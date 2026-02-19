Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
Epagri lança cultivar de milho mais resistente à estiagem e com alto índice de produtividade

Foto: Helena Moraes/EpagriA Epagri lançou, nesta quarta-feira (18), um novo cultivar de milho para a agricultura familiar: o SCS157 Prodígio. A var...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
19/02/2026 às 16h14 Atualizada em 19/02/2026 às 16h27

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Helena Moraes/Epagri

A Epagri lançou, nesta quarta-feira (18), um novo cultivar de milho para a agricultura familiar: o SCS157 Prodígio. A variedade de  milho de polinização aberta (VPA)  é fruto de um longo e minucioso trabalho de melhoramento genético, iniciado em 2012 no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar (Epagri/Cepaf), em Chapecó. Pensado para atender especialmente às necessidades dos agricultores do Sul do Brasil, o material foi testado em municípios com diferentes climas e tipos de solo, como Papanduva, Chapecó, Guatambu, Campos Novos e Ituporanga, garantindo ampla adaptação da cultura. O lançamento aconteceu durante o Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, no Oeste Catarinense.

Alta produtividade

O milho SCS157 Prodígio superou em 10% o antigo campeão de produtividade da Epagri, o SCS155 Catarina. “Em média, o Prodígio rende cerca de 9.900 quilos por hectare, o que equivale a aproximadamente 165 sacas. Os ensaios demonstraram uma capacidade de produtividade ainda melhor, alcançando, em alguns casos, 195 sacas, que equivalem a aproximadamente 12 mil quilos por hectare”, afirma Felipe Bermudez, pesquisador da Epagri.

O pesquisador explica que o novo cultivar de milho também apresenta excelentes características de rusticidade, sendo mais resistente à seca e a outros eventos climáticos adversos. Um importante diferencial do SCS157 Prodígio é a tolerância a doenças, como o complexo de enfezamentos causado pela cigarrinha-do-milho. “Não aplicamos fungicida durante o programa de melhoramento. Com isso, exceto em casos de extrema necessidade, não é necessária a utilização de fungicidas nas lavouras de Prodígio”, afirma.

Milho para a agricultura familiar

A nova variedade de milho da Epagri ainda se destaca pela homogeneidade de lavoura e garante baixo índice de acamamento e quebra das plantas. Para obter melhores resultados, é recomendado que os produtores utilizem um espaçamento de 0,5m entre linhas, com 55 mil plantas por hectare. 

Com relação ao manejo de pragas, o pesquisador Felipe adverte que “os cultivares da Epagri não possuem eventos de transgenia, por isso, os produtores devem realizar o controle de cigarrinhas, percevejos e lagartas utilizando inseticidas ou controle biológico”.

O milho Prodígio foi desenvolvido com foco na primeira safra, período predominante de cultivo na região Sul. Ele segue as diretrizes do zoneamento de risco climático e tem a semeadura recomendada para o início da janela de plantio.

No lançamento do cultivar de milho, realizado em Pinhalzinho, o presidente da Epagri, Dirceu Leite, ressaltou a importância do trabalho de melhoramento genético do milho para fortalecer e viabilizar as pequenas propriedades rurais do Estado. Já o presidente da Cooperitaipu, Arno Pandolfo, celebrou a parceria entre a cooperativa e a Epagri em mais uma edição do Itaipu Rural Show. “É sempre muito importante apresentar inovações porque, cada vez mais, os agricultores estão em busca de tecnologia e rentabilidade”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

 

O que é milho VPA?

O milho de polinização aberta é uma linha de melhoramento genético desenvolvida no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Epagri (Epagri/Cepaf), em Chapecó. Esses cultivares se destacam pela rusticidade e apresentam maior resistência à estiagem e pouco ou nenhum sintoma dos enfezamentos causados pela  cigarrinha-do-milho

Ele se diferencia do milho híbrido e do transgênico porque seus genes não são modificados em laboratório. Todo o processo de seleção de plantas estáveis, que devem manter suas características através das gerações, ocorre em campo, onde elas são avaliadas em diferentes locais e condições. 

O milho VPA ajuda a reduzir os custos de produção para os agricultores. Suas sementes são mais acessíveis do que as dos híbridos, e por serem variedades mais rústicas, exigem menos insumos agrícolas, diminuindo ainda mais os gastos na lavoura.

Como adquirir sementes

As sementes do SCS157 Prodígio e dos demais cultivares de milho VPA da Epagri são comercializadas pela BMF Tecnologia Biológica, localizada em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Alexandre Bourscheid, diretor de tecnologia da BMF, ressalta a qualidade dos materiais desenvolvidos pela Epagri e afirma que a empresa recebe pedidos de compra dos cultivares de milho VPA da instituição, vindos de agricultores de diversos estados brasileiros, como Ceará, Piauí, Paraná e Tocantins.

Os produtores interessados podem buscar orientação nos escritórios municipais da Epagri ou entrar em contato diretamente com a BMF pelo whatsApp (55) 99211-6681.

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

Mais informações e entrevistas: Felipe Bermudez, pesquisador da Epagri/Cepaf, fone (49)20497530

Informações para a imprensa: 

Isabela Schwengber

(48) 3665-5407/99161-6596

