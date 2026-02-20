Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado estabelece cooperação para fortalecer a ovinocaprinocultura em Santa Catarina

Foto: Divulgação/SapePara impulsionar a ovinocaprinocultura, fortalecer a cadeia produtiva e ampliar a geração de renda no campo, o Governo de Sant...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
20/02/2026 às 16h06
Governo do Estado estabelece cooperação para fortalecer a ovinocaprinocultura em Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Sape

Para impulsionar a ovinocaprinocultura, fortalecer a cadeia produtiva e ampliar a geração de renda no campo, o Governo de Santa Catarina firmou uma nova cooperação, estabelecida por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) com o Sebrae/SC. A cooperação que foi oficializada durante o 27º Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, marca o lançamento do Projeto Fortalecimento da Ovinocaprinocultura em Santa Catarina e prevê investimento de R$ 6 milhões em 2026.

 A ovinocaprinocultura está ganhando espaço como alternativa de diversificação da produção, especialmente em propriedades familiares. De acordo com dados divulgados pela Epagri/Cepa, Santa Catarina possui aproximadamente 348 mil cabeças de ovinos, distribuídas entre cerca de 15 mil produtores. O rebanho de caprinos soma aproximadamente 34 mil cabeças, com cerca de 3,8 mil produtores no estado. Em Santa Catarina, cerca de 800 produtores são atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), com foco em Boas Práticas de Produção, Gestão e Melhoramento Genético. 

“A parceria reforça o compromisso do Estado com o fortalecimento das cadeias produtivas estratégicas e com a diversificação de renda no meio rural. Com parcerias como essa, estamos ampliando o apoio técnico, incentivando os produtores e criando condições para que a ovinocaprinocultura se torne cada vez mais competitiva, sustentável e integrada a novos mercados”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

O ato realizado no stand do Sebrae, contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Edi Dalla Cort, do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/SC, Renato Campos de Carvalho e do vice-presidente Antônio Marcos Pagani de Souza, de autoridades municipais e produtores. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O projeto

 A iniciativa integra ações da Assistência Técnica e Gerencial, desenvolvida em parceria com o Senar e o Sebrae/SC, ampliando o atendimento técnico e gerencial aos produtores rurais. A execução conta ainda com a atuação da Epagri e da Cidasc, vinculadas à Sape, que desempenham papel fundamental na assistência técnica, extensão rural, defesa sanitária e apoio ao desenvolvimento sustentável da atividade. 

Produção integrada ao turismo rural

Além do fortalecimento produtivo, a estratégia apresentada amplia a integração entre produção agropecuária, gastronomia e turismo rural. A cadeia conta com Câmara Setorial de Ovinocaprinocultura estruturada, garantindo governança ativa e alinhamento entre os diferentes elos da produção, processamento e mercado.

O Programa de Melhoramento Genético de Ovinos reúne atualmente 24 produtores de genética e se destaca como a primeira iniciativa no Brasil com aplicação de análise genômica para seleção de ovinos, contribuindo para elevar padrões produtivos, ampliar o acesso a mercados e gerar novas oportunidades de renda às famílias do campo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Epagri lança cultivar de milho mais resistente à estiagem e com alto índice de produtividade

Foto: Helena Moraes/EpagriA Epagri lançou, nesta quarta-feira (18), um novo cultivar de milho para a agricultura familiar: o SCS157 Prodígio. A var...

 (Foto: Reprodução / RBSTV)
Produção Leiteira Há 1 dia

Com calor intenso e pouca chuva, produção de leite registra queda no norte do RS

Com calor intenso e pouca chuva, produção de leite registra queda no norte do RS

 (Foto: Divulgação Nutrição e Saúde Animal)
Agro Há 1 dia

Crise no leite se agrava no RS com produtores recebendo entre R$ 1,60 e R$ 1,80 por litro

Segundo a entidade, agricultores relatam receber entre R$ 1,60 e R$ 1,80 por litro — valores considerados insuficientes

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Epagri reforça importância do manejo inicial contra cigarrinha-do-milho

Foto: Divulgação/EpagriO levantamento realizado pelo Programa Monitora Milho SC entre os dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro aponta forte presença ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Governador anuncia R$ 137,8 milhões para o Terra Boa 2026 e entrega obras de infraestrutura no Itaipu Rural Show em Pinhalzinho

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello anunciou nesta quarta-feira, 18, investimento de R$ 137,8 milhões para a edição 2026 do Pr...

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 31°
29° Sensação
3.17 km/h Vento
58% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Cultura Há 4 segundos

Casa de Cultura Mario Quintana celebra 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis com a exposição “Artesanato Missões”
Economia Há 7 segundos

Receita Federal abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
Tecnologia Há 21 minutos

Atendimento psicológico online amplia acesso à saúde mental
Câmara Há 45 minutos

Projeto cria política de assistência jurídica obrigatória para vítimas vulneráveis
Direitos Humanos Há 45 minutos

Júri popular de réus pelo assassinato de Mãe Bernadete começa na terça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,69%
Euro
R$ 6,10 -0,63%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,690,90 +0,86%
Ibovespa
190,267,30 pts 0.92%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias