Governo do Estado integra programação durante atividades na Colheita do Arroz em Capão do Leão

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), participa de quatro painéis ao long...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/02/2026 às 09h51
Governo do Estado integra programação durante atividades na Colheita do Arroz em Capão do Leão
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), participa de quatro painéis ao longo dos três dias de programação da 36ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas. O evento ocorre de 24 a 26 de fevereiro, na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão/RS.

O encontro vai reunir pDia de Campo reforça a qualidade do arroz gaúcho e da genética Irgarodutores rurais, pesquisadores, lideranças do setor agropecuário e representantes do poder público para o debate de temas estratégicos relacionados à produção de alimentos aliada à preservação do meio ambiente. A programação também contempla atualizações mercadológicas das principais culturas de terras baixas — arroz, soja, milho e trigo —, além de discussões sobre integração lavoura-pecuária, gestão de pessoas, gestão financeira e inovação no campo.

Para o secretário da Agricultura, Edivilson Brum, o evento representa um espaço fundamental de diálogo e construção coletiva. “Será uma excelente oportunidade para debater a realidade produtiva do setor de grãos do nosso Estado, ouvir produtores, pesquisadores e lideranças, além de conhecer as principais novidades tecnológicas e de gestão aplicadas às culturas de terras baixas”, destaca o secretário, que também vai integrar um dos painéis do evento.

Quatro painéis

As apresentações da Seapi acontecem na Arena de Inovação e abordam temas como rastreabilidade bovina, pecuária de corte, integração lavoura-pecuária (ILP) e inovação no campo. Na terça-feira (24/2), às 14h, ocorre o painel “Agro Unido: onde a inovação encontra a oportunidade”, com a participação do secretário da Agricultura, Edivilson Brum. Na sequência, às 16h, o subsecretário da Irrigação, Márcio Amaral, integra o debate “Lavoura de Carne: a nova pecuária do Brasil”.

Na quarta-feira (25/2), às 16h, será realizado o painel “Rastreabilidade Bovina: Projeto Piloto no RS”, com a participação do secretário-adjunto da Seapi, Márcio Madalena. Já na quinta-feira (26/2), às 14h, ocorre o painel “ILP em Terras Baixas: da produtividade à descarbonização”, com Jackson Brilhante, coordenador do Plano ABC+RS da Seapi.

Abertura e inscrições

A cerimônia de Abertura Oficial da Colheita do Arroz, na quinta-feira (26/2), às 16h30, segue como um importante momento institucional de representatividade do setor produtivo. Já as homenagens “Pá do Arroz”, concedidas a profissionais que se destacaram positivamente no setor, encerram a programação do primeiro dia (24/2), a partir das 18h30.

Com o tema “Cenário atual e perspectivas: conectando campo e mercado”, a Abertura da Colheita do Arroz é uma realização da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), com correalização da Embrapa e do Senar, e patrocínio do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do evento .

Texto: Elstor Hanzen/Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
