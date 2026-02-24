Santa Catarina amplia promoção internacional em Lisboa e mira consolidação como destino de excelência para o mercado europeu

Foto: Divulgação/Setur

Santa Catarina amplia promoção internacional em Lisboa e mira consolidação no mercado europeu. O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), marca novamente presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2026. Com uma comitiva estratégica composta por mais de 20 coexpositores, o estado desembarca em uma das maiores vitrines do turismo europeu com o objetivo de consolidar sua imagem como um destino de excelência durante as quatro estações do ano e fortalecer os laços com o mercado lusitano.

Um dos grandes destaques desta edição é a localização privilegiada do estande catarinense, posicionado estrategicamente ao lado do espaço da TAP Air Portugal. A proximidade reforça a parceria institucional e foca na divulgação da quarta frequência semanal do voo direto entre Florianópolis e Lisboa, comprovando o sucesso da rota que se tornou o principal portão de entrada para o turista europeu na Região Sul do Brasil.

Além das ações na feira, a equipe técnica da SETUR cumpre agendas integradas com a Fecomércio-SC e o Destino Floripa. O cronograma inclui rodadas de negócios no Roadshow Santa Catarina, que recebe operadores e agentes de turismo de mercados emissores estratégicos na Europa para capacitação, garantindo a qualificação das vendas de nossos produtos e equipamentos turísticos.

Novela “Terra Forte” e visibilidade na mídia

O estado também colhe os frutos da exposição internacional gerada pela novela “Terra Forte”, da emissora portuguesa TVI. A trama, que utiliza as paisagens catarinenses como cenário, tem alcançado excelentes índices de audiência em Portugal, criando uma conexão direta com o público local. Capitalizando essa visibilidade, a SETUR realiza agendas com emissoras de televisão e veículos de imprensa para converter telespectadores em futuros visitantes. O trabalho inclui ainda a prospecção para a captação de novos programas televisivos e produções para plataformas de streaming, visando manter Santa Catarina em evidência contínua no continente europeu.

“Estamos em Lisboa com uma missão clara: consolidar Santa Catarina no mapa de desejos do turista europeu. Sob a orientação do governador Jorginho Mello, trouxemos uma comitiva robusta para mostrar que somos um estado completo, seguro e com diversidade para o ano inteiro. O sucesso da novela ‘Terra Forte’ criou uma conexão emocional muito forte entre os portugueses e a nossa terra; agora, nosso papel é transformar essa audiência em fluxo turístico real. A manutenção e o fortalecimento da rota com a TAP, agora com a quarta frequência, são fundamentais para garantir que esse turista chegue com conforto e agilidade aos nossos destinos.”

Diversidade, Segurança e Parcerias Estratégicas a segurança permanece como um dos pilares competitivos de Santa Catarina no cenário internacional. Dados oficiais apontam que o estado mantém os menores índices de criminalidade do país, aliando alta qualidade de vida a uma infraestrutura de ponta, consolidando-se como o estado mais seguro do Brasil para se viver e visitar.

A participação na BTL 2026 e a realização do Roadshow reforçam o compromisso com a internacionalização da marca Santa Catarina. Através do alinhamento entre o poder público e o trade turístico, o governo estadual garante que a promoção dos atrativos naturais, culturais e gastronômicos seja convertida em novos investimentos e no aumento sustentável do fluxo de turistas europeus.