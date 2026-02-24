Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Santa Catarina amplia promoção internacional em Lisboa e mira consolidação como destino de excelência para o mercado europeu

Foto: Divulgação/SeturSanta Catarina amplia promoção internacional em Lisboa e mira consolidação no mercado europeu. O Governo de Santa Catarina, p...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
24/02/2026 às 18h33
Santa Catarina amplia promoção internacional em Lisboa e mira consolidação como destino de excelência para o mercado europeu
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Setur

Santa Catarina amplia promoção internacional em Lisboa e mira consolidação no mercado europeu. O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), marca novamente presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2026. Com uma comitiva estratégica composta por mais de 20 coexpositores, o estado desembarca em uma das maiores vitrines do turismo europeu com o objetivo de consolidar sua imagem como um destino de excelência durante as quatro estações do ano e fortalecer os laços com o mercado lusitano.

Um dos grandes destaques desta edição é a localização privilegiada do estande catarinense, posicionado estrategicamente ao lado do espaço da TAP Air Portugal. A proximidade reforça a parceria institucional e foca na divulgação da quarta frequência semanal do voo direto entre Florianópolis e Lisboa, comprovando o sucesso da rota que se tornou o principal portão de entrada para o turista europeu na Região Sul do Brasil.

Além das ações na feira, a equipe técnica da SETUR cumpre agendas integradas com a Fecomércio-SC e o Destino Floripa. O cronograma inclui rodadas de negócios no Roadshow Santa Catarina, que recebe operadores e agentes de turismo de mercados emissores estratégicos na Europa para capacitação, garantindo a qualificação das vendas de nossos produtos e equipamentos turísticos.

Novela “Terra Forte” e visibilidade na mídia

O estado também colhe os frutos da exposição internacional gerada pela novela “Terra Forte”, da emissora portuguesa TVI. A trama, que utiliza as paisagens catarinenses como cenário, tem alcançado excelentes índices de audiência em Portugal, criando uma conexão direta com o público local. Capitalizando essa visibilidade, a SETUR realiza agendas com emissoras de televisão e veículos de imprensa para converter telespectadores em futuros visitantes. O trabalho inclui ainda a prospecção para a captação de novos programas televisivos e produções para plataformas de streaming, visando manter Santa Catarina em evidência contínua no continente europeu.

“Estamos em Lisboa com uma missão clara: consolidar Santa Catarina no mapa de desejos do turista europeu. Sob a orientação do governador Jorginho Mello, trouxemos uma comitiva robusta para mostrar que somos um estado completo, seguro e com diversidade para o ano inteiro. O sucesso da novela ‘Terra Forte’ criou uma conexão emocional muito forte entre os portugueses e a nossa terra; agora, nosso papel é transformar essa audiência em fluxo turístico real. A manutenção e o fortalecimento da rota com a TAP, agora com a quarta frequência, são fundamentais para garantir que esse turista chegue com conforto e agilidade aos nossos destinos.”

Diversidade, Segurança e Parcerias Estratégicas a segurança permanece como um dos pilares competitivos de Santa Catarina no cenário internacional. Dados oficiais apontam que o estado mantém os menores índices de criminalidade do país, aliando alta qualidade de vida a uma infraestrutura de ponta, consolidando-se como o estado mais seguro do Brasil para se viver e visitar.

A participação na BTL 2026 e a realização do Roadshow reforçam o compromisso com a internacionalização da marca Santa Catarina. Através do alinhamento entre o poder público e o trade turístico, o governo estadual garante que a promoção dos atrativos naturais, culturais e gastronômicos seja convertida em novos investimentos e no aumento sustentável do fluxo de turistas europeus.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 2 semanas

Governo de Santa Catarina fortalece o turismo no Meio-Oeste com roteiro técnico pela Rota da Amizade

Foto: Divulgação/SeturSeguindo as diretrizes do governador Jorginho Mello para a regionalização e o fortalecimento das matrizes econômicas catarine...

 Imagem de Freepik
Turismo Há 3 semanas

Alta no turismo exterior eleva demanda por vistos

Crescimento das viagens internacionais de brasileiros impulsiona a procura por vistos, especialmente para Estados Unidos e Canadá

 Foto: Freepik
Turismo Há 3 semanas

Especialista alerta para cuidados ginecológicos durante o Carnaval e o verão

Com o Carnaval em pleno verão, calor intenso, suor excessivo e contato prolongado com praias e piscinas aumentam o risco de infecções ginecológicas...

 Imagem de Freepik
Turismo Há 3 semanas

Feriados prolongados são opção para viajar fora das férias

Diretor da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo conta como o trade turístico da região se prepara para atender os turistas durante os f...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 3 semanas

Governo de Santa Catarina confirma novo voo da TAP e amplia ligação direta entre Florianópolis e Portugal

Foto: Roberto Zacarias / SECOMO governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, se reuniu na tarde desta terça-feira, 2, com representantes da TAP Ai...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
29° Sensação
1.63 km/h Vento
67% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Deputados e especialistas cobram agilidade na aplicação da política nacional contra o câncer
Senado Federal Há 6 minutos

PEC que garante locais de descanso para motoristas segue para a Câmara
Esportes Há 6 minutos

Seleção feminina se apresenta para os primeiros amistosos deste ano
Geral Há 6 minutos

MG: veja como ajudar afetados pelas chuvas; governo alerta para golpes
Política Há 6 minutos

Senado aprova MP que transforma ANPD em agência reguladora

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,30%
Euro
R$ 6,07 -0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,047,82 -0,69%
Ibovespa
191,490,40 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias