Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Selo Ambiental do Irga é homenageado em premiação durante abertura oficial da colheita do arroz no Estado

A tradicional homenagem Pá do Arroz marcou o encerramento do primeiro dia de atividades da 36ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Gr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/02/2026 às 11h23
Selo Ambiental do Irga é homenageado em premiação durante abertura oficial da colheita do arroz no Estado
Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Irga reconhece produtores comprometidos com práticas sustentáveis -Foto: Ascom Irga

A tradicional homenagem Pá do Arroz marcou o encerramento do primeiro dia de atividades da 36ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, em Capão do Leão. Na noite da terça-feira (24/2), no Auditório Frederico Costa, foram reconhecidos 12 homenageados, distribuídos em 12 categorias que contemplam profissionais, entidades, empresas e produtores ligados ao setor arrozeiro. Na categoria Pioneirismo, o Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) foi o homenageado, reforçando a valorização das boas práticas de produção.

A homenagem abrange as categorias Pesquisador Destaque, Técnico Federal, Técnico Estadual, Técnico Privado, Destaque Aguador, Lavoura Nota 10, Imprensa e Mercado Externo, além de distinções especiais. A iniciativa valoriza trajetórias e contribuições que ajudaram a consolidar e fortalecer a produção de arroz ao longo dos anos.

O Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Irga reconhece produtores comprometidos com práticas sustentáveis e com a gestão responsável dos recursos naturais. Criado para estimular uma orizicultura que vai além do cumprimento da legislação ambiental, o selo destaca propriedades que adotam critérios técnicos rigorosos de manejo do solo, uso eficiente da água, preservação ambiental e conformidade legal.

O programa conta com duas categorias: Selo Prata e Selo Ouro. Esta última é destinada a produtores que, além de atender às boas práticas ambientais, comprovam rastreabilidade e um nível mais avançado de gestão da produção.

“Mais do que um gesto simbólico, a Pá do Arroz reconhece o trabalho de profissionais que deixaram marcas relevantes no campo, na pesquisa, na gestão e no desenvolvimento do setor, reafirmando a importância da memória e da continuidade para a orizicultura brasileira. e o Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Irga é um deles, que valoriza as boas práticas de produção no campo”, destacouo presidente do Irga, Alexandre Velho.

A diretora técnica do Irga, Flávia Miyuki Tomita, reforçou que “o objetivo é valorizar os produtores que se destacam e se empenham para garantir a sustentabilidade, em conformidade com as exigências legais.”

Homenageados de 2026

  • Arlei Laerte Silva Terres – Técnico Federal

  • Associação dos Arrozeiros de Alegrete – Mercado Externo

  • Carlos Augusto Migotto Simonetti – Lavoura Nota 10

  • Elcio Guimarães – Homenagem Especial

  • Enio Marchesan – Pesquisador Destaque

  • Leandro Pires Bezerra de Lima – Técnico Federal

  • Luis Carlos Dornelles Santos – Destaque Aguador

  • Luiz Fernando Cirne Lima – Homenagem Especial

  • Rafael da Silveira Rosa – Imprensa

  • Ricardo Neves Pereira – Técnico Estadual

  • Selo Ambiental do Irga – Pioneirismo

  • Tirone Faria Medeiros – Técnico Privado

Texto: Ascom Irga
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 6 horas

Programa Olho Bom moderniza o controle de trânsito de animais e fortalece a defesa agropecuária com tecnologia e inovação em SC

Montagem de fotos/Arquivo/Secom GOVSCA Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) avança na modernização do control...

 Foto: Divulgação
Agricultura Há 20 horas

Estado autoriza retomada de bônus do Feaper para agricultores

Medida permite que pequenos produtores e associações inadimplentes voltem a receber subvenção original do contrato

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 21 horas

Epagri celebra 70 anos de extensão rural com homenagens a quem construiu essa história

Fotos: Aires Mariga/EpagriEm 2026, Santa Catarina comemora sete décadas de um trabalho que transformou o campo e o mar do estado: a extensão rural ...
Agricultura Há 21 horas

Abertura da 36ª Colheita do Arroz dá início a três dias de programação com participação do governo do Estado

A 36ª Abertura da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas foi aberta oficialmente na manhã desta terça-feira (24/2), marcando o início dos três ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 22 horas

Na abertura da Copercampos, governador lança plataforma digital que vai reduzir em 90% o tempo de análise do CAR

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, lançou nesta terça-feira, 24, em Campos Novos, o CAR Digital, nova platafor...

Tenente Portela, RS
26°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 30°
27° Sensação
2.74 km/h Vento
64% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Internacional Há 7 minutos

Em 2025, 129 jornalistas foram assassinados; mais de 80 por Israel
Parceria regional Há 28 minutos

Neto Fagundes é anunciado como embaixador do Sicoob no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 36 minutos

Consórcio amplia espaço além de imóveis e veículos
Tempo Há 44 minutos

Calor, variação de nuvens e pancadas isoladas marcam a semana em Tenente Portela
Geral Há 49 minutos

Instrutores autônomos para a CNH poderão atuar no RS a partir de março

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,14%
Euro
R$ 6,07 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 364,107,85 +4,20%
Ibovespa
191,906,23 pts 0.22%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias