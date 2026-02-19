Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seguro para carro e moto entra no planejamento de 2026

Guias sobre proteção em estrada, custo mensal do seguro auto e variação de preço por modelo ajudam motoristas a comparar coberturas antes de pegar ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/02/2026 às 10h04
Seguro para carro e moto entra no planejamento de 2026
Geração própria - GEMINI

O planejamento de deslocamentos em 2026, especialmente em períodos de maior movimento nas rodovias, tem incorporado uma etapa adicional de organização: entender quais seguros se aplicam ao veículo, ao condutor e à própria viagem. Um dos pontos que aparece com frequência é a diferença entre "seguro auto" e proteções voltadas ao trajeto, como assistências e coberturas associadas a viagens de carro.

Em conteúdos voltados a viagens rodoviárias, a recomendação recorrente é separar o que é risco do veículo (colisão, roubo, danos a terceiros, por exemplo) do que é risco da jornada (imprevistos no caminho, panes, suporte e orientações de segurança). Um guia do SeguroAuto.org reúne esse tipo de abordagem ao tratar de "seguro viagem" e medidas de segurança para viagens de carro, organizando o tema de forma prática para quem está preparando o roteiro.

Quando o foco passa a ser orçamento, uma das perguntas mais comuns é como transformar o valor anual da apólice em custo mensal e quais variáveis mais pesam nesse cálculo. Um artigo da Smartia detalha a lógica por trás do "quanto custa um seguro de carro por mês", destacando que o preço varia conforme o perfil do condutor, local de circulação, tipo de cobertura e nível de franquia escolhido.

Além do perfil, o modelo do carro costuma influenciar o preço final e a forma como o consumidor compara propostas. Um exemplo é o Volkswagen Gol: uma página dedicada ao tema apresenta referências e simulações para "preço médio do seguro Gol", mostrando como a variação pode ocorrer por versão, ano e características do segurado, o que ajuda a contextualizar por que cotações diferentes podem surgir para o mesmo modelo.

Para quem busca alternativas de menor custo, há também materiais focados em escolhas de cobertura e formatos de contratação que tendem a reduzir o prêmio em determinados cenários. Em lista de "7 opções de seguro auto barato em 2026", o portal organiza possibilidades e critérios de comparação, tratando o tema como orientação ao consumidor para avaliar o que muda quando se ajusta cobertura, franquia e serviços incluídos.

A comparação, segundo esses guias, costuma ficar mais consistente quando o motorista observa itens além do valor: franquia, coberturas contratadas, extensão de assistências e limites de indenização para terceiros. Esse tipo de leitura aparece tanto na abordagem de custo mensal explicada pela Smartia quanto na seleção de opções e critérios descritos pelo SeguroAuto.org, reforçando a ideia de que "barato" e "adequado ao uso" nem sempre são sinônimos.

No universo das duas rodas, a necessidade de avaliar coberturas também se mantém, com atenção adicional ao perfil de uso e à exposição do veículo em circulação urbana. Um guia sobre "melhor seguro de moto" reúne pontos de comparação e práticas de escolha, tratando de coberturas e fatores que costumam ser considerados na contratação para motocicletas.

Para famílias que alternam carro e moto, ou para motoristas que fazem deslocamentos longos com frequência, a organização tende a envolver duas frentes: escolher uma apólice coerente com o uso diário e revisar recomendações de segurança e preparação para a estrada. Nessa lógica, materiais voltados a viagens de carro e conteúdos específicos sobre seguro de moto costumam ser consultados como apoio para mapear necessidades e reduzir surpresas durante o trajeto.

Ao consolidar esse tipo de informação em guias, tabelas e listas de critérios, portais especializados ajudam a transformar uma decisão muitas vezes feita "no impulso" em uma escolha comparável, com base em cobertura, custo e uso real do veículo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fabio Rodrigues / Agência Brasil
Entretenimento Há 22 horas

Carnaval pode movimentar até R$ 18,6 bilhões no país

Gestor de franquias aponta os gastos dos brasileiros como exagerados e vê na energia solar uma alternativa para economizar e garantir mais liberdad...

 jcomp/Freepik
Entretenimento Há 3 dias

Corrida conecta esporte e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Santos

Evento Correndo com os ODS acontece na Perimetral e reúne atletas em proposta que relaciona atividade física e metas da ONU.

 Divulgação
Entretenimento Há 6 dias

Clube da Viola apresenta clipe e single inéditos na última quinta-feira (12)

Novidade chegou nas principais plataformas digitais e reforça as comemorações pelos 30 anos do grupo.

 Banco de imagens Canva
Entretenimento Há 6 dias

Carnaval impulsiona alta dos acessórios artesanais

A influência cultural do Carnaval na consolidação dos acessórios artesanais como protagonistas do beachwear contemporâneo.

 Eder Samuel
Entretenimento Há 7 dias

Litoral do Ceará tem música latina brasileira e internacional no Carnaval

Após apresentação no maior Réveillon de praia do Brasil, na praia de Jericoacoara (CE), o BRBeats faz show em Aquiraz (CE), no dia 14 de fevereiro,...

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 37°
34° Sensação
2.21 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Projeto isenta desempregados e pessoas de baixa renda de taxa em concursos públicos
Economia Há 11 minutos

Prévia do PIB aponta crescimento de 2,5% da economia em 2025
Câmara Há 11 minutos

Projeto cria política nacional para incentivar hortas em áreas urbanas
Produção Leiteira Há 24 minutos

Com calor intenso e pouca chuva, produção de leite registra queda no norte do RS
Geral Há 26 minutos

Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, morre aos 85 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,34%
Euro
R$ 6,13 -0,68%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,162,98 -0,50%
Ibovespa
186,333,38 pts 0.17%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias