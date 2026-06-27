Mavenir Conquista Prêmio Parceiro do Ano da Deutsche Telekom na Categoria Melhor Inovação de Rede

BONN, Alemanha, June 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software que cria redes móveis AI-by-design nativas na nuvem, anunciou hoje que conquistou o prêmio de Parceiro do Ano da Deutsche Telekom na categoria Melhor Inovação de Rede. O prêmio foi entregue na Telekom Campus Fair 2026 pela liderança sênior da Deutsche Telekom.

Esse reconhecimento destaca o papel fundamental da Mavenir na iniciativa Most Energy Efficient Core (MeeC), uma colaboração emblemática com a Deutsche Telekom baseada na sua Horizontal TelCo Cloud – a própria arquitetura de nuvem da empresa e um modelo para a indústria de telecomunicações. O MeeC redefiniu a eficiência energética das redes 5G Core, proporcionando uma redução de até 65% do consumo de energia durante períodos de baixo tráfego, sem afetar o desempenho e a qualidade do serviço.

Lançado em 2025, o MeeC aplica análise avançada de tráfego e otimização preditiva de carga de trabalho orientadas por IA para identificar e eliminar o desperdício de energia nas funções 5G Core - sem comprometer o desempenho da rede ou a qualidade do serviço. O projeto demonstrou que reduções significativas de energia são alcançáveis em escala comercial em ambientes de rede ao vivo.

Pardeep Kohli, Diretor Executivo da Mavenir, disse: "O Prêmio de Parceiro da Deutsche Telekom é uma tremenda honra para toda a equipe da Mavenir. O MeeC é um exemplo convincente do que é possível com a conjunção da arquitetura nativa da nuvem, automação orientada por IA e uma parceria genuína. As redes sustentáveis não são uma ambição futura, elas são uma realidade operacional. Estamos orgulhosos de ter ajudado a Deutsche Telekom a provar isso em escala."

Os Telekom Partner Awards reconhecem as excelentes contribuições dos parceiros da Deutsche Telekom nos campos de tecnologia de rede, operações e sustentabilidade. O prêmio também foi entregue em conjunto à AMD em reconhecimento à sua contribuição para a iniciativa MeeC.

Informação aos Editores:

Most energy efficient Core: Apresentação do Mobile World Congress https://www.youtube.com/watch?v=Mw2g-CSSAtI

Sobre o MeeC (Núcleo Mais Eficiente em Energia)

O MeeC é um programa de inovação da Deutsche Telekom focado na transformação da eficiência do 5G Core por meio da automação inteligente. Principais conquistas:

Até 65% de economia de energia em relação às operações de linha de base

Previsão de tráfego e dimensionamento em tempo real alimentados por IA

Consolidação dinâmica de carga de trabalho em funções nativas da nuvem

Automação de toque zero, para otimização contínua

Implantação comprovada em uma rede de produção Tier-1 em tempo real

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informações, visite www.mavenir.com.

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

[email protected]

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