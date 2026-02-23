Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

INAC anuncia novos diretores-executivos e institui a primeira vice-presidência

Nova diretoria-executiva reúne nomes com trajetória em gestão, comunicação, cultura e pesquisa; cientista política Maria Tereza Sadek assume a recé...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/02/2026 às 11h52
INAC anuncia novos diretores-executivos e institui a primeira vice-presidência
Foto: Freepik

O INAC – Instituto Não Aceito Corrupção anuncia uma nova composição de sua diretoria-executiva, em decisão aprovada durante assembleia que marca um novo momento de fortalecimento institucional, governança e ampliação estratégica de sua atuação.

Como principal destaque, o Instituto passa a contar com uma nova diretoria-executiva, formada por:

  • José Roberto Maluf, advogado formado pela FDUSP - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, gestor e ex-presidente da Fundação Padre Anchieta (TV Cultura);
  • Luiz Guilherme Favati, ator, cantor, dublador e produtor, iniciou a carreira aos 11 anos em O Vigilante Rodoviário e construiu trajetória sólida no teatro, cinema e televisão, com participações em mais de vinte peças, filmes e novelas nas principais emissoras brasileiras, como Globo, SBT e Record;
  • Wilson Shcolnik, médico patologista clínico, ex-presidente da ABRAMED - Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, membro do Conselho de e⁠x-presidentes e atual diretor de relações institucionais da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML);
  • Rita de Cássia Biason, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Valladolid (UVA) - Espanha. É professora na Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP (campus de Franca);

Atualmente, a diretoria-executiva é formada por Roberto Livianu, presidente do INAC –Instituto Não Aceito Corrupção; Marinalva Rocha, diretora da entidade; Maria Tereza Sadek, vice-presidente e pelos novos diretores-executivos José Roberto Maluf, Luiz Guilherme Favati, Wilson Shcolnik e Rita de Cássia Biason. "A nova diretoria-executiva reúne experiências complementares nas áreas de gestão, comunicação, cultura e produção de conhecimento, o que amplia significativamente a capacidade do INAC de atuar de forma estratégica na promoção da ética, da transparência e da integridade pública", afirma Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e Procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo.

Maria Tereza Sadek assume a primeira vice-presidência

Outra importante novidade desta Assembleia foi a criação do cargo de primeira vice-presidência do instituto, que passa a ser ocupado por Maria Tereza Sadek, doutora em Ciência Política pela USP e uma das principais referências nacionais nos estudos sobre democracia, instituições políticas e sistema de justiça.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Lojas Avenida
Entretenimento Há 3 dias

Lojas Avenida inicia 2026 presente em 18 estados, além do Distrito Federal

Amazonas e Paraíba foram os estados que receberam as primeiras unidades da rede varejista em 2025.

 Selma Silva
Entretenimento Há 3 dias

Exposição de humor gráfico segue no CCSP até 17 de março

Mostra inédita e gratuita em cartaz no Centro Cultural São Paulo celebra os 50 anos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e reúne 250 obras...

 Foto Consolare
Entretenimento Há 4 dias

Passeio no Cemitério da Consolação celebra os Modernistas

Visita acontece neste sábado (21), a partir das 14h, na Capela da unidade
Entretenimento Há 4 dias

ITCMD internacional terá novas regras a partir de 2027

Contribuintes devem correr para aproveitar uso das regras atuais; sanção presidencial do PLP 108, que regulamenta novas regras tributárias para o i...

 Divulgação Civitatis
Entretenimento Há 4 dias

Tóquio é destino que mais cresce em 2025, segundo Civitatis

Levantamento da Civitatis aponta destinos de viagem que mais cresceram em 2025; alta de 346% em reservas na plataforma coloca capital japonesa na l...

Tenente Portela, RS
25°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
25° Sensação
1.63 km/h Vento
65% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Setor de cuidados cresce com o envelhecimento da população
Educação Há 13 minutos

Fies 2026: prazo para aluno complementar inscrição termina nesta terça
Homicídio Há 23 minutos

Mulher é morta a facadas e suspeita tenta suicídio em Ijuí
Sociedade Há 27 minutos

Doulas ampliam humanização no fim da vida
Câmara Há 27 minutos

Projeto cria regras para combater e prevenir a obesidade, com foco em criança e adolescente

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,19%
Euro
R$ 6,09 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 355,894,16 -3,99%
Ibovespa
189,258,94 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias