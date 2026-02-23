Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bruttus Burger consolida nova fase em Osasco

Hamburgueria oferece burgers e cortes especiais de carne, feitos na parrilla para qualquer hora do dia e delivery até 3h45.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/02/2026 às 18h23
Bruttus Burger consolida nova fase em Osasco
Luis Vinhão

O cenário gastronômico de Osasco ganha um novo capítulo com o reposicionamento do Bruttus Burger. Localizada no Jardim Umuarama, a casa reafirma sua identidade como o destino para quem ama hambúrgueres artesanais, proporcionando uma experiência baseada no preparo técnico na parrilla. Sob o comando dos sócios Judá Berto, Rafael Tanaka e Pablo Garcia, a marca expandiu seu portfólio para incluir cortes especiais, pratos executivos e drinks autorais, consolidando-se como uma casa de carnes.

Uma característica do Bruttus Burger está no uso da parrilla. Diferente das chapas convencionais, o uso da brasa garante selagem, cria crosta, mantém a suculência e adiciona o aroma defumado do fogo real que se tornou a assinatura da casa. "Trabalhamos com a brasa por meio de técnica e controle rigorosos. Esse método é o pilar do Bruttus e o fator de distinção entre nossa produção e a de outras casas", afirma o sócio Judá Berto.

Além da gastronomia, a casa oferece um ambiente com pegada americana, trilha sonora voltada ao rock e transmissão de esportes num espaço amplo com 70 lugares. Para quem prefere comer no conforto do lar, a operação de delivery funciona com horário estendido até às 3h45 da manhã.

A Bruttus nasceu em 2015 com uma missão clara: unir o hambúrguer artesanal à cerveja de qualidade, por isso firmaram parceria com a Karma, uma cervejaria de Osasco, valorizando a cena local.

Ao perceberem que os concorrentes serviam boas comidas, mas pecavam na bebida (e vice-versa), os sócios decidiram criar um espaço onde a técnica e os insumos de qualidade fossem prioridade. "O objetivo sempre foi trazer para Osasco uma gastronomia que antes só se encontrava em São Paulo", detalha o sócio Pablo Garcia.

Após passar por reestruturações e pelo desafio da pandemia, a marca amadureceu. Hoje, Judá, Rafael e Pablo lideram uma operação profissionalizada que carrega o orgulho de suas origens no "Mundo de Oz". "A filosofia da casa é a constância: manter o padrão elevado e a autenticidade, seja no almoço executivo ou no jantar, sempre com o foco no crescimento sustentável e na formação de talentos dentro da própria cozinha", afirma Rafael Tanaka.

Experiência gastronômica

O Bruttus retoma dois projetos de experiência que foram sucesso na casa, visando fortalecer a comunidade e trazer movimento para os dias de semana: Rodízio de Burger (para quem gosta de provar todos os burgers da casa em versões mini por um valor fixo) e o Grupo VIP (grupo exclusivo de clientes que recebem vantagens especiais, como promoções, novidades em primeira mão, benefícios exclusivos e convites para ações da Bruttus).

O cardápio é amplo e oferece uma sinfonia de sabores defumados com diversas opções, são entradas, burgers and more, sandwiches, executivos de frango, executivos de carne, pratos da parrilla, pratos do smoker e pratos do chef. Para acompanhar: milk shakes, drinks com e sem álcool, chopps, cervejas, refrigerantes, sucos e água. Para finalizar: sobremesas. A casa também oferece o burger do mês (lançamento exclusivo servido por tempo limitado).

Abaixo é possível conferir alguns pratos do cardápio:

Entradas: ninguém pediu (bolinho de pastrami desfiado com creme de queijo, geléia de maracujá com pimenta, finalizado com parmesão)

Burgers and more.: bruttus (burger com 170 g, cheddar, bacon, picles, alface americana, tomate, cebola roxa e molho especial no pão de brioche)

Sandwiches: master of pulled (pulled pork - copa lombo suíno, defumada no pit smoker durante 8 horas, desfiado com as mãos - com molho barbecue, coberto por salada coleslaw no pão brioche)

