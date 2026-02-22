Domingo, 22 de Fevereiro de 2026
Epagri desenvolve cultivar de alho com potencial para novas regiões produtoras em SC

Foto: Divulgação/Epagri

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
22/02/2026 às 08h46
Epagri desenvolve cultivar de alho com potencial para novas regiões produtoras em SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Epagri

A Epagri está lançando o alho SCS385 Pérola, um novo cultivar que será disponibilizado aos produtores rurais para a safra de 2027. O Pérola é considerado semi-nobre por apresentar características intermediárias entre as cultivares do grupo comum, com dentes de coloração branca, e do grupo nobre, com coloração roxa. Seu principal diferencial é ser resistente a temperaturas mais altas, podendo ser cultivado em praticamente todas as regiões agrícolas de Santa Catarina.

O engenheiro agrônomo Renato Luís Vieira, pesquisador da Estação Experimental da Epagri em Caçador, explica que o principal objetivo do desenvolvimento do cultivar foi oferecer aos agricultores catarinenses variedades para novas regiões produtoras, visando manter o protagonismo de Santa Catarina na produção de alho com qualidade superior.

“O cultivar Pérola poderá ser uma ótima opção para atender a um vácuo existente na oferta de alhos de boa qualidade no mercado. Além disso, vai possibilitar o plantio de alho em regiões novas com alto potencial para o cultivo e ainda pouco exploradas com essa cultura, além de ampliar as épocas de colheita”, afirma o pesquisador.

As sementes do SCS385 Pérola serão multiplicadas na Estação Experimental da Epagri em Caçador e estarão disponíveis somente a partir da próxima safra, em 2027. Para reserva de sementes, os interessados devem fazer reservas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (49) 3561-6800. Segundo Renato, o cultivar Pérola tem despertado alta procura entre os produtores do estado e de outras regiões produtoras de alho no Brasil.

Principais características

A produtividade do alho Pérola varia conforme a adoção das técnicas de manejo da lavoura, podendo chegar até 14 toneladas de bulbos por hectare. O ciclo médio do cultivar é de 140 dias. A planta tem porte médio e folhas verdes claras. Os bulbos têm formato circular e coloração branco-pérola. Os bulbilhos, nome técnico dos dentes do alho, são levemente arroxeados.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Santa Catarina é destaque nacional na  produção de alho , principalmente devido às características tecnológicas e socioeconômicas dos produtores, com predomínio de pequenas propriedades familiares. Atualmente são cultivados cerca de 700 hectares de lavouras, com mais de 2000 famílias envolvidas, o que gera demanda de trabalho para 3 a 4 pessoas por hectare/ano.

A previsão para a  safra de 2025/2026  é de 8.635 toneladas, volume 19% superior ao registrado na safra passada. Atualmente, a maior produção se dá na região do Planalto catarinense,  reconhecida pela alta qualidade do alho roxo . Os destaques são os municípios de Curitibanos, Fraiburgo, Frei Rogério, e Lebon Régis, que juntos representam mais de 80% da produção de alho no estado.

Trajetória do Pérola

O ‘SCS385 Pérola’ foi obtido a partir de variedades locais (crioulas) coletadas em comunidades rurais de diversos municípios dos estados do Sul do Brasil entre 1998 e 2005, e introduzidas no Banco de Germoplasma de alho da Epagri. Em 2015, os pesquisadores Renato Luís Vieira e Anderson Luiz Feltrim, da Estação Experimental de Caçador, iniciaram um trabalho de avaliação destes materiais para identificar suas características e o potencial produtivo. Neste período, foi identificado uma variedade com alto potencial produtivo.

Em 2022, foram desenvolvidos testes de adaptação e de desempenho produtivo dessa variedade nas regiões Meio-Oeste, Alto Vale do Itajaí e Litoral catarinense. Nesta fase, os pesquisadores tiveram o apoio dos extensionistas rurais da Epagri Saymon Antonio Dela Bruna Zeferino, Andressa Mariane Bee e Eusébio Pasini Tonetto. A variedade identificada apresentou ótima adaptação em todas as regiões testadas e, no ano de 2025, foi registrada no Ministério da Agricultura, recebendo o nome de “Pérola” devido à sua coloração.

Por Cléia Schmitz, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber

Assessora de comunicação da Epagri

(48) 3665-5407/99661-6596

Foto: Reprodução/Secom SC
