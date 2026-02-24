Epagri celebra 70 anos de extensão rural com homenagens a quem construiu essa história

Fotos: Aires Mariga/Epagri

Em 2026, Santa Catarina comemora sete décadas de um trabalho que transformou o campo e o mar do estado: a extensão rural e pesqueira realizada pela Epagri. Abrindo as comemorações, a Assembleia Legislativa de SC realiza, por proposição do deputado Oscar Gutz, uma sessão especial no dia 26 de fevereiro, a partir das 19h, homenageando 20 entidades e 10 personalidades que ajudaram a construir essa trajetória, como o fundador Glauco Olinger, atualmente com 103 anos, parceiros e extensionistas aposentados.

A extensão rural é o serviço público que leva conhecimento, orientação técnica e políticas públicas às famílias agricultoras e pescadoras. Na prática, os extensionistas acompanham propriedades, orientam sobre sistemas de produção sustentáveis, manejo de solo e água, enfrentamento de pragas e mudanças climáticas, gestão e organização da produção, agregação de valor e acesso a mercados. Esses profissionais também atuam no fortalecimento de associações e cooperativas, no protagonismo de jovens e mulheres no meio rural e na promoção do desenvolvimento social e econômico das comunidades, conectando pesquisa, governo e produtores.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para o presidente Dirceu Leite, os 70 anos da extensão rural representam uma das mais importantes políticas públicas de desenvolvimento de Santa Catarina. “Essa história começou com visionários como Glauco Olinger e foi fortalecida ao longo das décadas por milhares de profissionais comprometidos com o desenvolvimento do nosso estado. Celebrar a data é reafirmar o nosso compromisso com o desenvolvimento rural sustentável e, principalmente, homenagear quem faz essa história acontecer todos os dias”, diz o presidente.

Dirceu também atribui o sucesso dessa política ao diferencial do trabalho da Epagri, que passou a integrar a pesquisa agropecuária e a extensão rural em uma única empresa, tornando Santa Catarina uma referência nacional em inovação no meio rural e pesqueiro. “A extensão rural é o elo que garante que a ciência chegue ao produtor de forma aplicada, eficiente e alinhada às realidades regionais. É ela que transforma conhecimento em renda e traz qualidade de vida e segurança alimentar”, destaca.

Foto: Reprodução/Secom SC

A extensão rural em Santa Catarina

A história da extensão rural em SC começou em 29 de fevereiro de 1956, com a criação do Escritório Técnico de Agricultura (ETA) no município de Itapiranga. A ação fez parte de um acordo entre o ETA Nacional (convênio Brasil–EUA), a Federação das Associações Rurais do Estado de Santa Catarina (Faresc) e o Governo do Estado.

Foto: Reprodução/Secom SC

A diretoria foi assumida pelo engenheiro-agrônomo Glauco Olinger, considerado o pioneiro da extensão rural catarinense. Ele liderou a implantação do chamado Projeto ETA-17 e foi um dos responsáveis pela criação da Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina (Acaresc), fundada em 21 de junho de 1957, que deu continuidade aos serviços de extensão no Estado e que em 1991 se fundiu a outras empresas públicas dando origem à Epagri. Atualmente a Epagri conta com 788 extensionistas distribuídos em 16 gerências regionais, 13 Centros de Treinamento e 295 escritórios municipais.

Foto: Reprodução/Secom SC

Desde o início, a extensão rural foi concebida como um processo de ensino e educação extracurricular voltado à melhoria da qualidade de vida das famílias rurais, com aumento de produtividade e renda. O modelo, inspirado no Extension Service norte-americano, utilizava metodologias como a demonstração de resultado, dias de campo, excursões educativas, propriedades demonstrativas e exposições.

Projetos Microbacias e SC Rural

Foto: Reprodução/Secom SC

A partir da década de 1990, a extensão rural em Santa Catarina ganhou novo impulso com a implementação dos Projetos Microbacias 1, Microbacias 2 e do SC Rural, financiados pelo Banco Mundial com contrapartida do Governo do Estado e executados principalmente pela Epagri. Agora, em 2026, inicia-se a quarta etapa desta parceria, com o SC Rural 2.

Juntas, essas iniciativas estruturaram uma política de desenvolvimento rural sustentável baseada na organização das microbacias hidrográficas e no planejamento participativo. As ações executadas consolidaram um modelo de agricultura familiar mais sustentável, organizada e competitiva, que hoje são os pilares que marcam os 70 anos da extensão rural catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC

Como resultados desses projetos, o presidente Dirceu Leite cita o aumento de produtividade em diversas cadeias produtivas entre 20% e 50%; melhorias na infraestrutura rural, como construção de estradas e de esterqueiras, e proteção de fontes de água; aumento na renda e na inclusão produtiva de milhares de famílias; fortalecimento da sucessão familiar e organização comunitária; diversificação produtiva e o acesso a mercados pelos agricultores familiares e pescadores, elevando o volume de vendas e a renda das famílias rurais.

Ponte entre o conhecimento e quem produz

De acordo com o diretor de extensão rural e pesqueira da Epagri, Gustavo Claudino, celebrar 70 anos da extensão rural em Santa Catarina é reconhecer as pessoas que construíram essa história. “Desde 1956, quando o trabalho começou com o ETA, a extensão rural vem sendo a ponte entre o conhecimento e quem produz. São sete décadas de presença constante nas comunidades, orientando, ensinando, aprendendo junto e construindo soluções lado a lado com agricultores, pescadores e suas famílias”, reconhece.

Foto: Reprodução/Secom SC

Gustavo constata como a extensão evoluiu, incorporou tecnologia, ampliou metodologias, fortaleceu a agricultura familiar e passou a atuar cada vez mais com foco na sustentabilidade, na gestão das propriedades e na organização dos produtores. “Mas a essência continua a mesma: estar perto, ouvir, dialogar e transformar realidades. Hoje, quando celebramos esses 70 anos, homenageamos cada extensionista que esteve e que está no campo, conectando pessoas, campo e mar. Porque a extensão rural é feita de gente, e é essa gente que move Santa Catarina”, diz ele.

Serviço:

O quê: Sessão especial em comemoração aos 70 anos de extensão rural da Epagri

Quando: 26 de fevereiro, às 19h

Onde: Plenário Deputado Osni Régis / Assembleia Legislativa de Santa Catarina – rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 – Palácio Barriga Verde

Mais informações e entrevistas: Gustavo Claudino, diretor de extensão rural e pesqueira da Epagri, (48) 3665-5231

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, (48) 3665-5407/99661-6596