Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado

Parlamentar teve um episódio de mal-estar, com quadro de desidratação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/02/2026 às 18h46

O senador Jader Barbalho recebeu alta, neste domingo (8), do Hospital Beneficente Portuguesa do Pará, em Belém (PA). Ele estava internado desde quinta-feira (5) após ter um episódio de mal-estar.

Segundo o boletim médico, Jader teve melhora “com boa resposta ao tratamento a que foi submetido”.

No documento assinado pelos profissionais da unidade hospitalar, o senador está em condições estáveis e recebeu “as devidas orientações médicas quanto aos cuidados domiciliares”.

Na ocasião da internação, o hospital informou que o quadro do parlamentar era de desidratação e foram necessários medicamentos na veia e também realização exames complementares. Ainda segundo o boletim, Jader não teve déficit motor.

