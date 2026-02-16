Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
Corrida conecta esporte e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Santos

Evento Correndo com os ODS acontece na Perimetral e reúne atletas em proposta que relaciona atividade física e metas da ONU.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/02/2026 às 11h06
jcomp/Freepik

Santos recebe, no dia 1º de março, o Correndo com os ODS, evento esportivo com percurso de 5 quilômetros na Avenida Mário Covas Jr. – Perimetral. A proposta é relacionar a prática da corrida de rua aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A organização estima a participação de 500 atletas inscritos, com possibilidade de chegar a 600 participantes, entre corredores amadores e interessados na proposta do evento.

A estrutura prevista inclui pontos de hidratação, frutas, guarda-volumes, área médica, segurança ao longo do percurso, DJ, fotógrafo oficial e premiação. Os inscritos recebem kit composto por camiseta oficial, medalha e número de peito.

Entre as ações anunciadas pela organização estão medidas voltadas à sustentabilidade e à gestão de resíduos. Durante a prova, os copos plásticos utilizados nos pontos de hidratação serão recolhidos e destinados a cooperativas locais de reciclagem.

O impacto climático do evento será calculado pelo Instituto Via Green. Como medida compensatória, está prevista a distribuição e o plantio de 200 mudas de árvores nativas, com estimativa de sequestro de até 40 toneladas de CO₂ ao longo do ciclo de vida das árvores, o que corresponde a uma média de cinco mudas para cada tonelada de CO₂ compensada. A iniciativa está relacionada ao ODS 13 — Ação Contra a Mudança Global do Clima.

O evento contará com a participação do personagem Dr. ONU, da SSM Arte, anunciado como embaixador da prova. Segundo a organização, a proposta é apresentar ao público conceitos relacionados aos ODS. O aquecimento dos atletas será conduzido por Pedro Minga.

A programação também prevê apoio de empresas locais. O Armazém das Frutas fornecerá frutas aos participantes. A Huber – Farmácia de Manipulação disponibilizará brindes. A Vitallita Corporativo Saúde e Bem-Estar Fisioterapia realizará ativações durante a entrega dos kits.

O Correndo com os ODS tem patrocínio master da Eldorado Brasil, empresa do setor de celulose, e é realizado pela Via Green e pela NPI Agência de Projetos Incentivados. Conta ainda com apoio institucional do CMEC Santos, da Associação Comercial de Santos (ACS), do Movimento ODS Santos e da Soamar Santos. A Associação Comercial de Santos será o local oficial da retirada dos kits.

A entrega dos kits está programada para o dia 28 de fevereiro, das 11h às 18h, na Associação Comercial de Santos (Rua Quinze de Novembro, 137). Não haverá entrega no dia da corrida.

As inscrições estão no segundo lote, no valor de R$ 109,00, com desconto de 50% para idosos e pessoas com deficiência (PcD). O prazo segue até 20 de fevereiro ou até o preenchimento das vagas, por meio da plataforma Ticket Sports.

O projeto é fomentado pela Lei de Incentivo PROMIFAE, da Prefeitura de Santos.

Serviço - Correndo com os ODS
Data do evento: 1º de março de 2026
Horário: das 6h às 11h (largada às 7h)
Local: Av. Mário Covas Jr. – Perimetral (Gate 22 – Armazém 39)
Percurso: 5 km
Entrega de kits: 28 de fevereiro, das 11h às 18h, na Associação Comercial de Santos
Inscrições: R$ 109,00 (2º lote) Ticket Sports

Santos Press Comunicação Empresarial
Diretor de Atendimento: Lucas Campos
[email protected] | (13) 99795-9790
Assessor de Imprensa – Jornalista: João Donato
[email protected] | (13) 99702-6242

