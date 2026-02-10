Terça, 10 de Fevereiro de 2026
West Plaza expande com Mané Mercado São Paulo

Espaço gastronômico na capital paulista faz parte do projeto de retrofit do shopping

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/02/2026 às 14h48
Deyse Nascimento

O West Plaza, tradicional shopping da Zona Oeste de capital paulista, com 34 anos de história, expande com a chegada do Mané Mercado São Paulo, espaço gastronômico que inclui nove restaurantes, três bares, sendo um Wine Bar, e Boteco Maneco. Possui culinária variada que abrange desde pratos regionais e internacionais até petiscos.

Saulo Sarmento, diretor-executivo do Mané Mercado, acrescenta que o novo espaço gastronômico integra diversas operações culinárias, cada uma com identidade e proposta próprias. "A curadoria abrange sabores de diferentes regiões do Brasil".

O Mané Mercado atua com sistema de comanda única, que permite aos clientes escolherem itens de diferentes estabelecimentos e centralizar o pagamento, otimizando a experiência do consumidor com agilidade e conveniência. Além disso, o ambiente conta com shows ao vivo todos os dias.

Instalado em uma área de mais de 3 mil metros quadrados, o espaço possui uma arquitetura que integra os ambientes internos e o Boulevard do shopping, além de ter vista para a Avenida Francisco Matarazzo.

Para essa expansão e implantação do Mané Mercado São Paulo no shopping, como um dos objetivos do processo de retrofit do West Plaza, foram investidos cerca de R$ 20 milhões. O novo espaço gastronômico e de lazer chega para revitalizar a oferta de entretenimento na região, replicando o modelo de negócio já estabelecido em Brasília.

"A chegada do Mané Mercado São Paulo ao West Plaza representa um passo significativo em nosso compromisso de revitalização e oferta de experiências de convivência, atendendo o público para almoço, happy hours, e encontros antes e depois de jogos e shows no Allianz Parque", afirma Heli Queiroz, gerente de marketing do West Plaza.

As expectativas são de que o Mané Mercado São Paulo atraia cerca de 1 milhão de visitantes anualmente, com uma estimativa de aumento de 30% no fluxo de clientes do West Plaza. A abertura do empreendimento também gerou aproximadamente 300 empregos diretos e cerca de 1.000 indiretos, impactando positivamente a economia local.

Sobre West Plaza

Com mais de três décadas de história, o shopping reúne comércio, serviços e lazer na zona Oeste da capital paulista. Atualmente, o empreendimento conta com mais de 200 lojas, que incluem grandes marcas, como: C&A, Renner, Riachuelo, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Pernambucanas, Daiso, Natura, Mega Store Cacau Show, Boticário, Livraria Leitura, entre outras.

Na área de gastronomia, além do Mané Mercado São Paulo, o West Plaza possui operações como: Outback, Madero, Pecorino, Nagairô, Calle 54, Jerônimo e Bar do Alemão. O shopping ainda conta com uma nova Praça de Alimentação com mais de 800 lugares.

Para o lazer, o empreendimento possui o Teatro West Plaza, o cinema Cinemark, o Villa Bowling e diversas atividades temáticas voltadas à família. O West Plaza também é sede de uma unidade de emissão de passaportes da Polícia Federal, tem academia Bio Ritmo, operações de saúde e estética, entre outros serviços para os visitantes.

