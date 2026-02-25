Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Governo do Estado abre período de inscrições para o Fórum Estadual de Influenza Aviária, com foco na defesa sanitária animal

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), deu início ao período para inscriçõ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/02/2026 às 15h23
Governo do Estado abre período de inscrições para o Fórum Estadual de Influenza Aviária, com foco na defesa sanitária animal
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), deu início ao período para inscrições no 2º Fórum Estadual de Influenza Aviária – Prevenção e Contingência. O evento será realizado no dia 17 de março, a partir das 13h30, no município de Montenegro, no Vale do Caí.

O objetivo é promover atualização e troca de experiências entre lideranças do setor, técnicos e produtores rurais, sobre a importância das estratégias de prevenção e enfrentamento da Influenza Aviária. O evento ocorrerá no Teatro Roberto Atayde Cardona e as inscrições podem ser solicitadas no formulário do 2º Fórum Estadual de Influenza Aviária .

Parceria pela biosseguridade

A atividade é organizada pelo Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e com o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa).

“Com os registros de focos da doença em aves comerciais na Argentina e aves silvestres no Uruguai, confirmados neste mês, o momento se torna propício para a sensibilização máxima do setor avícola. Não podemos aliviar nas medidas de biosseguridade”, alerta a médica veterinária Alessandra Krein, do Programa de Sanidade Avícola do DDA.

Texto: Fabrízio Fernández/Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
