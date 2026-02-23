INAC anuncia novos diretores-executivos e institui a primeira vice-presidência

O INAC – Instituto Não Aceito Corrupção anuncia uma nova composição de sua diretoria-executiva, em decisão aprovada durante assembleia que marca um novo momento de fortalecimento institucional, governança e ampliação estratégica de sua atuação.
Como principal destaque, o Instituto passa a contar com uma nova diretoria-executiva, formada por:
Atualmente, a diretoria-executiva é formada por Roberto Livianu, presidente do INAC –Instituto Não Aceito Corrupção; Marinalva Rocha, diretora da entidade; Maria Tereza Sadek, vice-presidente e pelos novos diretores-executivos José Roberto Maluf, Luiz Guilherme Favati, Wilson Shcolnik e Rita de Cássia Biason. "A nova diretoria-executiva reúne experiências complementares nas áreas de gestão, comunicação, cultura e produção de conhecimento, o que amplia significativamente a capacidade do INAC de atuar de forma estratégica na promoção da ética, da transparência e da integridade pública", afirma Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e Procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo.
Maria Tereza Sadek assume a primeira vice-presidência
Outra importante novidade desta Assembleia foi a criação do cargo de primeira vice-presidência do instituto, que passa a ser ocupado por Maria Tereza Sadek, doutora em Ciência Política pela USP e uma das principais referências nacionais nos estudos sobre democracia, instituições políticas e sistema de justiça.