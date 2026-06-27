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Mavenir Conquista Prêmio Parceiro do Ano da Deutsche Telekom na Categoria Melhor Inovação de Rede

Projeto MeeC Premiado por sua Economia de até 65% de Energia na Rede 5G Core da Deutsche Telekom

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/06/2026 às 10h20

BONN, Alemanha, June 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software que cria redes móveis AI-by-design nativas na nuvem, anunciou hoje que conquistou o prêmio de Parceiro do Ano da Deutsche Telekom na categoria Melhor Inovação de Rede. O prêmio foi entregue na Telekom Campus Fair 2026 pela liderança sênior da Deutsche Telekom.

Esse reconhecimento destaca o papel fundamental da Mavenir na iniciativa Most Energy Efficient Core (MeeC), uma colaboração emblemática com a Deutsche Telekom baseada na sua Horizontal TelCo Cloud – a própria arquitetura de nuvem da empresa e um modelo para a indústria de telecomunicações. O MeeC redefiniu a eficiência energética das redes 5G Core, proporcionando uma redução de até 65% do consumo de energia durante períodos de baixo tráfego, sem afetar o desempenho e a qualidade do serviço.

Lançado em 2025, o MeeC aplica análise avançada de tráfego e otimização preditiva de carga de trabalho orientadas por IA para identificar e eliminar o desperdício de energia nas funções 5G Core - sem comprometer o desempenho da rede ou a qualidade do serviço. O projeto demonstrou que reduções significativas de energia são alcançáveis em escala comercial em ambientes de rede ao vivo.

Pardeep Kohli, Diretor Executivo da Mavenir, disse: "O Prêmio de Parceiro da Deutsche Telekom é uma tremenda honra para toda a equipe da Mavenir. O MeeC é um exemplo convincente do que é possível com a conjunção da arquitetura nativa da nuvem, automação orientada por IA e uma parceria genuína. As redes sustentáveis não são uma ambição futura, elas são uma realidade operacional. Estamos orgulhosos de ter ajudado a Deutsche Telekom a provar isso em escala."

Os Telekom Partner Awards reconhecem as excelentes contribuições dos parceiros da Deutsche Telekom nos campos de tecnologia de rede, operações e sustentabilidade. O prêmio também foi entregue em conjunto à AMD em reconhecimento à sua contribuição para a iniciativa MeeC.

Informação aos Editores:

Most energy efficient Core: Apresentação do Mobile World Congress https://www.youtube.com/watch?v=Mw2g-CSSAtI

Sobre o MeeC (Núcleo Mais Eficiente em Energia)

O MeeC é um programa de inovação da Deutsche Telekom focado na transformação da eficiência do 5G Core por meio da automação inteligente. Principais conquistas:

  • Até 65% de economia de energia em relação às operações de linha de base
  • Previsão de tráfego e dimensionamento em tempo real alimentados por IA
  • Consolidação dinâmica de carga de trabalho em funções nativas da nuvem
  • Automação de toque zero, para otimização contínua
  • Implantação comprovada em uma rede de produção Tier-1 em tempo real

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informações, visite www.mavenir.com.

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri
[email protected]

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7cc50fe-62ad-4a40-b285-74324d5d708e

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