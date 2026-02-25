ExpoAgro Cotricampo celebra 10 anos com programação intensa

Teve início na manhã desta quarta-feira, dia 25, a ExpoAgro Cotricampo – 10 anos, no Campo Experimental da Cotricampo, em Campo Novo. A programação começou cedo, às 6 horas, com a Primeira Ordenha do Concurso Leiteiro, na Arena Bovinos.



A partir das 8 horas, os portões foram abertos para visitação do público. Durante a manhã, ocorreram atividades no Pavilhão de Negócios, Balcão de Insumos e comercialização no Pavilhão da Agricultura Familiar.

Também houve exposição de cultivares, inovações na Arena Jovem e a Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey. Às 9h30, foi realizada a Cozinha Experimental no estande da Emater/RS-Ascar.



Às 10 horas, aconteceu o Encontro Regional de Líderes de Núcleo, no Auditório ExpoAgro. Já às 11h45, a Caravana JA, do Grupo RBS, marcou presença no espaço institucional.

À tarde, às 14 horas, ocorre a Segunda Ordenha do Concurso Leiteiro. Também estão previstas a Dinâmica de Máquinas no Campo Experimental e nova edição da Cozinha Experimental.



O destaque da tarde é o Fórum Soja Brasil, com transmissão pelo Canal Rural.

A programação segue até as 18 horas para visitação, com terceira ordenha prevista para as 22 horas.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp





