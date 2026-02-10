Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Giro da Safra destaca números preliminares do milho 2025/26 no Extremo-Oeste

Foto: Divulgação/EpagriNa próxima quinta-feira, 12 de fevereiro, a Epagri e o Sicoob apresentam os dados preliminares sobre a produção de milho no ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
10/02/2026 às 16h38
Giro da Safra destaca números preliminares do milho 2025/26 no Extremo-Oeste
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Epagri

Na próxima quinta-feira, 12 de fevereiro, a Epagri e o Sicoob apresentam os dados preliminares sobre a produção de milho no Extremo-Oeste de Santa Catarina durante a primeira etapa do  Giro da Safra 2025/26 . O evento, realizado em conjunto entre as instituições, chega à sua terceira edição com o objetivo de aprimorar o sistema de monitoramento da safra realizado pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri (Epagri/Cepa) e consolidar as parcerias entre os diversos setores do agronegócio catarinense. 

A abertura acontece às 18h, no Centro Cultural da Unoesc, Campus São Miguel do Oeste. A programação inicia com a apresentação parcial dos resultados das coletas realizadas na região Extremo-Oeste. Nesta fase, as equipes técnicas visitaram 94 propriedades rurais localizadas nos municípios de Descanso, Iporã do Oeste, Belmonte, Palmitos, Caibi, Guaraciaba, São José do Cedro, Dionísio Cerqueira, Palma Sola, Saudades, Pinhalzinho, Cunha Porã e Maravilha.

Em seguida, os participantes poderão assistir à palestra “Como as práticas conservacionistas interferem na sustentabilidade dos sistemas produtivos”, que será ministrada pelo pesquisador Júlio César Ramos da Epagri/Cepaf, de Chapecó e por Zolmir Frizzo, extensionista da Epagri de Descanso. 

O extensionista da Epagri em Cunha Porã, Marco Antônio da Silva Melo, conta que foram realizadas coletas em cinco propriedades do município, que possui um perfil misto, englobando grandes, médios e pequenos produtores de milho. Um desses produtores é Leandro Moresco, que recebeu as equipes da Epagri, do Sicoob e da Cooperativa Regional Auriverde para as coletas. 

Leandro conta que produz milho desde que chegou do Rio Grande do Sul, há 21 anos. Atualmente, ele cultiva 80 hectares e explica que uma das principais dificuldades enfrentadas é o relevo acidentado das terras, com áreas bastante dobradas, o que exige maior cuidado no manejo. Além disso, a estiagem de 21 dias que afetou a região de Cunha Porã durante a safra 2025/26 comprometeu o desenvolvimento das lavouras. Por isso, ele estima que a produtividade não será tão elevada, fechando com uma média de 170 sacas por hectare. 

Giro da Safra fortalece políticas públicas

O milho possui um papel estratégico para o desenvolvimento agropecuário de Santa Catarina, especialmente para as regiões Oeste, Extremo-Oeste e Meio-Oeste, que se destacam pela forte  produção de carnes e leite . Juntas, elas correspondem a mais de 50% do valor da produção agropecuária catarinense.

Para o presidente da Epagri, Dirceu Leite, o Giro da Safra é fundamental para a definição de políticas públicas efetivas de apoio aos produtores de milho e soja. “Os dados coletados junto aos proprietários das lavouras vão gerar conhecimento, um insumo cada vez mais indispensável para a tomada de decisão e para a promoção de estratégias que resultem em vantagens competitivas aos produtores. Para a Epagri, é vital para definirmos ações compatíveis com as reais necessidades dos produtores destas que são duas culturas estratégicas ao desenvolvimento de Santa Catarina”, afirma.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Os produtores rurais e seus familiares podem se inscrever gratuitamente até às 18h de quarta-feira, 11 de fevereiro, via formulário .

Serviço

O quê: 1ª etapa do Giro da Safra 2025/26

Quando: quinta-feira, 12 de fevereiro, às 18h

Onde: Centro Cultural Unoesc, Campus São Miguel do Oeste

Inscrições: https://bit.ly/3zYwP3K

Por Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista Fapesc Epagri, e Cristiele Deckert, jornalista bolsista Fapesc Epagri/Cepa

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, (48) 3665-5407 / 99161-6596

