Epagri lança cultivar de milho mais resistente à estiagem e com alto índice de produtividade

Foto: Helena Moraes/Epagri

A Epagri lançou, nesta quarta-feira (18), um novo cultivar de milho para a agricultura familiar: o SCS157 Prodígio. A variedade de milho de polinização aberta (VPA) é fruto de um longo e minucioso trabalho de melhoramento genético, iniciado em 2012 no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar (Epagri/Cepaf), em Chapecó. Pensado para atender especialmente às necessidades dos agricultores do Sul do Brasil, o material foi testado em municípios com diferentes climas e tipos de solo, como Papanduva, Chapecó, Guatambu, Campos Novos e Ituporanga, garantindo ampla adaptação da cultura. O lançamento aconteceu durante o Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, no Oeste Catarinense.

Alta produtividade

O milho SCS157 Prodígio superou em 10% o antigo campeão de produtividade da Epagri, o SCS155 Catarina. “Em média, o Prodígio rende cerca de 9.900 quilos por hectare, o que equivale a aproximadamente 165 sacas. Os ensaios demonstraram uma capacidade de produtividade ainda melhor, alcançando, em alguns casos, 195 sacas, que equivalem a aproximadamente 12 mil quilos por hectare”, afirma Felipe Bermudez, pesquisador da Epagri.

O pesquisador explica que o novo cultivar de milho também apresenta excelentes características de rusticidade, sendo mais resistente à seca e a outros eventos climáticos adversos. Um importante diferencial do SCS157 Prodígio é a tolerância a doenças, como o complexo de enfezamentos causado pela cigarrinha-do-milho. “Não aplicamos fungicida durante o programa de melhoramento. Com isso, exceto em casos de extrema necessidade, não é necessária a utilização de fungicidas nas lavouras de Prodígio”, afirma.

Milho para a agricultura familiar

A nova variedade de milho da Epagri ainda se destaca pela homogeneidade de lavoura e garante baixo índice de acamamento e quebra das plantas. Para obter melhores resultados, é recomendado que os produtores utilizem um espaçamento de 0,5m entre linhas, com 55 mil plantas por hectare.

Com relação ao manejo de pragas, o pesquisador Felipe adverte que “os cultivares da Epagri não possuem eventos de transgenia, por isso, os produtores devem realizar o controle de cigarrinhas, percevejos e lagartas utilizando inseticidas ou controle biológico”.

O milho Prodígio foi desenvolvido com foco na primeira safra, período predominante de cultivo na região Sul. Ele segue as diretrizes do zoneamento de risco climático e tem a semeadura recomendada para o início da janela de plantio.

No lançamento do cultivar de milho, realizado em Pinhalzinho, o presidente da Epagri, Dirceu Leite, ressaltou a importância do trabalho de melhoramento genético do milho para fortalecer e viabilizar as pequenas propriedades rurais do Estado. Já o presidente da Cooperitaipu, Arno Pandolfo, celebrou a parceria entre a cooperativa e a Epagri em mais uma edição do Itaipu Rural Show. “É sempre muito importante apresentar inovações porque, cada vez mais, os agricultores estão em busca de tecnologia e rentabilidade”, afirmou.