Selo Ambiental do Irga é homenageado em premiação durante abertura oficial da colheita do arroz no Estado

A tradicional homenagem Pá do Arroz marcou o encerramento do primeiro dia de atividades da 36ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, em Capão do Leão. Na noite da terça-feira (24/2), no Auditório Frederico Costa, foram reconhecidos 12 homenageados, distribuídos em 12 categorias que contemplam profissionais, entidades, empresas e produtores ligados ao setor arrozeiro. Na categoria Pioneirismo, o Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) foi o homenageado, reforçando a valorização das boas práticas de produção.

A homenagem abrange as categorias Pesquisador Destaque, Técnico Federal, Técnico Estadual, Técnico Privado, Destaque Aguador, Lavoura Nota 10, Imprensa e Mercado Externo, além de distinções especiais. A iniciativa valoriza trajetórias e contribuições que ajudaram a consolidar e fortalecer a produção de arroz ao longo dos anos.

O Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Irga reconhece produtores comprometidos com práticas sustentáveis e com a gestão responsável dos recursos naturais. Criado para estimular uma orizicultura que vai além do cumprimento da legislação ambiental, o selo destaca propriedades que adotam critérios técnicos rigorosos de manejo do solo, uso eficiente da água, preservação ambiental e conformidade legal.

O programa conta com duas categorias: Selo Prata e Selo Ouro. Esta última é destinada a produtores que, além de atender às boas práticas ambientais, comprovam rastreabilidade e um nível mais avançado de gestão da produção.

“Mais do que um gesto simbólico, a Pá do Arroz reconhece o trabalho de profissionais que deixaram marcas relevantes no campo, na pesquisa, na gestão e no desenvolvimento do setor, reafirmando a importância da memória e da continuidade para a orizicultura brasileira. e o Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Irga é um deles, que valoriza as boas práticas de produção no campo”, destacouo presidente do Irga, Alexandre Velho.

A diretora técnica do Irga, Flávia Miyuki Tomita, reforçou que “o objetivo é valorizar os produtores que se destacam e se empenham para garantir a sustentabilidade, em conformidade com as exigências legais.”

Homenageados de 2026

Arlei Laerte Silva Terres – Técnico Federal

Associação dos Arrozeiros de Alegrete – Mercado Externo

Carlos Augusto Migotto Simonetti – Lavoura Nota 10

Elcio Guimarães – Homenagem Especial

Enio Marchesan – Pesquisador Destaque

Leandro Pires Bezerra de Lima – Técnico Federal

Luis Carlos Dornelles Santos – Destaque Aguador

Luiz Fernando Cirne Lima – Homenagem Especial

Rafael da Silveira Rosa – Imprensa

Ricardo Neves Pereira – Técnico Estadual

Selo Ambiental do Irga – Pioneirismo

Tirone Faria Medeiros – Técnico Privado