Crise no leite se agrava no RS com produtores recebendo entre R$ 1,60 e R$ 1,80 por litro

Segundo a entidade, agricultores relatam receber entre R$ 1,60 e R$ 1,80 por litro — valores considerados insuficientes

Por: Andre Eberhardt Fonte: Folha Agrícola
19/02/2026 às 07h42
(Foto: Divulgação Nutrição e Saúde Animal)

Valores considerados insuficientes para cobrir despesas com alimentação do rebanho, insumos, energia, mão de obra e demais custos operacionais.

Entidades que representam produtores rurais e criadores de gado leiteiro acendem um alerta sobre a grave crise enfrentada pela cadeia do leite no Rio Grande do Sul. O principal fator apontado é a combinação entre o aumento contínuo dos custos de produção e a queda persistente no valor pago pelo litro do leite ao produtor.

De acordo com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), o setor acumula nove meses consecutivos de retração nos preços. Atualmente, o valor pago pelo litro do leite está abaixo do custo de produção, tornando a atividade economicamente inviável para muitos produtores.

Segundo a entidade, agricultores relatam receber entre R$ 1,60 e R$ 1,80 por litro — valores considerados insuficientes para cobrir despesas com alimentação do rebanho, insumos, energia, mão de obra e demais custos operacionais.

A Fetag-RS e sindicatos de trabalhadores rurais afirmam que o cenário compromete diretamente a sustentabilidade da produção leiteira no estado. As entidades alertam que, sem medidas emergenciais, há risco de abandono da atividade por parte de muitos produtores, o que pode afetar toda a cadeia produtiva e reduzir a oferta do produto no mercado.

Diante da situação, representantes do setor cobram ações urgentes para garantir condições mínimas de viabilidade econômica e evitar o enfraquecimento da produção leiteira gaúcha.



