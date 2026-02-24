Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Abertura da 36ª Colheita do Arroz dá início a três dias de programação com participação do governo do Estado

A 36ª Abertura da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas foi aberta oficialmente na manhã desta terça-feira (24/2), marcando o início dos três ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/02/2026 às 14h57
Abertura da 36ª Colheita do Arroz dá início a três dias de programação com participação do governo do Estado
"O agro brasileiro alcançou o patamar atual graças à capacidade dos produtores de desbravar, inovar e evoluir", apontou Brum -Foto: Cassiane Osório/Ascom Seapi

A 36ª Abertura da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas foi aberta oficialmente na manhã desta terça-feira (24/2), marcando o início dos três dias de programação do evento, que se estende até quinta-feira (26/2), em Capão do Leão. A feira reúne produtores, pesquisadores e representantes do setor para a apresentação de tecnologias, realização de debates técnicos e articulações institucionais voltadas às culturas de terras baixas. Segundo a organização, nesta edição houve aumento de 15% no número de estandes, totalizando cerca de 230 expositores.

O ato contou com a participação do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum, do presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz, Alexandre Velho, e demais autoridades. Representando o governador Eduardo Leite, Brum defendeu o fortalecimento permanente do setor agropecuário, que classificou como fundamental para a economia. Segundo ele, qualquer problema enfrentado na lavoura impacta diretamente a arrecadação e o desempenho econômico do Estado.

“O agro brasileiro alcançou o patamar atual graças à capacidade dos produtores de desbravar, inovar e evoluir ao longo das décadas. Precisamos defender e fortalecer cada vez mais o setor”, ressaltou Brum. O presidente do Irga destacou que 135 municípios gaúchos produzem arroz, evidenciando a capilaridade e a importância econômica e social da cultura no Estado.

Quatro painéis

As apresentações da Seapi ocorrem na Arena de Inovação e abordam temas como rastreabilidade bovina, pecuária de corte, integração lavoura-pecuária (ILP) e inovação no campo.

Na terça-feira (24/2), às 14h, ocorre o painel “Agro Unido: onde a inovação encontra a oportunidade”, com a participação do secretário da Agricultura, Edivilson Brum. Às 16h, o subsecretário da Irrigação, Márcio Amaral, integra o debate “Lavoura de Carne: a nova pecuária do Brasil”.

Na quarta-feira (25/2), às 16h, será realizado o painel “Rastreabilidade Bovina: Projeto Piloto no RS”, com a participação do secretário-adjunto da Seapi, Márcio Madalena. Já na quinta-feira (26/2), às 14h, ocorre o painel “ILP em Terras Baixas: da produtividade à descarbonização”, com Jackson Brilhante, coordenador do Plano ABC+RS da Seapi.

Ato de abertura

O ato oficial de abertura da colheita está marcado para o dia 26 de fevereiro, às 16h30, quando autoridades e lideranças do setor participam do momento simbólico que celebra o início da atual safra e projeta os desafios e as perspectivas da produção orizícola no Estado.

A 36ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas tem como tema “Cenário atual e perspectivas: conectando campo e mercado”. O evento é uma realização da Federarroz, com correalização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), e patrocínio premium do Irga. Informações e inscrições gratuitas estão disponíveis no site oficial do evento.

Texto: Cassiane Osório e Elstor Hanzen/Ascom Seapi
Edição: Secom

