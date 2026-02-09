Leite destaca proposta de prorrogação da dívida para investir em irrigação durante lançamento da Expodireto Cotrijal, na capital

O governador Eduardo Leite participou, nesta segunda-feira (9/2), em Porto Alegre, do lançamento oficial da 26ª Expodireto Cotrijal, que será realizada de 9 a 13 de março, em Não-Me-Toque. Durante a cerimônia, Leite colocou no centro do debate a necessidade de um plano estrutural para enfrentar os impactos das estiagens no Rio Grande do Sul e anunciou que o Estado irá apresentar à União um projeto de prorrogação, por mais três anos, do não pagamento da dívida com o governo federal, com o objetivo de direcionar os recursos para investimentos em irrigação.

Em sua fala, o governador afirmou que a medida é fundamental para dar respostas concretas ao setor produtivo, que acumula perdas sucessivas em função dos eventos climáticos extremos. “Estamos falando de um volume estimado em cerca de R$ 15 bilhões que deixariam de sair do caixa do Estado e poderiam ser investidos diretamente em irrigação. É uma solução estrutural, que protege o produtor e fortalece a economia do Rio Grande do Sul”, destacou Leite.

Leite destacou que virada fiscal promovida pelo Estado nos últimos anos ampliou capacidade de investimento do Rio Grande do Sul -Foto: Vitor Rosa/Secom

Irrigação como resposta estrutural às estiagens

O governador ressaltou que o Rio Grande do Sul já vem avançando de forma consistente na ampliação da irrigação como estratégia estruturante para enfrentar os eventos climáticos extremos. A proposta que será apresentada à União se soma a um conjunto de investimentos em execução pelo Estado, voltados à competitividade, à inovação e à sustentabilidade da produção agropecuária.

“Atualmente, são R$ 112,5 milhões aplicados em projetos para reserva de água e R$ 66,5 milhões destinados diretamente à irrigação, beneficiando 1.406 produtores e ampliando em mais de 26 mil hectares a área irrigada. Além disso, o governo investe R$ 58 milhões no enfrentamento da estiagem por meio doFundo Estadual de Defesa Civil (Fundec) e R$ 180 milhões no Programa Milho 100%, voltado ao fortalecimento da base produtiva. O Estado seguirá firme no compromisso de construir um Rio Grande do Sul mais resiliente, produtivo e sustentável”, reforçou o governador.

Virada fiscal e mais investimentos

Durante a abertura da feira, Leite destacou que a virada fiscal promovida pelo governo estadual nos últimos anos ampliou de forma significativa a capacidade de investimento do Rio Grande do Sul, criando condições para o Estado voltar a apoiar quem produz.

Segundo o governador, esse novo patamar de investimentos é essencial para responder às perdas históricas acumuladas pelo setor produtivo em razão dos eventos climáticos extremos. Ele também ressaltou o avanço expressivo nos aportes em infraestrutura. “Saímos de 2% para cerca de 10% da receita corrente líquida em investimentos, com um salto histórico, especialmente nas rodovias que escoam a produção. Apenas em estradas, os investimentos anuais passaram de cerca de R$ 150 milhões para R$ 1,5 bilhão, fortalecendo o escoamento da produção e a integração regional”, afirmou.

Expodireto é considerada uma das principais feiras do agronegócio no Brasil e na América Latina -Foto: Vitor Rosa/Secom

Expodireto como oportunidade de negócios e fortalecimento da economia gaúcha

Consolidada como uma das principais feiras do agronegócio no Brasil e na América Latina, a Expodireto reúne produtores, empresas, pesquisadores e autoridades, funcionando como vitrine de inovação e também como espaço estratégico para o debate e a construção de soluções estruturais para o futuro do Rio Grande do Sul.

O presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Manica, destacou o papel da feira na articulação do setor. “A Expodireto nasceu com um objetivo muito claro, que é levar tecnologia, inovação e oportunidades de negócio para quem vive do agro. Mesmo diante dos desafios, a feira se consolida como um espaço de debate, de construção de soluções e de fortalecimento da economia do Rio Grande do Sul, reunindo expositores, instituições financeiras, pesquisadores e lideranças para discutir o presente e, principalmente, o futuro do agronegócio”, ressaltou.