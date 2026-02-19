Tóquio é destino que mais cresce em 2025, segundo Civitatis

O comportamento do viajante brasileiro segue em constante transformação, e os dados de 2025 já ajudam a antecipar as grandes tendências para 2026. Um levantamento da Civitatis, plataforma de reservas de visitas guiadas e experiências turísticas presente em mais de 160 países, revela os destinos que registraram o maior crescimento percentual em reservas de brasileiros em 2025, na comparação com 2024, no site e no aplicativo da empresa.

O ranking é liderado por Tóquio, que registrou crescimento de +346% em 2025 na comparação ano a ano, seguida especialmente por destinos do centro e leste europeu, com Zurique, na Suíça alemã (+212,9%); Viena, capital da Áustria (+115,7%); e a polonesa Cracóvia (+114,0%) na lista.

Para Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil, o movimento reflete um viajante mais curioso, conectado e disposto a explorar destinos além do óbvio.

"Os dados mostram que o brasileiro está cada vez mais aberto a experiências culturais profundas, cidades que misturam tradição e modernidade e destinos que oferecem boa infraestrutura com vivências autênticas. Esse crescimento ajuda a antecipar o que estará no radar em 2026", afirma.

Destinos clássicos, hype nas redes sociais, leste europeu e Auschwitz

O hype nas redes sociais ajuda a explicar o ranking de reservas na Civitatis. Destinos como Tóquio e Seul (+107,9%) ganham força impulsionados por conteúdos virais ligados à cultura pop oriental, gastronomia e tecnologia, além de destinos de natureza, como na Excursão ao Monte Fuji, o passeio mais reservado por brasileiros na capital japonesa.

No centro e leste europeu, Zurique aparece na segunda colocação, com alto número de reservas na excursão para os vilarejos pitorescos de Interlaken e Grindewald, ao passo que Viena viu o Ingresso para o Museu Belvedere ser o passeio mais vendido para brasileiros, colocando o destino na quarta colocação. Cracóvia, na Polônia, também figura na lista, impulsionada pelo passeio para Auschwitz, o mais vendido do destino na plataforma da Civitatis.

Alguns destinos entre os mais reservados dos brasileiros também apresentaram crescimento expressivo. Orlando (+199,7%) teve como vantagem a abertura do Universal Epic Universe, novo parque da rede e passeio mais vendido da Civitatis na cidade, enquanto San Andrés (+111,7%), no Caribe colombiano, segue atraindo viajantes com praias de águas cristalinas e clima estável durante todo o ano, com passeios como a Excursão a Johnny Cay.

Em oitavo na lista aparece a Cidade do Panamá (+109,3%), que se consolida como escala estratégica para destinos do Caribe e da América do Norte, combinando atrativos de natureza, compras e cultura urbana. Completam o top 10 a cidade de Cairo, capital do Egito, e Oranjestad, capital de Aruba.

Ranking: os dez destinos que mais cresceram em reservas de brasileiros em 2025

1. Tóquio (+346,0%)

2. Zurique (212,9%)

3. Orlando (+199,7%)

4. Viena (+115,7%)

5. Cracóvia (+114,0%)

6. San Andrés (+111,7%)

7. Ciudad de Panamá (+109,3%)

8. Seul (+107,9%)

9. Cairo (+102,6%)

10. Oranjestad (+100,9%)