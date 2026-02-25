Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Programa Olho Bom moderniza o controle de trânsito de animais e fortalece a defesa agropecuária com tecnologia e inovação em SC

Montagem de fotos/Arquivo/Secom GOVSCA Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) avança na modernização do control...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
25/02/2026 às 06h31
Programa Olho Bom moderniza o controle de trânsito de animais e fortalece a defesa agropecuária com tecnologia e inovação em SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Montagem de fotos/Arquivo/Secom GOVSC

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) avança na modernização do controle do trânsito agropecuário com a implementação do Programa Olho Bom. Com investimentos aportados na ordem de R$ 44 milhões, a iniciativa prevê a aquisição de veículos, câmeras de monitoramento, sistemas digitais e a modernização dos postos de fiscalização em operação. A ideia é trazer excelência no uso de novas tecnologias para o controle de sanidade animal que já é referência dentro do país e reconhecido internacionalmente.

“A produção catarinense é conhecida no Brasil e no mundo. Nosso dever é defender a qualidade de tudo que é feito por aqui, vigiando, incentivando e protegendo quem anda dentro das leis. A sanidade animal é uma grande prioridade porque nos deu esse reconhecimento que nos garantiu acesso aos mercados mais exigentes do mundo, como o asiático. O Japão, por exemplo, passou a tratar Santa Catarina como se fosse um país para comprar as carnes produzidas aqui”, comentou o governador Jorginho Mello sobre o programa.

A iniciativa, que terá lançamento oficial com o detalhamento de todas as estruturas envolvidas, ampliará a eficiência da vigilância agropecuária, potencializará a capacidade de resposta a emergências sanitárias e consolidará a proteção da produção agropecuária catarinense, garantindo mais segurança produtiva à população e à cadeia produtiva. O objetivo é ampliar a cobertura da fiscalização, otimizar recursos e tornar o controle de trânsito mais eficiente e responsivo, migrando de um sistema passivo para uma presença ativa, próximo das propriedades e da logística agropecuária.

Segundo a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, o novo programa representa um marco estrutural e tecnológico para a defesa agropecuária do Estado. “O Olho Bom representa um salto de qualidade na defesa agropecuária de Santa Catarina. Estamos investindo em tecnologia, inteligência de dados e modernização das estruturas para tornar a fiscalização mais eficiente, ágil e integrada, sempre com foco na proteção da produção agropecuária, na segurança dos alimentos que chegam à mesa da população e na valorização dos profissionais que executam esse trabalho no dia a dia”, destaca Celles.

O esforço de agregar tecnologia a esse trabalho de acompanhamento está alinhado às diretrizes do Governo do Estado para que sejam adotadas as tecnologias mais inovadoras disponíveis nos processos públicos. É também uma medida que prepara Santa Catarina, por meio do trabalho da Cidasc, para os desafios atuais e futuros da produção de alimentos para o Brasil e para o mundo.

Modernização de plataformas digitais

Um dos eixos do Programa é o desenvolvimento de uma plataforma digital para análise autônoma e monitoramento em tempo real do trânsito agropecuário, com compartilhamento de dados entre a Cidasc, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), o Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran/SC) e a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF).

A iniciativa irá garantir monitoramento contínuo, mais eficaz e em tempo real, especialmente nas divisas e fronteiras do Estado, reprimindo a circulação de mercadorias de origem animal e vegetal em desacordo com as normas sanitárias, assegurando que a população receba produtos de qualidade e o estado mantenha sua produtividade e qualidade conhecidas e valorizadas no Brasil e internacionalmente.

Fiscalização móvel

O Programa Olho Bom também contempla o fortalecimento da fiscalização volante, com a aquisição de 40 veículos 4×4, equipamentos de informática, serviço de internet móvel, além de materiais de sinalização e segurança.

O reforço da fiscalização móvel permitirá maior mobilidade e agilidade das equipes, ampliando a presença do Estado em pontos estratégicos e fortalecendo o controle do trânsito agropecuário em Santa Catarina.

Modernização dos postos de fiscalização

Outro eixo do programa é a modernização e otimização das estruturas de 15 Postos Fixos de Fiscalização (PFF) da Cidasc. As melhorias visam adequar as instalações às novas tecnologias, otimizar processos e garantir maior eficiência no controle do transporte de produtos de origem animal e vegetal no estado.

Defesa agropecuária mais moderna e integrada

Com o Programa Olho Bom, Santa Catarina avança rumo a uma defesa agropecuária ainda mais moderna, integrada e eficiente, combinando tecnologia, inteligência de dados e reorganização do trabalho. A iniciativa fortalece a segurança sanitária, protege a produção agropecuária catarinense e reafirma o compromisso do Governo do Estado e da Cidasc com a inovação, a transparência e o interesse público.

Organização do trabalho e segurança jurídica

A reorganização das atividades dos agentes operacionais ocorre num modelo integrado de atuação, que contempla Postos Fixos de Fiscalização (PFF), fiscalizações volantes e monitoramento remoto, considerando as especificidades de cada função e as necessidades do serviço público. Para isso, será feita uma reorganização da jornada de trabalho dos agentes operacionais, com ações de valorização dos profissionais e fortalecimento da defesa agropecuária.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Agricultura Há 15 horas

Estado autoriza retomada de bônus do Feaper para agricultores

Medida permite que pequenos produtores e associações inadimplentes voltem a receber subvenção original do contrato

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 16 horas

Epagri celebra 70 anos de extensão rural com homenagens a quem construiu essa história

Fotos: Aires Mariga/EpagriEm 2026, Santa Catarina comemora sete décadas de um trabalho que transformou o campo e o mar do estado: a extensão rural ...
Agricultura Há 16 horas

Abertura da 36ª Colheita do Arroz dá início a três dias de programação com participação do governo do Estado

A 36ª Abertura da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas foi aberta oficialmente na manhã desta terça-feira (24/2), marcando o início dos três ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 17 horas

Na abertura da Copercampos, governador lança plataforma digital que vai reduzir em 90% o tempo de análise do CAR

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, lançou nesta terça-feira, 24, em Campos Novos, o CAR Digital, nova platafor...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Epagri disponibiliza 600 toneladas de azevém de alta produtividade para pecuaristas catarinenses

Foto: Pablo Gomes/EpagriO inverno parece distante, mas para quem cria gado de corte ou leite agora é a época certa de garantir o “prato cheio” dos ...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
21° Sensação
0.97 km/h Vento
97% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Agricultura Há 27 minutos

Programa Olho Bom moderniza o controle de trânsito de animais e fortalece a defesa agropecuária com tecnologia e inovação em SC
Câmara Há 5 horas

Motta diz que aprovação do Redata vai estimular geração de emprego, renda e tecnologia no Brasil
Câmara Há 5 horas

Motta elogia aprovação do projeto antifacção e espera votar PEC da Segurança na semana que vem
Política Há 5 horas

Câmara aprova PL antifacção e endurece penas para crime organizado
Câmara Há 6 horas

Câmara aprova incentivo fiscal para investimentos em centros de processamento de dados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,10%
Euro
R$ 6,06 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 357,382,95 +2,24%
Ibovespa
191,490,40 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias