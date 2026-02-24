Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Epagri celebra 70 anos de extensão rural com homenagens a quem construiu essa história

Fotos: Aires Mariga/EpagriEm 2026, Santa Catarina comemora sete décadas de um trabalho que transformou o campo e o mar do estado: a extensão rural ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
24/02/2026 às 15h13
Epagri celebra 70 anos de extensão rural com homenagens a quem construiu essa história
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Aires Mariga/Epagri

Em 2026, Santa Catarina comemora sete décadas de um trabalho que transformou o campo e o mar do estado: a extensão rural e pesqueira realizada pela Epagri. Abrindo as comemorações, a Assembleia Legislativa de SC realiza, por proposição do deputado Oscar Gutz, uma sessão especial no dia 26 de fevereiro, a partir das 19h, homenageando 20 entidades e 10 personalidades que ajudaram a construir essa trajetória, como o fundador Glauco Olinger, atualmente com 103 anos, parceiros e extensionistas aposentados.

A extensão rural é o serviço público que leva conhecimento, orientação técnica e políticas públicas às famílias agricultoras e pescadoras. Na prática, os  extensionistas  acompanham propriedades, orientam sobre sistemas de produção sustentáveis, manejo de solo e água, enfrentamento de pragas e mudanças climáticas, gestão e organização da produção, agregação de valor e acesso a mercados. Esses profissionais também atuam no fortalecimento de associações e cooperativas, no  protagonismo de jovens e mulheres no meio rural  e na promoção do desenvolvimento social e econômico das comunidades, conectando pesquisa, governo e produtores.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Para o presidente Dirceu Leite, os 70 anos da extensão rural representam uma das mais importantes políticas públicas de desenvolvimento de Santa Catarina. “Essa história começou com visionários como  Glauco Olinger  e foi fortalecida ao longo das décadas por milhares de profissionais comprometidos com o desenvolvimento do nosso estado. Celebrar a data é reafirmar o nosso compromisso com o desenvolvimento rural sustentável e, principalmente, homenagear quem faz essa história acontecer todos os dias”, diz o presidente.

Dirceu também atribui o sucesso dessa política ao diferencial do trabalho da Epagri, que passou a integrar a pesquisa agropecuária e a extensão rural em uma única empresa, tornando Santa Catarina uma referência nacional em inovação no meio rural e pesqueiro. “A extensão rural é o elo que garante que a ciência chegue ao produtor de forma aplicada, eficiente e alinhada às realidades regionais. É ela que transforma conhecimento em renda e traz qualidade de vida e segurança alimentar”, destaca.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A extensão rural em Santa Catarina

A história da extensão rural em SC começou em 29 de fevereiro de 1956, com a criação do Escritório Técnico de Agricultura (ETA) no município de Itapiranga. A ação fez parte de um acordo entre o ETA Nacional (convênio Brasil–EUA), a Federação das Associações Rurais do Estado de Santa Catarina (Faresc) e o Governo do Estado.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A diretoria foi assumida pelo engenheiro-agrônomo Glauco Olinger, considerado o pioneiro da extensão rural catarinense. Ele liderou a implantação do chamado Projeto ETA-17 e foi um dos responsáveis pela criação da Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina (Acaresc), fundada em 21 de junho de 1957, que deu continuidade aos serviços de extensão no Estado e que em 1991 se fundiu a outras empresas públicas dando origem à Epagri. Atualmente a Epagri conta com 788 extensionistas distribuídos em 16 gerências regionais, 13 Centros de Treinamento e 295 escritórios municipais.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Desde o início, a extensão rural foi concebida como um processo de ensino e educação extracurricular voltado à melhoria da qualidade de vida das famílias rurais, com aumento de produtividade e renda. O modelo, inspirado no Extension Service norte-americano, utilizava metodologias como a demonstração de resultado, dias de campo, excursões educativas, propriedades demonstrativas e exposições.

Projetos Microbacias e SC Rural

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A partir da década de 1990, a extensão rural em Santa Catarina ganhou novo impulso  com a implementação dos Projetos Microbacias 1, Microbacias 2 e do SC Rural, financiados pelo Banco Mundial com contrapartida do Governo do Estado e executados principalmente pela Epagri. Agora, em 2026, inicia-se a quarta etapa desta parceria, com o SC Rural 2.

