Bruttus Burger consolida nova fase em Osasco

O cenário gastronômico de Osasco ganha um novo capítulo com o reposicionamento do Bruttus Burger. Localizada no Jardim Umuarama, a casa reafirma sua identidade como o destino para quem ama hambúrgueres artesanais, proporcionando uma experiência baseada no preparo técnico na parrilla. Sob o comando dos sócios Judá Berto, Rafael Tanaka e Pablo Garcia, a marca expandiu seu portfólio para incluir cortes especiais, pratos executivos e drinks autorais, consolidando-se como uma casa de carnes.

Uma característica do Bruttus Burger está no uso da parrilla. Diferente das chapas convencionais, o uso da brasa garante selagem, cria crosta, mantém a suculência e adiciona o aroma defumado do fogo real que se tornou a assinatura da casa. "Trabalhamos com a brasa por meio de técnica e controle rigorosos. Esse método é o pilar do Bruttus e o fator de distinção entre nossa produção e a de outras casas", afirma o sócio Judá Berto.

Além da gastronomia, a casa oferece um ambiente com pegada americana, trilha sonora voltada ao rock e transmissão de esportes num espaço amplo com 70 lugares. Para quem prefere comer no conforto do lar, a operação de delivery funciona com horário estendido até às 3h45 da manhã.

A Bruttus nasceu em 2015 com uma missão clara: unir o hambúrguer artesanal à cerveja de qualidade, por isso firmaram parceria com a Karma, uma cervejaria de Osasco, valorizando a cena local.

Ao perceberem que os concorrentes serviam boas comidas, mas pecavam na bebida (e vice-versa), os sócios decidiram criar um espaço onde a técnica e os insumos de qualidade fossem prioridade. "O objetivo sempre foi trazer para Osasco uma gastronomia que antes só se encontrava em São Paulo", detalha o sócio Pablo Garcia.

Após passar por reestruturações e pelo desafio da pandemia, a marca amadureceu. Hoje, Judá, Rafael e Pablo lideram uma operação profissionalizada que carrega o orgulho de suas origens no "Mundo de Oz". "A filosofia da casa é a constância: manter o padrão elevado e a autenticidade, seja no almoço executivo ou no jantar, sempre com o foco no crescimento sustentável e na formação de talentos dentro da própria cozinha", afirma Rafael Tanaka.

Experiência gastronômica

O Bruttus retoma dois projetos de experiência que foram sucesso na casa, visando fortalecer a comunidade e trazer movimento para os dias de semana: Rodízio de Burger (para quem gosta de provar todos os burgers da casa em versões mini por um valor fixo) e o Grupo VIP (grupo exclusivo de clientes que recebem vantagens especiais, como promoções, novidades em primeira mão, benefícios exclusivos e convites para ações da Bruttus).

O cardápio é amplo e oferece uma sinfonia de sabores defumados com diversas opções, são entradas, burgers and more, sandwiches, executivos de frango, executivos de carne, pratos da parrilla, pratos do smoker e pratos do chef. Para acompanhar: milk shakes, drinks com e sem álcool, chopps, cervejas, refrigerantes, sucos e água. Para finalizar: sobremesas. A casa também oferece o burger do mês (lançamento exclusivo servido por tempo limitado).

Abaixo é possível conferir alguns pratos do cardápio:

Entradas: ninguém pediu (bolinho de pastrami desfiado com creme de queijo, geléia de maracujá com pimenta, finalizado com parmesão)

Burgers and more.: bruttus (burger com 170 g, cheddar, bacon, picles, alface americana, tomate, cebola roxa e molho especial no pão de brioche)

Sandwiches: master of pulled (pulled pork - copa lombo suíno, defumada no pit smoker durante 8 horas, desfiado com as mãos - com molho barbecue, coberto por salada coleslaw no pão brioche)

Executivos de frango: filé de coxa defumada (filé de sobrecoxa defumada com nosso dry rub especial, acompanhado de arroz, feijão, farofa, vinagrete e batata chips)

Executivos de carne: costela bovina (costela Bovina feita no fogo de chão e defumada com lenha em baixa temperatura por longo tempo. Acompanhada de arroz, feijão, farofa, vinagrete e batata chips)

Da parrilla (cortes grelhados feitos na parrilla): ancho | 260 g (corte retirado da parte dianteira do contrafilé, maturado na manteiga de ervas da casa e grelhado na brasa. Acompanha arroz e batata palito)

Do smoker (defumados em fogo baixo por horas em lenha frutífera): fraldinha | 320 g (fraldinha defumada em baixa temperatura no Pit Smoker, com lenha frutífera. Acompanha arroz e batata palito)

Pratos do chef: linguiça defumada (linguiças com o autêntico sabor da fumaça. Servida com arroz, feijão, farofa, vinagrete e chips crocante)

Sobremesas: banana ba-ba-ba (crumble de banana, harmonizado com doce de leite cremoso e sorvete de baunilha, finalizado com raspas de limão)

Milk shakes: ovomaltine® (sorvete de creme e ovomaltine®)

Drinks alcoólicos: more than a pink (nossa pink lemonade com vodca, tem como dar errado?! Cítrico e refrescante)

Drinks não alcoólicos: pink lemonade (cítrico e refrescante, um dos drinks mais pedidos da casa)

Serviço:

Bruttus Burger

Endereço: Av. Pref. Hirant Sanazar, 98, Jardim Umuarama, Osasco - SP.

Telefone: (11) 4565-7441

Horário de Funcionamento: Segunda a Quarta: 11h30 às 22h30 / Quinta e Sexta: 11h30 às 23h30 / Sábado: Das 12h às 0h / Domingo: 12h às 22h45.

Delivery: Diariamente das 11h30 até às 3h45 via iFood ou Cardápio Web.

Instagram: @bruttusburger

Facilidades: Estacionamento no local, acesso a deficientes, 70 lugares no salão.

Pagamento: Crédito, Débito, Pix e Voucher Refeição.