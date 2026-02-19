Com calor intenso e pouca chuva, produção de leite registra queda no norte do RS

Investimento para enfrentar o clima

No município de Água Santa , também no norte do Estado, a produção leiteira é uma das principais atividades rurais. Segundo a Emater/Ascar-RS, são 114 propriedades que têm o leite como carro-chefe da renda familiar.

É o caso do pecuarista Márcio Rodigheri, que há nove anos instalou um sistema de irrigação na área de pastagem da sua propriedade, o que garante a hidratação do capim e manutenção da qualidade do alimento para os animais.

— Ter irrigação numa propriedade em um momento como esse é o que está salvando muitos produtores. Nós vamos ampliar a área irrigada da propriedade, para ver se conseguimos passar mais tranquilamente por esses anos ruins — diz o produtor.

Com duas horas de funcionamento, o sistema aplica cerca de 20 milímetros de água na área. Porém, segundo Rodigheri, o retorno financeiro não tem atendido as expectativas devido ao valor baixo pago pelo litro de leite.