Dia do Agronegócio: setor é uma das forças da economia catarinense alcançando recordes de produção e exportação

Foto: Divulgação/Cidasc

O agronegócio catarinense supera os limites geográficos. Com pouco mais de 1% do território nacional, o Estado de Santa Catarina está entre os estados de destaque na produção de alimentos e é o segundo no país em exportação de proteína animal. Este é um dos motivos para celebrar este 25 de fevereiro, Dia do Agronegócio.

O valor da produção agropecuária catarinense supera os R$ 60 bilhões por ano. A produção animal tem crescido mais que a produção agrícola e representou 60% do valor da produção agropecuária em 2024 (período mais recente cujos dados foram consolidados).

A listagem das atividades agropecuárias que mais geram receita em Santa Catarina é liderada pela produção de suínos para abate, seguida pela produção de aves para abate e de leite. A soja e o tabaco ocupam a quarta e a quinta posição, respectivamente.

Os bons números estão diretamente relacionados ao status sanitário catarinense. Desde 1979, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) atua no monitoramento e controle de diversas doenças que afetam animais de produção e de pragas que possam prejudicar a plantação agrícola. Isto traz mais competitividade para quem produz, beneficia a oferta de alimentos de qualidade e a saúde pública.

A presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, destaca ainda as políticas públicas do Governo de Santa Catarina para fortalecimento do setor. Programas desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, como o Leite Bom, Terra Boa, Pronampe Rural, a revitalização dos portos, o estímulo ao turismo rural, tudo isso dá suporte para o agronegócio crescer no estado”, afirma a presidente.

Em relação às carnes, Santa Catarina é o estado que mais produz e exporta cortes suínos e o segundo na exportação de carne de aves. No ano passado, foram negociados US$ 2,44 bilhões em carne de aves e outros US$ 1,85 bilhões em carne suína.

Mais de 150 países aceitam a carne catarinense, por reconhecerem a excelência quanto à sanidade animal. A erradicação da febre aftosa, pela qual a Cidasc trabalhou continuamente junto ao setor produtivo, beneficiou os negócios na bovinocultura e suinocultura. Outro exemplo do trabalho contínuo da Cidasc em sanidade animal é o controle da brucelose e tuberculose, cujos indicadores colocam Santa Catarina no topo do ranking nacional.

O agronegócio catarinense também colhe os frutos dos programas executados pela Cidasc em defesa sanitária vegetal. Na cultura da soja, um dos cinco produtos que mais gera receita no campo catarinense, a companhia implementa as ações do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática.

A fruticultura é outra atividade em ascensão no estado e que conta com programas sanitários específicos, que controlam pragas provocadas por fungos, insetos e outros microorganismos que afetam a produtividade dos pomares. A produção de maçãs, de bananas e do maracujá movimenta a economia de diferentes regiões do estado, com produtos reconhecidos no Brasil e no exterior pela qualidade dos frutos. É mais um resultado do trabalho conjunto da defesa agropecuária, com políticas embasadas no conhecimento técnico, e do produtor, fazendo um bom manejo no campo.

Políticas públicas apoiam o crescimento do agronegócio

Os agricultores também podem contar com políticas públicas executadas pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) em conjunto com empresas vinculadas: Cidasc e Epagri. São programas de apoio direto ao produtor, voltados à qualidade e defesa agropecuária, fomento à produção, sucessão rural, acesso à terra e regularização fundiária.

Cada programa foi pensado para apoiar a qualificação da atividade rural e apoiar o produtor em diversas circunstâncias. Entre eles, podemos destacar:

Terra Boa:este é um programa que visa o aumento da produtividade, auxiliando o produtor com insumos como calcáreo para correção do solo e sementes de milho de alto potencial, assim como sistemas para produção de leite e carne a pasto, de grãos para produzir ração animal. A previsão para 2026 é oferecer mais de R$ 137,8 milhões aos produtores.

Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa):concede indenização pelo abate sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário do Estado.

Leite Bom SC: disponibiliza financiamentos e subvenção de juros por meio dos Projetos Financia Leite SC e Pronampe Leite SC, via Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural (FDR), com objetivo de qualificar a produção leiteira.

Safra garantida: visa garantir renda ao pequeno produtor diante de intercorrências climáticas, através de proteção da safra com subvenção da taxa de adesão ao Proagro Mais.

Financia Agro SC:oferece financiamento para inovação e qualificação de diferentes cadeias produtivas, com valores que podem chegar a um milhão de reais para projetos de caráter coletivo, para arranjos produtivos locais.

Programas emergenciais:ofertados para atender demandas urgentes e apoiar os produtores diante de situações excepcionais, como eventos climáticos extremos, garantindo a permanência no campo e retomada da produção.

Mais informações à imprensa:

Denise De Rocchi

Assessoria de Comunicação – Cidasc

Fone: (48) 3665 7000

[email protected]

www.cidasc.sc.gov.br

www.facebook.com/cidasc.ascom

https://www.instagram.com/cidascoficial/

Ouvidoria: 0800 644 8500