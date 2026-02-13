Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Publicidade
Sicredi

Clube da Viola apresenta clipe e single inéditos na última quinta-feira (12)

Novidade chegou nas principais plataformas digitais e reforça as comemorações pelos 30 anos do grupo.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/02/2026 às 15h26
Clube da Viola apresenta clipe e single inéditos na última quinta-feira (12)
Divulgação

O Clube da Viola, que celebra 30 anos de história, lançou nesta quinta-feira (12) o single e o clipe "Mais Que Um Estilo, Uma Paixão", trabalho que marca uma nova fase na trajetória do projeto. O grupo busca resgatar a tradição e o orgulho de ser do interior, mais especificamente de Ribeirão Preto, cidade que lançou tendências no gênero.

A produção audiovisual pode ser encontrada nas plataformas: YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music e Amazon Music.

O clipe foi produzido durante a gravação do novo DVD de 30 anos do Clube da Viola, registrado ao vivo em julho de 2025. O projeto reuniu os integrantes do grupo, as duplas Roby & Roger, Fred & Pedrito, Maurício & Marcelo e Guilherme & Gustavo, além de convidados especiais como João Bosco & Vinícius, Guilherme & Benuto, Maria Cecília & Rodolfo, Léo & Raphael, Neto & Vinícius, João Pedro & Cristiano e os lendários Lourenço & Lourival, homenageados pelo legado na música sertaneja.

Idealizado por Matheus Calil, Fred e Pedrito, o Clube da Viola foi fundado em 1994 e se transformou em um fenômeno cultural. Em uma década, lançou oito CDs — incluindo um disco de ouro — e conquistou contratos com gravadoras internacionais. Fez história em palcos como o de Barretos e em programas como Xuxa, Gugu e outras atrações de alcance nacional.

O grupo prepara uma agenda com 50 shows para 2026 e o próximo será em Restinga (SP), no dia 27 de fevereiro. Para saber mais, basta acompanhar as redes sociais do Clube da Viola: @clubedaviola30anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de imagens Canva
Entretenimento Há 4 horas

Carnaval impulsiona alta dos acessórios artesanais

A influência cultural do Carnaval na consolidação dos acessórios artesanais como protagonistas do beachwear contemporâneo.

 Eder Samuel
Entretenimento Há 1 dia

Litoral do Ceará tem música latina brasileira e internacional no Carnaval

Após apresentação no maior Réveillon de praia do Brasil, na praia de Jericoacoara (CE), o BRBeats faz show em Aquiraz (CE), no dia 14 de fevereiro,...

 Shutterstock
Entretenimento Há 1 dia

BD e Mais Show integram contratação e ingressos

A BD (Bilheteria Digital) e a Mais Show firmaram parceria para integrar contratação artística e venda de ingressos, movimento que acompanha a profi...

 Foto: Gabriel Trindade
Entretenimento Há 1 dia

Empresa oferece acessibilidade no carnaval do Rio

A ALL DUB Estúdio oferece recursos de acessibilidade audiovisual, libras e audiodescrição em pontos estratégicos do carnaval do Rio.

 Ecoolmove
Entretenimento Há 1 dia

Moto elétrica e scooter ganham espaço na mobilidade urbana

Crescimento do setor e novas regras de trânsito impulsionam a micromobilidade elétrica como alternativa prática e sustentável nas cidades brasileiras.

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
18h15 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Sábado
° °
Domingo
° °
Segunda
° °
Terça
° °
Quarta
° °
Últimas notícias
Agricultura Há 5 minutos

Extremo-Oeste deve colher mais de 200 sacas de milho por hectare, indica Giro da Safra
Turismo Há 5 minutos

Governo de Santa Catarina fortalece o turismo no Meio-Oeste com roteiro técnico pela Rota da Amizade

Geral Há 50 minutos

Carnaval do Rio começa com alerta de calor e máxima de 39,2ºC
Tecnologia Há 1 hora

Serviços remotos para empresas dos EUA ganham escala em 2026
Justiça Há 1 hora

Organizações denunciam à ONU fome e violação de direitos em presídios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,17%
Euro
R$ 6,20 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,418,32 +5,33%
Ibovespa
185,933,02 pts -0.97%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias