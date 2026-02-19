Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tóquio é destino que mais cresce em 2025, segundo Civitatis

Levantamento da Civitatis aponta destinos de viagem que mais cresceram em 2025; alta de 346% em reservas na plataforma coloca capital japonesa na l...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/02/2026 às 14h03
Tóquio é destino que mais cresce em 2025, segundo Civitatis
Divulgação Civitatis

O comportamento do viajante brasileiro segue em constante transformação, e os dados de 2025 já ajudam a antecipar as grandes tendências para 2026. Um levantamento da Civitatis, plataforma de reservas de visitas guiadas e experiências turísticas presente em mais de 160 países, revela os destinos que registraram o maior crescimento percentual em reservas de brasileiros em 2025, na comparação com 2024, no site e no aplicativo da empresa.

O ranking é liderado por Tóquio, que registrou crescimento de +346% em 2025 na comparação ano a ano, seguida especialmente por destinos do centro e leste europeu, com Zurique, na Suíça alemã (+212,9%); Viena, capital da Áustria (+115,7%); e a polonesa Cracóvia (+114,0%) na lista.

Para Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil, o movimento reflete um viajante mais curioso, conectado e disposto a explorar destinos além do óbvio.

"Os dados mostram que o brasileiro está cada vez mais aberto a experiências culturais profundas, cidades que misturam tradição e modernidade e destinos que oferecem boa infraestrutura com vivências autênticas. Esse crescimento ajuda a antecipar o que estará no radar em 2026", afirma.

Destinos clássicos, hype nas redes sociais, leste europeu e Auschwitz

O hype nas redes sociais ajuda a explicar o ranking de reservas na Civitatis. Destinos como Tóquio e Seul (+107,9%) ganham força impulsionados por conteúdos virais ligados à cultura pop oriental, gastronomia e tecnologia, além de destinos de natureza, como na Excursão ao Monte Fuji, o passeio mais reservado por brasileiros na capital japonesa.

No centro e leste europeu, Zurique aparece na segunda colocação, com alto número de reservas na excursão para os vilarejos pitorescos de Interlaken e Grindewald, ao passo que Viena viu o Ingresso para o Museu Belvedere ser o passeio mais vendido para brasileiros, colocando o destino na quarta colocação. Cracóvia, na Polônia, também figura na lista, impulsionada pelo passeio para Auschwitz, o mais vendido do destino na plataforma da Civitatis.

Alguns destinos entre os mais reservados dos brasileiros também apresentaram crescimento expressivo. Orlando (+199,7%) teve como vantagem a abertura do Universal Epic Universe, novo parque da rede e passeio mais vendido da Civitatis na cidade, enquanto San Andrés (+111,7%), no Caribe colombiano, segue atraindo viajantes com praias de águas cristalinas e clima estável durante todo o ano, com passeios como a Excursão a Johnny Cay.

Em oitavo na lista aparece a Cidade do Panamá (+109,3%), que se consolida como escala estratégica para destinos do Caribe e da América do Norte, combinando atrativos de natureza, compras e cultura urbana. Completam o top 10 a cidade de Cairo, capital do Egito, e Oranjestad, capital de Aruba.

Ranking: os dez destinos que mais cresceram em reservas de brasileiros em 2025

1. Tóquio (+346,0%)
2. Zurique (212,9%)
3. Orlando (+199,7%)
4. Viena (+115,7%)
5. Cracóvia (+114,0%)
6. San Andrés (+111,7%)
7. Ciudad de Panamá (+109,3%)
8. Seul (+107,9%)
9. Cairo (+102,6%)
10. Oranjestad (+100,9%)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geração própria - GEMINI
Entretenimento Há 5 horas

Seguro para carro e moto entra no planejamento de 2026

Guias sobre proteção em estrada, custo mensal do seguro auto e variação de preço por modelo ajudam motoristas a comparar coberturas antes de pegar ...

 Fabio Rodrigues / Agência Brasil
Entretenimento Há 1 dia

Carnaval pode movimentar até R$ 18,6 bilhões no país

Gestor de franquias aponta os gastos dos brasileiros como exagerados e vê na energia solar uma alternativa para economizar e garantir mais liberdad...

 jcomp/Freepik
Entretenimento Há 3 dias

Corrida conecta esporte e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Santos

Evento Correndo com os ODS acontece na Perimetral e reúne atletas em proposta que relaciona atividade física e metas da ONU.

 Divulgação
Entretenimento Há 6 dias

Clube da Viola apresenta clipe e single inéditos na última quinta-feira (12)

Novidade chegou nas principais plataformas digitais e reforça as comemorações pelos 30 anos do grupo.

 Banco de imagens Canva
Entretenimento Há 6 dias

Carnaval impulsiona alta dos acessórios artesanais

A influência cultural do Carnaval na consolidação dos acessórios artesanais como protagonistas do beachwear contemporâneo.

Tenente Portela, RS
35°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 37°
36° Sensação
3.49 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Setor de impressão foca em integrações para mais eficiência
Educação Há 12 minutos

Governador realiza ato de abertura do ano letivo e destaca investimento histórico no IEE Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul
Economia Há 27 minutos

Aliado contra a infecção urinária, o cranberry começa a ganhar espaço no Brasil
Visita Inesperada Há 37 minutos

Serpente é encontrada dentro do motor de carro em posto de combustíveis
Entretenimento Há 41 minutos

Tóquio é destino que mais cresce em 2025, segundo Civitatis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,30%
Euro
R$ 6,14 -0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 368,440,13 +0,36%
Ibovespa
188,226,22 pts 1.19%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias