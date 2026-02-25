Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dia do Agronegócio: setor é uma das forças da economia catarinense alcançando recordes de produção e exportação

Foto: Divulgação/CidascO agronegócio catarinense supera os limites geográficos. Com pouco mais de 1% do território nacional, o Estado de Santa Cata...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
25/02/2026 às 12h47
Dia do Agronegócio: setor é uma das forças da economia catarinense alcançando recordes de produção e exportação
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Cidasc

O agronegócio catarinense supera os limites geográficos. Com pouco mais de 1% do território nacional, o Estado de Santa Catarina está entre os estados de destaque na produção de alimentos e é o segundo no país em exportação de proteína animal. Este é um dos motivos para celebrar este 25 de fevereiro, Dia do Agronegócio.

O valor da produção agropecuária catarinense supera os R$ 60 bilhões por ano. A produção animal tem crescido mais que a produção agrícola e representou 60% do valor da produção agropecuária em 2024 (período mais recente cujos dados foram consolidados).

A listagem das atividades agropecuárias que mais geram receita em Santa Catarina é liderada pela produção de suínos para abate, seguida pela produção de aves para abate e de leite. A soja e o tabaco ocupam a quarta e a quinta posição, respectivamente. 

Os bons números estão diretamente relacionados ao status sanitário catarinense. Desde 1979, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) atua no monitoramento e controle de diversas doenças que afetam animais de produção e de pragas que possam prejudicar a plantação agrícola. Isto traz mais competitividade para quem produz, beneficia a oferta de alimentos de qualidade e a saúde pública.

A presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, destaca ainda as políticas públicas do Governo de Santa Catarina para fortalecimento do setor. Programas desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, como o Leite Bom, Terra Boa, Pronampe Rural, a revitalização dos portos, o estímulo ao turismo rural, tudo isso dá suporte para o agronegócio crescer no estado”, afirma a presidente.

Em relação às carnes, Santa Catarina é o estado que mais produz e exporta cortes suínos e o segundo na exportação de carne de aves. No ano passado, foram negociados US$ 2,44 bilhões em carne de aves e outros US$ 1,85 bilhões em carne suína. 

Mais de 150 países aceitam a carne catarinense, por reconhecerem a excelência quanto à sanidade animal. A erradicação da febre aftosa, pela qual a Cidasc trabalhou continuamente junto ao setor produtivo, beneficiou os negócios na bovinocultura e suinocultura. Outro exemplo do trabalho contínuo da Cidasc em sanidade animal é o controle da brucelose e tuberculose, cujos indicadores colocam Santa Catarina no topo do ranking nacional. 

O agronegócio catarinense também colhe os frutos dos programas executados pela Cidasc em defesa sanitária vegetal. Na cultura da soja, um dos cinco produtos que mais gera receita no campo catarinense, a companhia implementa as ações do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática. 

A fruticultura é outra atividade em ascensão no estado e que conta com programas sanitários específicos, que controlam pragas provocadas por fungos, insetos e outros microorganismos que afetam a produtividade dos pomares. A produção de maçãs, de bananas e do maracujá movimenta a economia de diferentes regiões do estado, com produtos reconhecidos no Brasil e no exterior pela qualidade dos frutos. É mais um resultado do trabalho conjunto da defesa agropecuária, com políticas embasadas no conhecimento técnico, e do produtor, fazendo um bom manejo no campo. 

Políticas públicas apoiam o crescimento do agronegócio

Os agricultores também podem contar com políticas públicas executadas pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) em conjunto com empresas vinculadas: Cidasc e Epagri. São programas de apoio direto ao produtor,  voltados à qualidade e defesa agropecuária, fomento à produção, sucessão rural, acesso à terra e regularização fundiária. 

Cada programa foi pensado para apoiar a qualificação da atividade rural e apoiar o produtor em diversas circunstâncias. Entre eles, podemos destacar:

Terra Boa:este é um programa que visa o aumento da produtividade, auxiliando o produtor com insumos como calcáreo para correção do solo e sementes de milho de alto potencial, assim como sistemas para produção de leite e carne a pasto, de grãos para produzir ração animal. A previsão para 2026 é oferecer mais de R$ 137,8 milhões aos produtores.

Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa):concede indenização pelo abate sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário do Estado. 

Leite Bom SC:  disponibiliza financiamentos e subvenção de juros por meio dos Projetos Financia Leite SC e Pronampe Leite SC, via Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural (FDR), com objetivo de qualificar a produção leiteira. 

Safra garantida:  visa garantir renda ao pequeno produtor diante de intercorrências climáticas, através de proteção da safra com subvenção da taxa de adesão ao Proagro Mais.

Financia Agro SC:oferece financiamento para inovação e qualificação de diferentes cadeias produtivas, com valores que podem chegar a um milhão de reais para projetos de caráter coletivo, para arranjos produtivos locais. 

Programas emergenciais:ofertados para atender demandas urgentes e apoiar os produtores diante de situações excepcionais, como eventos climáticos extremos, garantindo a permanência no campo e retomada da produção.

Mais informações à imprensa:
Denise De Rocchi
Assessoria de Comunicação – Cidasc
Fone: (48) 3665 7000
[email protected]
www.cidasc.sc.gov.br
www.facebook.com/cidasc.ascom
https://www.instagram.com/cidascoficial/
Ouvidoria: 0800 644 8500

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Irga reconhece produtores comprometidos com práticas sustentáveis -Foto: Ascom Irga
Agricultura Há 3 horas

Selo Ambiental do Irga é homenageado em premiação durante abertura oficial da colheita do arroz no Estado

A tradicional homenagem Pá do Arroz marcou o encerramento do primeiro dia de atividades da 36ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Gr...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 8 horas

Programa Olho Bom moderniza o controle de trânsito de animais e fortalece a defesa agropecuária com tecnologia e inovação em SC

Montagem de fotos/Arquivo/Secom GOVSCA Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) avança na modernização do control...

 Foto: Divulgação
Agricultura Há 23 horas

Estado autoriza retomada de bônus do Feaper para agricultores

Medida permite que pequenos produtores e associações inadimplentes voltem a receber subvenção original do contrato

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 23 horas

Epagri celebra 70 anos de extensão rural com homenagens a quem construiu essa história

Fotos: Aires Mariga/EpagriEm 2026, Santa Catarina comemora sete décadas de um trabalho que transformou o campo e o mar do estado: a extensão rural ...
Agricultura Há 24 horas

Abertura da 36ª Colheita do Arroz dá início a três dias de programação com participação do governo do Estado

A 36ª Abertura da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas foi aberta oficialmente na manhã desta terça-feira (24/2), marcando o início dos três ...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
3.44 km/h Vento
43% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Ano letivo começa com diagnóstico socioemocional em 70 escolas públicas do DF
Senado Federal Há 20 minutos

CAS aprova projeto que inclui prevenção ao tabagismo nos currículos escolares
Trânsito Violento Há 23 minutos

Caminhoneiro é indiciado após colisão em série que deixou feridos em Chapecó
Tecnologia Há 41 minutos

Vendedor que não dorme: soluções de IA otimizam venda
Senado Federal Há 41 minutos

Vai à Câmara direito de pais de crianças com câncer faltarem ao trabalho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,43%
Euro
R$ 6,06 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 373,410,18 +7,18%
Ibovespa
191,254,94 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias