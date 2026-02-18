Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
Governador anuncia R$ 137,8 milhões para o Terra Boa 2026 e entrega obras de infraestrutura no Itaipu Rural Show em Pinhalzinho

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello anunciou nesta quarta-feira, 18, investimento de R$ 137,8 milhões para a edição 2026 do Pr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
18/02/2026 às 14h27
Governador anuncia R$ 137,8 milhões para o Terra Boa 2026 e entrega obras de infraestrutura no Itaipu Rural Show em Pinhalzinho
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello anunciou nesta quarta-feira, 18, investimento de R$ 137,8 milhões para a edição 2026 do Programa Terra Boa, durante a abertura do Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho. O valor representa um aumento de 18% em relação a 2025, quando foram aplicados R$ 116,9 milhões — um acréscimo de R$ 20,9 milhões para ampliar o alcance da política pública voltada à agricultura familiar.

Com o reforço, a expectativa é beneficiar mais de 69 mil agricultores familiares em todo o Estado. No ano passado, o programa atendeu 64 mil produtores rurais, consolidando-se como uma das principais ações de apoio ao setor agropecuário catarinense.

“O Terra Boa chega com mais recursos, é mais uma resposta concreta para o fortalecimento da agricultura familiar. Nosso produtor merece condições reais para produzir com mais competitividade e qualidade”, disse o governador destacando o recém criado programa de linha de crédito com benefícios para ajudar o produtor de leite em Santa Catarina.

Criado em 1983, o Terra Boa é um dos programas mais tradicionais da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape). A iniciativa busca ampliar a produtividade das lavouras, fortalecer a produção pecuária, incentivar a diversificação de culturas e aumentar a renda das famílias rurais, por meio do acesso facilitado a insumos estratégicos.

O programa é operacionalizado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina (Fecoagro), por meio de acordo de cooperação com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e a Epagri, em parceria com cooperativas e casas agropecuárias credenciadas.

“O Terra Boa é fruto de um trabalho integrado entre Estado, cooperativas e parceiros, com o objetivo de levar insumos e assistência técnica ao produtor rural. Esse apoio é fundamental para aumentar a produtividade, ampliar a renda das famílias e garantir que os resultados cheguem a cada município de Santa Catarina”, destacou o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

Novos investimentos e apoio à produção

Entre as novidades da edição 2026 está a criação do Projeto Sementes de Arroz, voltado ao fortalecimento da orizicultura catarinense, com previsão de distribuição de 77 mil sacas de sementes selecionadas.

O programa também prevê a distribuição de 415 mil toneladas de calcário e 175 mil sacas de sementes de milho de alto valor genético. Estão previstas ainda 3,5 mil cotas do Kit Forrageiras, 3 mil cotas do Kit Solo Saudável, mil cotas do Kit Apicultura e a entrega de 15 mil abelhas rainhas selecionadas, com foco no melhoramento genético dos enxames e no aumento da produtividade.

O Terra Boa também apoia o cultivo de até 6 mil hectares de cereais de inverno e de sorgo granífero destinados à fabricação de ração animal. Para participar, os agricultores devem procurar os escritórios municipais da Epagri para receber orientações sobre critérios, documentação e autorização de retirada dos insumos nas cooperativas credenciadas.

Infraestrutura, energia e educação fortalecem o Oeste

O Governo do Estado também mantém investimentos estratégicos em andamento no município de Pinhalzinho, contemplando habitação, infraestrutura e esporte.

Na área social, está prevista a construção de 30 unidades habitacionais por meio do Programa Casa Catarina, da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. O investimento é de R$ 3,42 milhões e integra a política estadual voltada à ampliação do acesso à moradia digna para famílias em situação de vulnerabilidade.

Outro projeto estruturante é a obra de implementação da infraestrutura do Aeroporto Municipal de Pinhalzinho, com investimento de R$ 7.999.080,55. A iniciativa tem como objetivo viabilizar voos comerciais voltados à saúde, atendimentos de emergências médicas, turismo e operações privadas, impulsionando o desenvolvimento econômico da região e ampliando a conectividade do Oeste catarinense.

Também está contemplada a construção do Centro Poliesportivo de Pinhalzinho, com investimento de R$ 5 milhões por meio do Programa SC Levada a Sério – 2ª Edição. O projeto vai ampliar a infraestrutura esportiva do município, fortalecendo ações de lazer, inclusão social e promoção da qualidade de vida da população.

Durante o evento, o governador também realizou entregas e anunciou novos investimentos para fortalecer a infraestrutura e os serviços públicos na região Oeste.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foi inaugurada a restauração da rodovia SC-160, no trecho entre o entroncamento com Bom Jesus do Oeste até a BR-282, em Pinhalzinho — um importante corredor para o escoamento da produção agrícola do Oeste catarinense. A obra integra o Programa Estrada Boa e contemplou pavimentação em concreto nos trechos rodoviários, pavimento flexível nos trechos urbanos, além de sinalização e drenagem pluvial ao longo de 23 quilômetros de extensão. O investimento do Governo do Estado superou R$ 108 milhões.

Também foram inauguradas duas usinas fotovoltaicas de geração de energia, denominadas Modelo 2 e Modelo 3. Com investimento de R$ 10 milhões, as unidades se somam à usina Modelo 1, já em operação, elevando a capacidade de atendimento para até 9 mil unidades consumidoras e reforçando a oferta de energia limpa e de qualidade para a região.

Na área da Educação, a Escola de Educação Básica Vendelino Junges, em Pinhalzinho, recebeu mais de R$ 4,7 milhões para reformas, ampliações, melhorias estruturais e climatização das salas de aula. Outras unidades também serão beneficiadas, como a Escola de Educação Básica Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Maravilha, que terá a licitação publicada em breve, e a Escola José Marcolino, em Pinhalzinho, cujas obras já iniciam em fevereiro. O investimento nas duas ultrapassa R$ 12 milhões.

Já a Escola de Educação Básica Osvaldo Ferreira de Melo, em Tigrinhos, passa por reforma completa, com investimento superior a R$ 3 milhões e conclusão prevista para novembro.

Ao todo, são mais de R$ 26 milhões aplicados nas escolas que integram a Coordenadoria Regional de Educação de Maravilha, incluindo melhorias nas redes elétricas para instalação de novos aparelhos de ar-condicionado, garantindo conforto e melhores condições de aprendizagem para estudantes e professores.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
-
