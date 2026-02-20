Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lojas Avenida inicia 2026 presente em 18 estados, além do Distrito Federal

Amazonas e Paraíba foram os estados que receberam as primeiras unidades da rede varejista em 2025.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/02/2026 às 13h28
Lojas Avenida inicia 2026 presente em 18 estados, além do Distrito Federal
Lojas Avenida

A Lojas Avenida realizou 15 inaugurações ao longo de 2025, ultrapassando a marca de 200 unidades espalhadas por todo o território brasileiro e inicia 2026 marcando presença em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O último ano registrou a entrada da rede no Amazonas, com uma inauguração em Humaitá, e outra na Paraíba, onde inaugurou uma nova loja em Campina Grande.

A Bahia liderou o ranking de inaugurações em 2025, recebendo quatro unidades nas cidades de Salvador, Ilhéus, Serrinha e Itabuna. Em seguida, Mato Grosso ganhou três lojas, em Cuiabá, Várzea Grande e Peixoto Azevedo. O Pará foi contemplado com duas unidades, em Belém e Alenquer.

Atualmente, está presente nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal.

Os estados do Pará, Mato Grosso e Goiás concentram o maior número de unidades da Lojas Avenida, demonstrando a força da empresa na região centro-norte do Brasil. Pará e Mato Grosso lideram, com 32 estabelecimentos cada, seguido por Goiás, com 25.

Sob controle da Pepkor, varejista sul-africana, desde fevereiro de 2022, a Lojas Avenida oferece produtos em vestuário masculino, feminino e infantil, além de calçados e artigos para o lar, sempre com foco no público das classes C e D do mercado.

A estratégia de expansão da empresa também visa impactar positivamente as comunidades locais, promovendo a geração de empregos diretos e indiretos e colaborando com o desenvolvimento da economia regional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Selma Silva
Entretenimento Há 2 horas

Exposição de humor gráfico segue no CCSP até 17 de março

Mostra inédita e gratuita em cartaz no Centro Cultural São Paulo celebra os 50 anos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e reúne 250 obras...

 Foto Consolare
Entretenimento Há 22 horas

Passeio no Cemitério da Consolação celebra os Modernistas

Visita acontece neste sábado (21), a partir das 14h, na Capela da unidade
Entretenimento Há 22 horas

ITCMD internacional terá novas regras a partir de 2027

Contribuintes devem correr para aproveitar uso das regras atuais; sanção presidencial do PLP 108, que regulamenta novas regras tributárias para o i...

 Divulgação Civitatis
Entretenimento Há 1 dia

Tóquio é destino que mais cresce em 2025, segundo Civitatis

Levantamento da Civitatis aponta destinos de viagem que mais cresceram em 2025; alta de 346% em reservas na plataforma coloca capital japonesa na l...

 Geração própria - GEMINI
Entretenimento Há 1 dia

Seguro para carro e moto entra no planejamento de 2026

Guias sobre proteção em estrada, custo mensal do seguro auto e variação de preço por modelo ajudam motoristas a comparar coberturas antes de pegar ...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
29° Sensação
1.72 km/h Vento
58% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Rodovía Trágica Há 16 minutos

Motorista perde a vida após caminhão sair da pista e capotar na BR-386 em Frederico Westphalen
Câmara Há 34 minutos

Projeto garante acesso a banheiros de prédios públicos e do comércio a trabalhadores que atuam ao ar livre
Geral Há 34 minutos

CNU 2025: divulgadas listas de classificação de aprovados
Entretenimento Há 50 minutos

Lojas Avenida inicia 2026 presente em 18 estados, além do Distrito Federal
Geral Há 50 minutos

Polícia combate aliciamento e assédio sexual de crianças em Niterói

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,45%
Euro
R$ 6,11 -0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,408,28 +0,82%
Ibovespa
188,630,05 pts 0.05%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias