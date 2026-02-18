Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Epagri reforça importância do manejo inicial contra cigarrinha-do-milho

Foto: Divulgação/EpagriO levantamento realizado pelo Programa Monitora Milho SC entre os dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro aponta forte presença ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
18/02/2026 às 16h26
Epagri reforça importância do manejo inicial contra cigarrinha-do-milho
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Epagri

O levantamento realizado pelo Programa Monitora Milho SC entre os dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro aponta forte presença da cigarrinha-do-milho nas lavouras catarinenses, com média estadual de 79 insetos por armadilha. Segundo a pesquisadora da Epagri/Cepaf, Maria Cristina Canale, responsável pelo programa Monitora Milho SC, o aumento populacional observado nesta fase de transição, entre a colheita e a semeadura da safrinha, pode ser considerado dentro do esperado. 

No entanto, ela alerta para a necessidade de reduzir o número de insetos no ambiente, a fim de evitar impactos negativos sobre a produção. “As lavouras que se encontram entre o período de emergência até o estádio V4 estão em sua fase mais crítica para a infecção por patógenos que causam os enfezamentos e as viroses. Essas doenças demoram a apresentar sintomas, que só se tornam visíveis quando a planta já está em desenvolvimento. Por isso, é fundamental que os produtores realizem o manejo químico adequado na fase inicial das lavouras”, afirma.

O monitoramento revelou uma maior incidência de insetos nas cidades de São José do Cerrito, Campos Novos, Mafra, Porto União e Campo Erê. Maria Cristina salienta ainda que as análises laboratoriais constataram, por semanas consecutivas, a presença da bactéria do espiroplasma do enfezamento-pálido. Segundo a pesquisadora, este é mais um motivo para redobrar os cuidados com o manejo integrado de pragas e a adoção de medidas preventivas nas lavouras. O espiroplasma foi detectado em amostras coletadas em lavouras dos municípios de Mafra, Major Vieira, Campo Belo do Sul, Faxinal dos Guedes, Irati e Tunápolis. 

A indicação é que os produtores realizem uma boa regulagem de máquinas para evitar perda de grãos durante a colheita, evitem semear o segundo plantio em áreas muito próximas à lavouras já maduras e realizem o manejo inicial com inseticidas de contato aliado ao uso de produtos biológicos, sempre que possível.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O programa Monitora Milho SC coleta e divulga semanalmente informações levantadas em 55 lavouras distribuídas em todo o Estado de Santa Catarina, permitindo que o setor produtivo acompanhe a evolução da população de cigarrinhas e as infecções causadas por esses insetos. 

O ataque de cigarrinhas infectadas com os patógenos dos enfezamentos pode comprometer substancialmente a produção de lavouras de milho. Para acompanhar a situação, foi criado no começo de 2021 o  programa Monitora Milho SC , uma iniciativa do Comitê de Ação contra Cigarrinha-do-milho e Patógenos Associados, composto pela Epagri, Udesc, Cidasc, Ocesc, Fetaesc, Faesc, CropLife Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. O Programa Monitora Milho SC se destaca como uma das principais iniciativas científicas da Epagri, conquistado reconhecimento em diversos eventos nacionais e internacionais. Sua metodologia tem servido de referência para ações similares em outros estados brasileiros e até para o exterior.

Informações atualizadas para os produtores

A pesquisadora Maria Cristina Canale, do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Epagri (Cepaf), explica que as informações geradas pelo monitoramento são fundamentais para a convivência da agricultura com a cigarrinha e as doenças transmitidas por ela. “Embora os enfezamentos já sejam conhecidos no país há algumas décadas, nós observamos que os surtos ocasionados por esses problemas têm sido bastante frequentes em todas as regiões produtoras do Brasil. Então é necessária a convivência do setor produtivo com o problema a partir de agora, inclusive aqui em Santa Catarina, com a participação ativa de todos os produtores envolvidos com a produção de milho, no manejo integrado regionalizado”, ressalta.

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99661-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 5 horas

Governador anuncia R$ 137,8 milhões para o Terra Boa 2026 e entrega obras de infraestrutura no Itaipu Rural Show em Pinhalzinho

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello anunciou nesta quarta-feira, 18, investimento de R$ 137,8 milhões para a edição 2026 do Pr...

 -
Agricultura Há 2 dias

Governo do Estado integra programação durante atividades na Colheita do Arroz em Capão do Leão

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), participa de quatro painéis ao long...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Epagri avalia cultivares de banana para elaboração de farinha com foco no mercado de produtos funcionais

Pesquisador pretende dar uma alternativa sustentável aos produtores e promover o aproveitamento integral das frutas (Fotos: Renata Rosa/Epagri)Uma ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 3 dias

Café sombreado ganha incentivo e reforça tradição histórica em Santa Catarina

Foto: Divulgação/SapeMuito antes de conquistar apreciadores exigentes no mercado de cafés especiais, o café já fazia parte da identidade catarinens...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 5 dias

Extremo-Oeste deve colher mais de 200 sacas de milho por hectare, indica Giro da Safra

Foto: Helena Moraes/EpagriOs produtores do Extremo-Oeste catarinense devem colher 200,1 sacas de milho por hectare. É o que indica o levantamento p...

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
34° Sensação
3.67 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
39° 20°
Sexta
37° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
26° 19°
Segunda
26° 19°
Últimas notícias
Economia Há 22 minutos

Plano de saúde internacional avança frente aos nacionais
Tecnologia Há 37 minutos

DAFB chega à 9ª edição e conecta gestão e inteligência
Estradas Há 37 minutos

Parceria entre governo do Estado e iniciativa privada viabiliza pavimentação em Cerro Largo
Tecnologia Há 1 hora

Gestão integrada fortalece competitividade das PMEs
Educação Há 1 hora

Abertura do ano letivo em Santa Cruz do Sul é marcada por ampliações e investimentos em infraestrutura escolar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,54%
Euro
R$ 6,17 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 367,887,44 -1,90%
Ibovespa
186,016,31 pts -0.24%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias