Blues, jazz e chorinho dão o tom do Carnaval em Guaramiranga

Com o 27º Festival Jazz & Blues de sábado a terça-feira, 14 a 17, a cidade de Guaramiranga (CE) deverá ter mais de 90% de sua capacidade hoteleira ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/02/2026 às 15h03
Blues, jazz e chorinho dão o tom do Carnaval em Guaramiranga
Cadu Fernandes\Gabriela Matoso

Com uma população estimada em pouco mais de 5.800 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Guaramiranga, cidade serrana do Ceará, a cerca de 100 quilômetros da capital Fortaleza, deverá ter ocupação superior a 90% de sua capacidade hoteleira. São aproximadamente 2 mil leitos formais e cerca de 5 mil extra-hoteleiros (casas de aluguel, segunda residência e propriedades em plataformas digitais), segundo estimativa da Secretaria de Turismo do município. O que intensifica o turismo local nesse período, além do clima ameno em pleno Ceará, é o Festival Jazz & Blues que, de 14 a 17 deste mês, chega à 27ª edição na cidade, onde é realizado sempre no feriado momino.

"Nossa expectativa de público para este ano é de 12 mil pessoas", informa Maria Amélia Mamede, idealizadora e diretora do Festival Jazz & Blues. Na programação, jazz, blues, chorinho e ritmos afins marcam os shows que, nesta edição, acontecem no Teatro Municipal da cidade, ao ar livre e nas Igrejas da Gruta e Matriz. Bate-papos, oficinas, lançamento de livro e ações ambientais também são atividades do festival, tudo com acesso gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos, aberto a todas as idades e com recursos de acessibilidade.

São 26 shows ao todo, sendo 17 promovidos pelo Jazz & Blues, e nove realizados pela Prefeitura da cidade, em parceria com o festival, na Praça da Música. Nos três primeiros dias, as sessões começam às 16h na escadaria da Igreja Matriz. Entre as atrações do fim de tarde, estão o violinista francês radicado no Brasil Nicolas Krassik, com o show "Em Cenas", ao lado de Pablo Moura (sanfona), Lau Trajano (contrabaixo) e Guegué Medeiros (percussão); o paulista Fauzi Beydoun, a voz marcante da lendária banda de reggae maranhense Tribo de Jah, levando o trabalho solo "Bossa, Reggae & Blues", com Marcelo Rebelo (teclado), Ruan Cruz (guitarra), João Beydoun (contrabaixo), Moisés Mota (bateria) e Sara Vale (backing vocal); e o mineiro Beto Guedes (voz e guitarra), apresentando "Página 43" com Ian Guedes (guitarra), Will Motta (teclados), Adriano Campagnani (contrabaixo) e Arthur Rezende (bateria).

Entre os nomes que se sobem ao palco na sessão das 21h no Teatro Municipal, estão a baiana Rosa Passos (voz e violão), com o show "Suíte Brasileira" na companhia de Lula Galvão (violão), Marco Brito (piano), Lucas Andrade (clarinete), Paulo Paulelli (contrabaixo) e Celso de Almeida (bateria); a cearense Orquestra Cabulosa com o clarinetista mineiro Caetano Brasil, indicado ao Grammy Latino em 2020 por seu álbum autoral "Cartografias"; e Momi Maiga Quartet, com o senegalês Momi Maiga (voz e kora), Marçal Ayats (violoncelo e vocais), Carlos Montfort (violino e vocais) e Aleix Tobias Sabater (bateria, percussão e vocais). Na terça-feira, os shows acontecem de manhã, nas igrejas e na Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga.

O 27º Festival Jazz & Blues é uma realização do Governo do Brasil, por meio do Ministério da Cultura, via Política Nacional Aldir Blanc e Lei Federal de Incentivo à Cultura; e da Via de Comunicação. Tem apoio institucional do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura, via Mecenas do Ceará e Edital de Festivais Culturais Calendarizados; e da Prefeitura Municipal de Guaramiranga. Apoio cultural: Enel e Cegás. Patrocínio: Minalba Brasil e Banco do Nordeste. Integra a Rede Festivais de Arte e Cultura do Ceará (FACE). O público é convidado a doar 1 quilo de alimento por pessoa. Todo o material arrecadado será direcionado para o programa Ceará sem Fome, do Governo do Estado.

Serviço - Teatro Municipal de Guaramiranga (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n – Centro), Igreja Matriz de Nossa Sra. da Conceição (Praça Frei Honório, s/n – Centro), Igreja da Gruta (Pousada dos Capuchinhos - Ladeira da Gruta, s/n – Centro). Site: www.jazzeblues.com.br. Redes Sociais: Facebook [Festival Jazz & Blues (CE)], Instagram [@festivaljazzeblues].

A programação completa pode ser conferida neste link.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
