpo necessita não apenas de descanso, mas de estímulos adequados para recomposição, como mobilidade, hidratação e ativação da circulação.

"Para o corpo, o Carnaval representa alta demanda metabólica. São horas em pé, noites curtas, maior consumo de álcool e alimentação menos equilibrada. Tudo isso contribui para estresse inflamatório e desidratação. Para uma recuperação adequada, é recomendada hidratação estratégica, reposição de eletrólitos e alimentação rica em proteínas e antioxidantes, que auxiliam na regeneração muscular e na manutenção da imunidade. Quando essa base nutricional é associada a estímulos que ativam a circulação e promovem relaxamento muscular, o retorno à rotina tende a ocorrer com menor impacto físico", explica a nutricionista Fúlvia G. Hazarabedian, da BIO RITMO.

Nesse contexto, o BIO R.ECOVERY — espaço destinado à recuperação muscular e ao relaxamento após os treinos — tem papel importante no pós-Carnaval. Com acompanhamento de fisioterapeuta, o protocolo da marca inclui técnicas de compressão, que estimulam a circulação e aceleram a regeneração muscular, além de massagens voltadas ao relaxamento e à liberação da musculatura sobrecarregada.

O Recovery é utilizado para reduzir dores, repor energia e preservar a massa muscular, sendo aplicado também no pós-folia para auxiliar o corpo a retomar a rotina com segurança e equilíbrio.