Juntas, essas iniciativas estruturaram uma política de desenvolvimento rural sustentável baseada na organização das microbacias hidrográficas e no planejamento participativo. As ações executadas consolidaram um modelo de agricultura familiar mais sustentável, organizada e competitiva, que hoje são os pilares que marcam os 70 anos da extensão rural catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Como resultados desses projetos, o presidente Dirceu Leite cita o aumento de produtividade em diversas cadeias produtivas entre 20% e 50%; melhorias na infraestrutura rural, como construção de estradas e de esterqueiras, e proteção de fontes de água; aumento na renda e na inclusão produtiva de milhares de famílias; fortalecimento da sucessão familiar e organização comunitária; diversificação produtiva e o acesso a mercados pelos agricultores familiares e pescadores, elevando o volume de vendas e a renda das famílias rurais.

Ponte entre o conhecimento e quem produz

De acordo com o diretor de extensão rural e pesqueira da Epagri, Gustavo Claudino, celebrar 70 anos da extensão rural em Santa Catarina é reconhecer as pessoas que construíram essa história. “Desde 1956, quando o trabalho começou com o ETA, a extensão rural vem sendo a ponte entre o conhecimento e quem produz. São sete décadas de presença constante nas comunidades, orientando, ensinando, aprendendo junto e construindo soluções lado a lado com agricultores, pescadores e suas famílias”, reconhece.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Gustavo constata como a extensão evoluiu, incorporou tecnologia, ampliou metodologias, fortaleceu a agricultura familiar e passou a atuar cada vez mais com foco na sustentabilidade, na gestão das propriedades e na organização dos produtores. “Mas a essência continua a mesma: estar perto, ouvir, dialogar e transformar realidades. Hoje, quando celebramos esses 70 anos, homenageamos cada extensionista que esteve e que está no campo, conectando pessoas, campo e mar. Porque a extensão rural é feita de gente, e é essa gente que move Santa Catarina”, diz ele.

Serviço:

O quê: Sessão especial em comemoração aos 70 anos de extensão rural da Epagri

Quando: 26 de fevereiro, às 19h

Onde: Plenário Deputado Osni Régis / Assembleia Legislativa de Santa Catarina – rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 – Palácio Barriga Verde

Mais informações e entrevistas: Gustavo Claudino, diretor de extensão rural e pesqueira da Epagri, (48) 3665-5231

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, (48) 3665-5407/99661-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Agricultura Há 1 hora

Abertura da 36ª Colheita do Arroz dá início a três dias de programação com participação do governo do Estado

A 36ª Abertura da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas foi aberta oficialmente na manhã desta terça-feira (24/2), marcando o início dos três ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 horas

Na abertura da Copercampos, governador lança plataforma digital que vai reduzir em 90% o tempo de análise do CAR

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, lançou nesta terça-feira, 24, em Campos Novos, o CAR Digital, nova platafor...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Epagri disponibiliza 600 toneladas de azevém de alta produtividade para pecuaristas catarinenses

Foto: Pablo Gomes/EpagriO inverno parece distante, mas para quem cria gado de corte ou leite agora é a época certa de garantir o “prato cheio” dos ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Com elevado número de cigarrinhas-do-milho, produtores devem intensificar manejo para a safrinha

Foto: Divulgação / EpagriOs produtores catarinenses avançam na colheita da primeira safra de milho. Ao mesmo tempo, muitos agricultores já iniciara...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Epagri desenvolve cultivar de alho com potencial para novas regiões produtoras em SC

Foto: Divulgação/EpagriA Epagri está lançando o alho SCS385 Pérola, um novo cultivar que será disponibilizado aos produtores rurais para a safra de...

Tenente Portela, RS
29°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 31°
30° Sensação
3.28 km/h Vento
56% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Educação Há 12 minutos

Cursos populares podem se inscrever em rede do MEC até o dia 27
Direitos Humanos Há 28 minutos

Justiça mantém condenação da Volkswagen por trabalho escravo
Economia Há 42 minutos

Representação Brasileira do Parlasul aprova acordo Mercosul-UE
Geral Há 42 minutos

PF combate venda de diesel para garimpos ilegais em terra indígena
Agricultura Há 57 minutos

Epagri celebra 70 anos de extensão rural com homenagens a quem construiu essa história

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,40%
Euro
R$ 6,06 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,733,42 -0,12%
Ibovespa
191,358,20 pts 1.33%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias