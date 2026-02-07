Governador Eduardo Leite anuncia Gustavo Paim como novo titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural

O governador Eduardo Leite anunciou, neste sábado (7/2), que Gustavo Paim será o novo titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Ele assume a pasta com a missão de fortalecer as políticas públicas voltadas ao meio rural, aos produtores e ao desenvolvimento sustentável, em um momento estratégico para a economia e a reconstrução do Estado.

Ao confirmar o nome para a Pasta, o governador destacou a qualificação técnica e a trajetória pública do novo secretário. “Paim é produtor de leite e reúne formação técnica sólida, experiência na gestão pública e capacidade de articulação, atributos fundamentais para liderar uma secretaria essencial ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Tenho certeza de que fará um trabalho comprometido com quem produz, gera renda e sustenta o crescimento do nosso Estado”, afirmou Leite.

Leite agradeceu Vilson Covatti pelo trabalho à frente da SDR, ressaltando o empenho e a dedicação no período em que esteve no comando da secretaria.

Perfil do novo secretário

Gustavo Paim atuava como secretário adjunto da Casa Civil, órgão responsável pela articulação política do governo, e reúne uma trajetória sólida e altamente qualificada, que combina formação acadêmica, experiência na gestão pública e vivência direta no meio rural.

Produtor familiar de leite em Campestre da Serra, conhece a realidade de quem trabalha no campo, os desafios da produção, os custos, as dificuldades e as oportunidades do setor. Na vida pública, foi vice-prefeito de Porto Alegre entre 2017 e 2020. Integra a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep), o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral (Igade) e a Associação Brasileira de Ciências Políticas, e foi membro titular da Comissão de Reforma Política do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

É pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), doutorando em Ciência Política também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e especialista em Gestão Pública. Atualmente, é doutorando em Ciência Política pela UFRGS.

Professor de Direito Eleitoral, Direito Processual e Ciência Política da Unisinos, também atua em cursos de especialização nas áreas de Direito Eleitoral e Direito Processual. É autor dos livros A crise da democracia na era das redes sociais, Direito eleitoral e segurança jurídica e Estabilização da tutela antecipada.