Carnaval pode movimentar até R$ 18,6 bilhões no país

A Secretaria de Comunicação Social (SECOM) noticiou que a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) estima que o período do Carnaval de 2026 vai movimentar cerca de R$ 18,6 bilhões. Um crescimento de 10% em comparação com o mesmo período em 2025. Se confirmada a projeção, será o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 2011. Números são da base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os setores apontados com maior impacto da circulação de dinheiro são:

1 - Transportes: passagens aéreas, rodoviárias, além da locação de veículos;

2 - Hospedagem: hotéis, pousadas e aluguéis de temporada;

3 - Consumo: bares, restaurantes e grandes eventos de entretenimento.

"Esses R$ 18,6 bilhões projetados mostram a força do Carnaval como indutor do desenvolvimento. É um período que movimenta milhões de brasileiros, gera emprego, renda e fortalece os pequenos e médios negócios. Logo, além de valorizar nossa cultura e os destinos nacionais", destacou o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

Para Lucas Mello, gestor de franquias do Grupo EcoPower Eficiência Energética, o brasileiro gasta sem controle durante o Carnaval, como se ‘não houvesse o amanhã’. Para o gestor, a festa termina, mas as contas continuam e aponta o investimento em energia solar como forma de planejamento financeiro para que foliões economizem e tenham melhores condições de viagens futuras e empresários tenham maior lucratividade com a economia em suas contas de energia.

"O Carnaval é uma festa que faz parte da cultura do brasileiro, mas penso que é bom ter a consciência de que a vida continua. Uma reportagem da '"Forbes Money"' aponta que a inadimplência aumenta após o Carnaval. Logo, a festa vai e as contas continuam a vir. Assim, o problema não é o carnaval, e sim aportar o salário do mês, a reserva financeira e não investir hoje", apontou Lucas.

Para o gestor, em períodos de grandes festas, os franqueados sofrem um pouco mais para fechar contratos. "Por mais que se mostre ao cliente o quanto a energia solar favorece sua vida, com economia, com preservação do meio ambiente, muitos preferem ‘pensar mais um pouco', ‘deixar para o próximo mês’. A pessoa que entende que quem elabora um planejamento poderá festejar o Carnaval todos os anos, sem dor na consciência quando chegar a fatura do cartão", disse.

Segundo a SECOM, a economia será aquecida, também, por viagens regionais, não apenas as grandes viagens que sustentam os números estimados. A programação de blocos de rua, eventos culturais e festas em capitais e cidades turísticas amplia o fluxo de visitantes e aquece o comércio, reforçando o papel do Carnaval como um dos principais motores da temporada de verão.

Lucas acredita que todos podem sair ganhando durante o Carnaval, foliões e empresários. O gestor pondera que investir em energia solar aumenta a rentabilidade dos empresários e a economia dos turistas. "A energia solar reduz o valor na conta de energia de todos. O turista terá mais dinheiro no bolso para realizar sua viagem dos sonhos, e o empresário terá maior retorno financeiro ao economizar com a energia solar. Logo, todos saem ganhando", apontou Lucas.