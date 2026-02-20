Governo do Estado estabelece cooperação para fortalecer a ovinocaprinocultura em Santa Catarina

Foto: Divulgação/Sape

Para impulsionar a ovinocaprinocultura, fortalecer a cadeia produtiva e ampliar a geração de renda no campo, o Governo de Santa Catarina firmou uma nova cooperação, estabelecida por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) com o Sebrae/SC. A cooperação que foi oficializada durante o 27º Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, marca o lançamento do Projeto Fortalecimento da Ovinocaprinocultura em Santa Catarina e prevê investimento de R$ 6 milhões em 2026.

A ovinocaprinocultura está ganhando espaço como alternativa de diversificação da produção, especialmente em propriedades familiares. De acordo com dados divulgados pela Epagri/Cepa, Santa Catarina possui aproximadamente 348 mil cabeças de ovinos, distribuídas entre cerca de 15 mil produtores. O rebanho de caprinos soma aproximadamente 34 mil cabeças, com cerca de 3,8 mil produtores no estado. Em Santa Catarina, cerca de 800 produtores são atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), com foco em Boas Práticas de Produção, Gestão e Melhoramento Genético.

“A parceria reforça o compromisso do Estado com o fortalecimento das cadeias produtivas estratégicas e com a diversificação de renda no meio rural. Com parcerias como essa, estamos ampliando o apoio técnico, incentivando os produtores e criando condições para que a ovinocaprinocultura se torne cada vez mais competitiva, sustentável e integrada a novos mercados”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

O ato realizado no stand do Sebrae, contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Edi Dalla Cort, do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/SC, Renato Campos de Carvalho e do vice-presidente Antônio Marcos Pagani de Souza, de autoridades municipais e produtores.

Foto: Reprodução/Secom SC

O projeto

A iniciativa integra ações da Assistência Técnica e Gerencial, desenvolvida em parceria com o Senar e o Sebrae/SC, ampliando o atendimento técnico e gerencial aos produtores rurais. A execução conta ainda com a atuação da Epagri e da Cidasc, vinculadas à Sape, que desempenham papel fundamental na assistência técnica, extensão rural, defesa sanitária e apoio ao desenvolvimento sustentável da atividade.

Produção integrada ao turismo rural

Além do fortalecimento produtivo, a estratégia apresentada amplia a integração entre produção agropecuária, gastronomia e turismo rural. A cadeia conta com Câmara Setorial de Ovinocaprinocultura estruturada, garantindo governança ativa e alinhamento entre os diferentes elos da produção, processamento e mercado.

O Programa de Melhoramento Genético de Ovinos reúne atualmente 24 produtores de genética e se destaca como a primeira iniciativa no Brasil com aplicação de análise genômica para seleção de ovinos, contribuindo para elevar padrões produtivos, ampliar o acesso a mercados e gerar novas oportunidades de renda às famílias do campo.