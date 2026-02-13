Governo de Santa Catarina fortalece o turismo no Meio-Oeste com roteiro técnico pela Rota da Amizade

Foto: Divulgação/Setur

Seguindo as diretrizes do governador Jorginho Mello para a regionalização e o fortalecimento das matrizes econômicas catarinenses, a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, cumpriu nesta semana uma extensa agenda de visitas técnicas e reuniões estratégicas em municípios do Meio-Oeste. O roteiro incluiu passagens por Joaçaba, Herval d’Oeste, Fraiburgo, Arroio Trinta, Treze Tílias e Pinheiro Preto, cidades que compõem a tradicional e diversificada Rota da Amizade.

Durante as agendas, a secretária vistoriou equipamentos turísticos, participou de colheitas sazonais e reuniu-se com prefeitos e lideranças do trade local. Em Joaçaba, o foco foi a preparação para o desfile das escolas de samba, enquanto em Herval d’Oeste e Fraiburgo, a comitiva destacou o potencial do agroturismo e do turismo de experiência, como as rotas de lavanda e a cultura da maçã. Em Pinheiro Preto e Arroio Trinta, o destaque ficou por conta da tradição vitivinícola e da preservação da herança cultural europeia.

Desenvolvimento e Conectividade Regional a missão teve como objetivo ouvir as demandas dos municípios e alinhar o apoio da SETUR para potencializar novos produtos turísticos. A estratégia visa não apenas atrair o turista internacional, mas fortalecer o turismo doméstico, aproveitando a segurança e a diversidade climática da região, que oferece atrativos durante as quatro estações do ano.

“Percorrer o Meio-Oeste catarinense nos permite ver de perto a evolução impressionante dos municípios que escolheram o turismo como um motor de desenvolvimento. Seguindo a determinação do governador Jorginho Mello, estamos trabalhando para que as particularidades da Rota da Amizade sejam cada vez mais conhecidas. É gratificante observar como o turismo rural, a gastronomia e os eventos culturais estão se profissionalizando e gerando emprego e renda na ponta. Essas visitas são essenciais para ajustarmos nossas políticas públicas e garantir que Santa Catarina continue sendo um estado de referência.”

Sobre a Rota da Amizade

A região é reconhecida pela fusão de culturas europeias, hospitalidade singular e uma infraestrutura que une agronegócio ao lazer. Com a atuação direta da SETUR, os municípios buscam agora ampliar a divulgação de seus roteiros e qualificar ainda mais a recepção aos visitantes, consolidando o Meio-Oeste como um pilar fundamental da economia turística estadual.