Em Concórdia, governador Jorginho Mello anuncia R$ 240 milhões em crédito para produtores e reforça apoio à cadeia produtiva do leite

Foto: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

Os produtores de leite de Santa Catarina passam a contar com uma nova linha de crédito voltada ao custeio da produção. O governador Jorginho Mello lançou nesta terça-feira,10, na abertura da Tecnoeste 2026, em Concórdia, o Pronampe Leite Custeio/BRDE, que irá disponibilizar cerca de R$240 milhões para apoiar o setor. Com foco na oferta de capital de giro para a manutenção da atividade e da renda no campo, a nova linha de crédito integra o Programa Leite Bom SC que neste ano vai beneficiar cerca de 11 mil produtores.

O Pronampe Leite Custeio/BRDE é operado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e formulado em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape). Se destina à cobertura dos custos de produção, como insumos, mão de obra e manutenção da atividade, com foco no atendimento de pequenos e médios produtores.

“O leite é uma atividade essencial para Santa Catarina, responsável pela renda de milhares de famílias. Nosso governo tem compromisso com quem produz e trabalha no campo, por isso lançamos o Pronampe Leite Custeio/BRDE. Essa é mais uma ação que chega para dar suporte ao produtor, garantir a continuidade da produção e fortalecer toda a cadeia leiteira”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort, ressaltou que a criação do Pronampe Leite Custeio/BRDE é resultado do diálogo com o setor produtivo e da atuação integrada do Governo do Estado.

“O Governo de Santa Catarina foi sensível a essa demanda do setor leiteiro, que precisava de uma linha específica de custeio para manter a atividade em funcionamento, e esse programa foi construído de forma conjunta, com o BRDE e com as equipes técnicas do governo, para entregar uma solução que atenda a realidade do produtor, com crédito, prazos acessíveis e juros reduzidos”, destacou.

Acesso e prazo

O Pronampe Leite Custeio/BRDE pode ser acessado por produtores de leite com rebanho registrado na Cidasc e que comercializaram leite ou derivados em 2025. O valor do financiamento é calculado com base no número de animais, com limite de R$1.000 por matriz, e teto máximo de R$50 mil por produtor.

O programa oferece prazo total de 24 meses, sendo 12 meses de carência e 12 meses para pagamento. As condições incluem juros zero para produtores com até 30 matrizes e 6% ao ano para produtores com mais de 30 matrizes, desde que os pagamentos sejam mantidos em dia.

De acordo com o diretor financeiro do BRDE, João Paulo Kleinübing, o financiamento será operacionalizado por meio das cooperativas de crédito, com início previsto para março de 2026.

“É um programa que visa facilitar o acesso ao crédito, fortalecer quem produz e garantir mais renda e oportunidades no setor leiteiro”, ressalta.

Para acessar o programa, o produtor deve apresentar relatório do SIGEN + Cidasc, emitido há no máximo 30 dias, que comprove o número de vacas leiteiras e de bovinos fêmeas com 25 meses ou mais, além da nota fiscal de venda de leite ou derivados em 2025. Em caso de propriedade coletiva, é exigida uma declaração para informar que haverá apenas uma operação pelo programa.

Foto: Reprodução/Secom SC

Programa Leite Bom SC

O Programa Leite Bom SC, lançado em abril de 2024, é executado pela Sape, por meio do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), em parceria com a Epagri, e Secretaria de Estado da Fazenda, e prevê a aplicação de R$ 300 milhões entre 2024 e 2027 para fortalecer a cadeia produtiva do leite em Santa Catarina.

Do total de recursos, R$150 milhões são destinados a incentivos fiscais para a agroindústria do leite e outros R$150 milhões são voltados ao apoio direto aos produtores, por meio das linhas Financia Leite SC e Pronampe Leite SC.

O Financia Leite SC disponibiliza financiamentos para investimentos na melhoria dos sistemas produtivos. São empréstimos de até R$50 mil por produtor, com prazo de pagamento de cinco anos, sem juros, e 30% de desconto. Entre 2024 e 2025 beneficiou 3.220 produtores, com R$119,3 milhões em recursos aplicados.

O Pronampe Leite SC, concede subvenção de juros de até 5% sobre financiamentos bancários, com limite de R$100 mil por produtor e prazo de até oito anos. Na soma de 2024 e 2025, o programa viabilizou R$181,8 milhões em enquadramentos, ou seja, montante de recursos alavancados na economia, acessados por mais de 2,5 mil produtores.

Ampliando o conjunto de ações do Programa Leite Bom SC, o Pronampe Leite Custeio/BRDE, lançado durante a Tecnoeste, é uma linha específica de crédito para capital de giro, com prazos mais curtos e foco na manutenção da produção.

Produção de Leite

Santa Catarina ocupa a quarta posição entre os maiores produtores de leite do Brasil, com mais de 24,5 mil produtores. Em 2024, a produção do Estado alcançou 3,3 bilhões de litros, cerca de 9% da produção nacional.

O leite é o produto agropecuário de maior valor agregado em Santa Catarina e de maior geração de renda. Em 2024, o valor da produção foi de R$8,26 bilhões, o que corresponde a aproximadamente 13% do Valor da Produção da Agropecuária estadual. Em 2025, a produção foi absorvida por 163 unidades industriais com inspeção oficial.

Sede do lançamento, Concórdia é o maior município produtor de leite catarinense, com 93,7 milhões de litros produzidos em 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).