INAC anuncia novos diretores-executivos e institui a primeira vice-presidência

O INAC – Instituto Não Aceito Corrupção anuncia uma nova composição de sua diretoria-executiva, em decisão aprovada durante assembleia que marca um novo momento de fortalecimento institucional, governança e ampliação estratégica de sua atuação.

Como principal destaque, o Instituto passa a contar com uma nova diretoria-executiva, formada por:

José Roberto Maluf, advogado formado pela FDUSP - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, gestor e ex-presidente da Fundação Padre Anchieta (TV Cultura);

Luiz Guilherme Favati, ator, cantor, dublador e produtor, iniciou a carreira aos 11 anos em O Vigilante Rodoviário e construiu trajetória sólida no teatro, cinema e televisão, com participações em mais de vinte peças, filmes e novelas nas principais emissoras brasileiras, como Globo, SBT e Record;

Wilson Shcolnik, médico patologista clínico, ex-presidente da ABRAMED - Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, membro do Conselho de e⁠x-presidentes e atual diretor de relações institucionais da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML);

Rita de Cássia Biason, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Valladolid (UVA) - Espanha. É professora na Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP (campus de Franca);

Atualmente, a diretoria-executiva é formada por Roberto Livianu, presidente do INAC –Instituto Não Aceito Corrupção; Marinalva Rocha, diretora da entidade; Maria Tereza Sadek, vice-presidente e pelos novos diretores-executivos José Roberto Maluf, Luiz Guilherme Favati, Wilson Shcolnik e Rita de Cássia Biason. "A nova diretoria-executiva reúne experiências complementares nas áreas de gestão, comunicação, cultura e produção de conhecimento, o que amplia significativamente a capacidade do INAC de atuar de forma estratégica na promoção da ética, da transparência e da integridade pública", afirma Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e Procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo.

Maria Tereza Sadek assume a primeira vice-presidência

Outra importante novidade desta Assembleia foi a criação do cargo de primeira vice-presidência do instituto, que passa a ser ocupado por Maria Tereza Sadek, doutora em Ciência Política pela USP e uma das principais referências nacionais nos estudos sobre democracia, instituições políticas e sistema de justiça.