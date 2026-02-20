Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Exposição de humor gráfico segue no CCSP até 17 de março

Mostra inédita e gratuita em cartaz no Centro Cultural São Paulo celebra os 50 anos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e reúne 250 obras...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/02/2026 às 11h53
Exposição de humor gráfico segue no CCSP até 17 de março
Selma Silva

A exposição "50 Anos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba em São Paulo" apresenta uma coletânea especial elaborada a partir do acervo histórico do evento. Trata-se de uma seleção com 250 obras, divididas em cinco grandes áreas, cujos desenhos cômicos buscam trazer aos visitantes risos e reflexões, contextualizando a criatividade e a técnica dos cartunistas profissionais.

No primeiro espaço, todos os cartazes oficiais de divulgação, desde 1974, estão pela primeira vez reunidos em tamanho ampliado. Há, logo depois, cinquenta trabalhos de humor gráfico produzidos em 50 países diferentes que se fizeram representar em Piracicaba ao longo dos anos. A mostra também conta com uma área dedicada aos caricaturistas, retratando personagens das últimas cinco décadas. Ainda: o passeio se completa com um percurso pela linha do tempo que reflete visualmente todo o período e uma última galeria com 50 obras vencedoras ou destacadas em menção honrosa nas mostras competitivas de desenho.

"A criatividade dos autores, o rigor técnico na execução dos trabalhos e a importância histórica de cada obra foram os critérios principais da curadoria para compor a mostra", afirma o humorista Paulo Bonfá, organizador do evento.

A exposição histórica "50 Anos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba em São Paulo" tem apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Cidade de São Paulo e da 99, apoio do Centro Cultural São Paulo e parceria institucional da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Piracicaba.

Serviço:

"50 Anos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba em São Paulo"

Centro Cultural São Paulo

Rua Vergueiro, 1.000 – Liberdade – São Paulo/SP

Período da mostra: 12 de dezembro de 2025 a 17 de março de 2026

Entrada: gratuita
Horário: diariamente, das 10h às 20h

Classificação etária: livre

Acessibilidade comunicacional: serviço de audiodescrição disponível no local

Website oficial: www.salao50.com.br﻿