Executivos de frango: filé de coxa defumada (filé de sobrecoxa defumada com nosso dry rub especial, acompanhado de arroz, feijão, farofa, vinagrete e batata chips)

Executivos de carne: costela bovina (costela Bovina feita no fogo de chão e defumada com lenha em baixa temperatura por longo tempo. Acompanhada de arroz, feijão, farofa, vinagrete e batata chips)

Da parrilla (cortes grelhados feitos na parrilla): ancho | 260 g (corte retirado da parte dianteira do contrafilé, maturado na manteiga de ervas da casa e grelhado na brasa. Acompanha arroz e batata palito)

Do smoker (defumados em fogo baixo por horas em lenha frutífera): fraldinha | 320 g (fraldinha defumada em baixa temperatura no Pit Smoker, com lenha frutífera. Acompanha arroz e batata palito)

Pratos do chef: linguiça defumada (linguiças com o autêntico sabor da fumaça. Servida com arroz, feijão, farofa, vinagrete e chips crocante)

Sobremesas: banana ba-ba-ba (crumble de banana, harmonizado com doce de leite cremoso e sorvete de baunilha, finalizado com raspas de limão)

Milk shakes: ovomaltine® (sorvete de creme e ovomaltine®)

Drinks alcoólicos: more than a pink (nossa pink lemonade com vodca, tem como dar errado?! Cítrico e refrescante)

Drinks não alcoólicos: pink lemonade (cítrico e refrescante, um dos drinks mais pedidos da casa)

Serviço:

Bruttus Burger

Endereço: Av. Pref. Hirant Sanazar, 98, Jardim Umuarama, Osasco - SP.

Telefone: (11) 4565-7441

Horário de Funcionamento: Segunda a Quarta: 11h30 às 22h30 / Quinta e Sexta: 11h30 às 23h30 / Sábado: Das 12h às 0h / Domingo: 12h às 22h45.

Delivery: Diariamente das 11h30 até às 3h45 via iFood ou Cardápio Web.

Instagram: @bruttusburger

Facilidades: Estacionamento no local, acesso a deficientes, 70 lugares no salão.

Pagamento: Crédito, Débito, Pix e Voucher Refeição.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Freepik
Entretenimento Há 8 horas

INAC anuncia novos diretores-executivos e institui a primeira vice-presidência

Nova diretoria-executiva reúne nomes com trajetória em gestão, comunicação, cultura e pesquisa; cientista política Maria Tereza Sadek assume a recé...

 Lojas Avenida
Entretenimento Há 3 dias

Lojas Avenida inicia 2026 presente em 18 estados, além do Distrito Federal

Amazonas e Paraíba foram os estados que receberam as primeiras unidades da rede varejista em 2025.

 Selma Silva
Entretenimento Há 3 dias

Exposição de humor gráfico segue no CCSP até 17 de março

Mostra inédita e gratuita em cartaz no Centro Cultural São Paulo celebra os 50 anos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e reúne 250 obras...

 Foto Consolare
Entretenimento Há 4 dias

Passeio no Cemitério da Consolação celebra os Modernistas

Visita acontece neste sábado (21), a partir das 14h, na Capela da unidade
Entretenimento Há 4 dias

ITCMD internacional terá novas regras a partir de 2027

Contribuintes devem correr para aproveitar uso das regras atuais; sanção presidencial do PLP 108, que regulamenta novas regras tributárias para o i...

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
23° Sensação
1.04 km/h Vento
91% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 9 minutos

Influenciador Hytalo Santos é condenado por exploração sexual infantil
Cultura Há 9 minutos

Governo do Estado anuncia programação de nova biblioteca comunitária do Centro da Juventude de Alvorada
Câmara Há 23 minutos

Projeto dobra prazo para cobrança de dívidas de R$ 500 mil ou mais
Direitos Humanos Há 38 minutos

Estupro de vulnerável: decisão do TJMG abre "precedente perigoso
Senado Federal Há 38 minutos

Izalci sugere CPI no Legislativo do DF para investigar gestão do BRB

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,03%
Euro
R$ 6,10 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 355,136,49 -4,35%
Ibovespa
188,853,48 pts -0.88%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias