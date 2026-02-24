Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Ocean Club tem Márcio Garcia e Andrea Santa Rosa em campanha

Projeto de lazer em Alphaville apresenta piscina com ondas e praia com 12 mil metros quadrados de areia especial.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/02/2026 às 16h49
Divulgação NLS Incorp

Um novo projeto de lazer e convivência em Alphaville inicia sua divulgação com campanha estrelada pelo ator, apresentador e empresário Márcio Garcia e sua mulher, a nutricionista Andrea Santa Rosa. O casal foi escolhido para representar o conceito do empreendimento, que reúne práticas esportivas, bem-estar e convivência familiar em um mesmo espaço.

A campanha apresenta cenas que associam esporte, equilíbrio e tempo de qualidade em família à proposta do clube. As peças foram produzidas pela Animal MKT, com filmagem da Adorni Films, e serão veiculadas em plataformas digitais e canais proprietários do projeto.

Segundo Aline Neri, diretora de marketing da NLS, a escolha do casal está alinhada ao posicionamento do projeto. "A campanha foi concebida para traduzir a proposta do Ocean Club Alphaville de integrar esporte, convivência e bem-estar em um único espaço. Márcio Garcia e Andrea Santa Rosa representam essa conexão entre vida ativa, equilíbrio e família, que é central na comunicação do empreendimento", afirma.

Além da campanha, o empreendimento prevê estrutura com praia de 12 mil metros quadrados de areia especial, piscina com tecnologia de ondas e mais de 20 modalidades esportivas. A piscina utilizará sistema da empresa canadense Endless Surf, tecnologia empregada internacionalmente em projetos de lazer e prática esportiva.

Segundo a International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), associação global do setor de parques e atrações, estruturas aquáticas com tecnologia de ondas fazem parte de uma tendência de diversificação de experiências em complexos de lazer, com crescimento consistente nos últimos anos. O Global Theme and Amusement Index, relatório anual da entidade, registra aumento na procura por atrações aquáticas imersivas e multifuncionais.

O projeto inclui ainda quadras de beach tennis, padel e pickleball, skate park, academia e áreas voltadas ao wellness.

No aspecto ambiental, o projeto está inserido em um terreno com mais de 900 mil metros quadrados, dos quais mais de 600 mil metros quadrados serão destinados ao poder público para a criação de área de preservação permanente. A iniciativa prevê a manutenção e proteção de extensa área verde no entorno do empreendimento, superando as exigências legais e ampliando a destinação de espaço para conservação ambiental na região.

O desenvolvimento é conduzido pela NLS Incorp em parceria com The Peak Development, Beta Empreendimentos e Rainha Construtora. A realização e operação do clube estão sujeitas às aprovações legais e regulatórias.

