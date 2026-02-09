Vinícola Vista Gaúcha projeta o nome do município na Expodireto Cotrijal

A Vinícola Vista Gaúcha será um dos grandes destaques regionais no Pavilhão da Agricultura Familiar da 26ª Expodireto Cotrijal, que acontece de 9 a 13 de março, em Não-Me-Toque. Considerada uma das maiores e mais prestigiadas feiras do agronegócio gaúcho, a Expodireto reunirá mais de 200 empreendimentos de 119 municípios do Rio Grande do Sul.

Ao todo, 31 agroindústrias da região estarão presentes no espaço, entre elas a Vinícola Vista Gaúcha, que representa com orgulho o município de Vista Gaúcha.

No Pavilhão da Agricultura Familiar, o público poderá conhecer e adquirir produtos como vinhos, sucos, panificados, embutidos, laticínios e artesanato.

Na última edição, o espaço superou R$ 3 milhões em comercialização, evidenciando sua importância para a geração de renda no meio rural. Para a Vinícola Vista Gaúcha, a participação na feira é uma oportunidade estratégica de ampliar mercados e fortalecer a divulgação dos vinhos produzidos no município.

A vinícola carrega em sua essência o amor e a dedicação de quem reconhece a nobreza do cultivo da terra e das videiras, aliando tradição, cuidado e qualidade. Entre os produtos apresentados estão vinho tinto, vinho branco, vinho rosê e suco integral.

Localizada na Linha Lajeado Lereno, em Bom Plano, interior de Vista Gaúcha, a Vinícola Vista Gaúcha consolida-se como referência regional na vitivinicultura, valorizando o trabalho dos produtores locais e projetando o nome do município para visitantes do Brasil e do exterior.

