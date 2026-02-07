Colheita da maçã é oficialmente aberta no Rio Grande Sul

Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores e exportadores de maça do Brasil -Foto: Cassiane Osório/Ascom Seapi

A Abertura da Colheira da Maçã 2025/2026 ocorreu neste sábado (7/2), em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. O Rio Grande do Sul responde por aproximadamente 47% da produção nacional. No território gaúcho, a produção de maçã concentra-se em municípios tradicionalmente produtores, como Vacaria, Bom Jesus, São Francisco de Paula, Caxias do Sul e Monte Alegre dos Campo, com destaques para a produção das variedades Fuji e Gala.



O secretário adjunto da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Márcio Madalena, representou o governo do Estado e destacou que a cultura produtiva da maçã é motivo de orgulho nacional. “Pelo fator econômico, pelo desenvolvimento da região, mas também pela qualidade sanitária. Temos compreensão plena que o desenvolvimento econômico dos setores produtores de alimentos depende de uma defesa sanitária de altíssimo nível, e isso passa pelas parcerias entre o governo estadual, federal e setor produtivo”, enfatizou.

A produção de maçã no Estado

Anfitrião do evento pela empresa Rasip Agro,Sérgio Barbosa, afirmou que os produtores mostram todos os dias sua capacidade de produzir com eficiência, qualidade e responsabilidade, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento do país. “Esse ano teremos um cenário positivo, depois de safras desafiadoras em razão dos eventos climáticos. Voltaremos ao patamar mais perto da normalidade em questão de produtividade”, disse.

O diretor executivo da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã (Agapomi), e que no ato também representou a Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM), Moisés Lopes de Albuquerque, apontou que a maçã é uma das três frutas mais consumidas. “Promove o desenvolvimento regional, a garantia de renda e a permanência do jovem no campo. Essa safra representa a retomada, a resiliência e a confiança no futuro”, declarou.